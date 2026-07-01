Ten gazowany napój z Lubelszczyzny to hit na upały. Polecił mi go mój tata

Gdy za oknem panują wysokie temperatury, niezwykle istotne jest, by dbać o prawidłowe nawodnienie. Organizm szybciej traci wodę, więc musimy dbać o to, by regularnie sięgać po coś do picia. Choć podstawą jest woda, to często też wybieramy to, co po prostu nam smakuje. Jednym z napojów, który jest bardzo popularny w moich rodzinnych stronach, czyli na Lubelszczyźnie, jest podpiwek.

Napój z Lubelszczyzny idealny na upały

I choć podpiwek kiedyś od razu kojarzył mi się z alkoholem, to byłam w dużym błędzie. Jest to tradycyjny, lekko gazowany napój bezalkoholowy lub o śladowych ilościach alkoholu (zwykle poniżej 0,5%). Wyróżnia się charakterystycznym, słodko-chlebowym smakiem. Jest on warzony na bazie palonego jęczmienia, a także kawy zbożowej lub żyta. Dodaje się do niego chmiel, cukier i drożdże. Szczególnie popularny był on w czasach PRL-u.

Jako napój na te upały polecił mi go ostatnio mój tata, który – jak sam opowiadał – w czasach młodości uważał go za najlepiej orzeźwiający płyn. Obecnie bywa wytwarzany rzemieślniczo lub domowo. Bez problemu dostaniesz też gotowy produkt w internecie.

Przepis: Domowy podpiwek Ten napój dobrze ugasi pragnienie, ale przede wszystkim świetnie smakuje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 72 godz. 40 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 80 w każdej porcji Składniki 8 czubatych łyżek kawy zbożowej

8 szyszek chmielu

2 g drożdży

200 g cukru (brązowego lub białego)

sok z 1/2 małej cytryny

5 litrów wody (najlepiej filtrowanej lub źródlanej) Sposób przygotowania Gotowanie bazyWlej do dużego garnka 5 litrów wody i doprowadź do wrzenia. Dodaj kawę zbożową oraz szyszki chmielu. Gotuj ok. 15 minut, od czasu do czasu mieszając. Na powierzchni pojawi się piana – w dużej mierze sama zniknie. StudzenieZdejmij garnek z ognia i odstaw do przestudzenia. Płyn powinien być ciepły, ale nie gorący. Dodanie fermentacjiOdlej jedną szklankę płynu, rozpuść w niej drożdże, a następnie wlej z powrotem do garnka. Dodaj cukier oraz sok z cytryny i dokładnie wymieszaj. Przecedzanie i butelkowaniePrzecedź całość przez sito wyłożone gazą. Przelej do szklanych lub plastikowych butelek/słoików z zamknięciem. Ważne: nie napełniaj naczyń do pełna — zostaw ok. 1/4 wolnej przestrzeni, bo fermentacja wytwarza gaz i może rozsadzić szkło. FermentacjaPo ok. 24 godzinach delikatnie upuść gaz z butelek. Następnie odstaw na kolejne 3 dni w temperaturze pokojowej. PodaniePrzed spożyciem dobrze schłodź podpiwek w lodówce. Podawaj zimny – najlepiej smakuje mocno schłodzony.

Woda to podstawa

I choć nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgać w upalne dni po orzeźwiające napoje, to pamiętaj, że podstawą musi być woda.

Podczas upału twój organizm intensywnie się poci, tracąc wodę i elektrolity. Dlatego należy nieustannie uzupełniać płyny. Gdy jest gorąco, wypijaj dwa–trzy litry płynów dziennie. Najlepsza jest woda. Bardzo dobrze nawadnia organizm, a przy tym nie zawiera kalorii. Pomaga utrzymać prawidłową temperaturę ciała i wspiera funkcjonowanie wszystkich narządów – podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli nie lubisz smaku zwykłej wody, możesz ją łatwo urozmaicić naturalnymi dodatkami. Świetnie sprawdzają się owoce, takie jak cytryna, limonka, pomarańcza czy truskawki, które nadają wodzie delikatną świeżość i lekko słodkawy aromat. Dobrym pomysłem są też zioła, na przykład mięta.

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