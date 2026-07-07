Ten napój wspiera odchudzanie i jelita. Zrobisz go z kilku składników, a główny z nich poleca lekarz

Te nasionka żelują jak siemię lniane, ale można wypijać je w całości bez rozdrabniania. Mają neutralny smak i właściwości wspierające zdrowie, które znamy dzięki naukowcom. Wspomogą odchudzanie zwłaszcza wtedy, gdy znajdą się w niskokalorycznym napoju.

Sposób na picie chia w napoju

Pomysł na picie nasion chia, czyli szałwii hiszpańskiej, wcale nie jest nowy. Pochodzi z Meksyku, gdzie od wieków były ważnym elementem diety. Istnieje tam tradycja spożywania napoju nazywanego iskiate. Pozwala na długotrwałe zachowanie energii niezbędnej przy biegach na wiele kilometrów, z których słyną Indianie z plemienia Tarahumara. Podobne napoje przygotowuje się w całym kraju i są nazywane agua de chia albo chia fresca – od tamtejszych napojów orzeźwiających, zwanych agua fresca. Ich podstawą jest woda, sok z limonki lub cytryny i syrop z agawy.

Ja jednak robię naszą, polską wersję, korzystając z kwaśnych owoców sezonowych. Biorę na nie porzeczki i maliny, a oprócz nasion dokładam też syrop z cykorii. To najmniej kaloryczny naturalny słodzik w płynie, który ma niski indeks glikemiczny. Można jednak użyć zwykłego syropu albo kryształków erytrytolu. Do napoju warto dorzucić jeszcze kilka listków mięty.

Przepis: Chia fresca z polskimi owocami Sycący, energetyzujący i chłodzący napój wodny z nasionami szałwii hiszpańskiej. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 107 w każdej porcji Składniki 2 płaskie łyżki nasion chia

75 g czerwonych porzeczek

75 g malin

1 łyżka syropu z cykorii

0,5 litra wody źródlanej Sposób przygotowania Szykowanie owocówOdłóż małą porcję owoców do dekoracji, a resztę rozgnieć widelcem. Przetrzyj przez sito i odrzuć pestki oraz skórki – albo zrezygnuj z tego kroku i wrzuć wszystko do naczynia. Mieszanie napojuWsypuj powoli nasiona chia do owoców, przez cały czas mieszając trzepaczką, by się nie sklejały. Dolej wodę, połącz składniki i odstaw na 20 minut, a najlepiej na 2 godziny. W początkowych minutach mieszaj napój co najmniej kilka razy. Podawaj go z odłożonymi całymi owocami.

Wpływ nasion chia na odchudzanie

Już niewielka ilość tych nasion wprowadzona do diety pomoże poprawić samopoczucie i zdrowie – przekonuje lekarz Marek Skoczylas w swoich mediach społecznościowych. Są także sprzymierzeńcem w odchudzaniu, o czym świadczą wyniki badań.

W jednym z nich osoby spożywające na śniadanie jogurt z nasionami chia w ilości 7 lub też 14 gramów odczuwały większą sytość, a w konsekwencji tego przyjmowały znacznie mniejszą ilość kalorii w kolejnym posiłku w porównaniu do osób, które sięgały po sam jogurt bez nasion chia – mówił specjalista.

Mniejszy apetyt i mniejsze porcje mogą z kolei przełożyć się na utratę nadprogramowych kilogramów. Dr Skoczylas podał, że pomocne jest spożywanie już 2 łyżek chia dziennie. Jak można łatwo sprawdzić, taka porcja odpowiada 20-30 g produktu i jest to najczęściej zalecana dawka dzienna.

Inne korzyści z jedzenia nasion szałwii hiszpańskiej

Nasiona te mają cenne działanie odżywcze. Jak podał dr Skoczylas, zawierają do 26% białka, do 35% zdrowych tłuszczów bogatych w kwasy omega-3, antyoksydanty oraz inne ważne składniki. Natomiast dzięki wysokiej zawartości błonnika rozpuszczalnego w wodzie, na ich regularnym jedzeniu mogą skorzystać osoby z nadciśnieniem i cukrzycą. Składnik ten ułatwia też walkę z zaparciami i karmi dobre bakterie jelitowe. Chia maja jednak więcej bogactw.

Oprócz tego są źródłem minerałów takich jak wapń, fosfor, potas i magnez, ale także i witamin takich jak tiamina, ryboflawina, niacyna, kwas foliowy, kwas askorbinowy i witamina A, oraz różnych związków o działaniu antyoksydacyjnym – wymienił dr Skoczylas w jednym ze swoich nagrań.

Za sprawą swoich właściwości nasiona te mogą obniżać zbyt wysokie parametry metaboliczne. Oprócz wysokiego ciśnienia, zwłaszcza skurczowego, ich potencjalne działanie to także redukcja poziomu cholesterolu LDL i trójglicerydów, a podnoszenie frakcji HDL. Ten rodzaj wspiera ochronę przed miażdżycą. Chia może ponadto zmniejszać niealkoholowe stłuszczenie wątroby i obniżać glikemię.

Ważne ostrzeżenia i przeciwwskazania

Aby nasiona wpływały korzystnie na organizm, razem w nimi muszą być spożywane dodatkowe dawki płynów. Przyjmuje się, że jest to szklanka (250 ml) na każdą łyżkę chia. Zalecane jest ich namoczenie przez co najmniej 2 godziny, a najlepiej przez całą noc. Przy niedoborze płynów szałwia hiszpańska wchłania te obecne w treści pokarmowej. To może przyczyniać się do zaparć i grozi nawet niedrożnością jelita. Namoczenie pozwala również uwolnić składniki zawarte w nasionach, które bez tego są nieprzyswajalne.

Produkt w większej ilości nie jest odpowiedni dla osób z chorobami jelit wymagającymi ograniczenia błonnika, takich jak choroba Leśniewskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Natomiast w przypadku wrażliwego jelita często konieczne jest ograniczenie porcji.

Większe ilości chia mogą zmieniać skuteczność leków przeciwcukrzycowych, na nadciśnienie i wysoki cholesterol, dlatego przy kuracji nasionami trzeba monitorować stan zdrowia. Co więcej, spożywanie leków i suplementów diety trzeba oddzielić w czasie od picia chia, ponieważ błonnik wiąże ich składniki aktywne. Możliwa jest ponadto alergia na roślinę i wtedy trzeba z niej zrezygnować.

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