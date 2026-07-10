Jedzą codziennie i dożywają 100 lat. Ta włoska zupa jest lekka i syci na długo

Potrawa nazwana „zupą stulatków” to tradycyjne jedzenie z wyspy o starożytnej historii. Nie jest to jednak klasyczne włoskie minestrone, bo ta jarzynowa to pełnoprawny posiłek. Duża porcja zapewnia tylko 300 kcal, ale ponad 11 g białka i 9 g błonnika, jest więc lekka i sycąca. A do tego smaczna i pełna prozdrowotnych składników.

Skąd się wzięła zupa długowieczności

O tym daniu zrobiło się głośno, gdy w 2012 roku spożywająca je rodzina Melis z Sardynii pobiła rekord Guinnessa długowieczności. Rodzeństwo złożone z dziewięciu sióstr i braci osiągnęło wtedy sumaryczny wiek 818 lat, a najstarsza z nich miała 105 lat.

Wyspa jest jedną z Niebieskich Stref Długowieczności, ale wyróżnia się na tle innych. Ma najwięcej mężczyzn w sędziwym wieku, podczas gdy gdzie indziej zwykle żyją oni krócej. Pojęcie Niebieskich Stref wymyślili naukowcy włoscy wraz z amerykańskim publicystą Danem Buettnerem. Zaczęli od badań na Sardynii, a później rozszerzyli je na inne części świata. To ich pracy zawdzięczamy wiedzę na temat diety, która sprzyja dłuższemu życiu. Gdy pytali mieszkańców wyspy o ich tradycyjne posiłki, wystarczyło spisać przepis.

Składniki minestrone z Sardynii

Podstawą tej potrawy są nasiona roślin strączkowych, najlepiej kilka rodzajów naraz. Mogą to być różne odmiany fasoli, suszony bób, cieciorka czy niełuskana soczewica. W sardyńskiej diecie jest niewiele mięsa – podobnie, jak w innych Niebieskich Strefach, jest ona głównie roślinna.

Wiele badań potwierdza, że włączenie do diety nasion roślin strączkowych wiąże się z mniejszym ryzykiem chorób serca czy cukrzycy typu 2. [...]. Wzrasta też liczba dowodów wskazujących na korzystną rolę nasion roślin strączkowych w profilaktyce i terapii otyłości. Podkreśla się także fakt, że związki zawarte w nasionach roślin strączkowych wykazują działanie antynowotworowe – podała dr n. o zdr. Anna Taraszewska z narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej na stronie inststucji.

W opracowaniu NCEZ podano, że łączenie tych nasion ze zbożami i orzechami zapewnia w diecie komplet aminokwasów, przez co stają się białkiem pełnowartościowym. W zupie jarzynowej to drobny makaron lub specjalny gruby kuskus. Kluczowym składnikiem są jednak różnorodne warzywa. O ich działaniu czytamy w piśmie „Journal of Ethnic Foods”.

Wyższe spożycie warzyw zapewnia zwiększoną ilość mikroskładników odżywczych i przeciwutleniaczy, o których wiadomo, że zmniejszają częstość występowania raka, choroby Alzheimera i spowalniają starzenie się komórek, czynniki ściśle związane z długowiecznością – napisali autorzy pracy „Analiza diety mieszkańców Sardynii pod kątem długowieczności: przegląd literatury”.

Przepis na zupę stulatków z Sardynii

Tego dania nie gotuje się na szybko, ale duży garnek może wystarczyć na kilka dni. Przed rozpoczęciem trzeba namoczyć nasiona strączkowe, które później dorzuca się do bazy z podsmażonych warzyw. Do zupy trafiają także ziemniaki, świeże zioła i wspomniany makaron. Lista składników nie jest przy tym stała. Można wymieniać strączki na inne, sięgać po sezonowe warzywa, a świeże pomidory zastąpić przetworami. Po ugotowaniu minestrone jest gęste i zmienia się niemal w gulasz.

Przepis: Zupa stulatków z Sardynii Pożywna i sycąca zupa jarzynowa, jadana przez długowiecznych mieszkańców wyspy. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 300 w każdej porcji Składniki 1 szklanka drobnej suchej fasoli

1/3 szklanki suchej ciecierzycy

850 g pomidorów

150 g kopru włoskiego (można zastąpić kapustą)

3 żółte ziemniaki

2 marchewki

2 łodygi selera naciowego

1 cebula

2-3 ząbki czosnku

7 łyżek oliwy z oliwek extra virgin

6-8 szklanek wody

1/4 szklanki posiekanej natki pietruszki

2 łyżki posiekanej bazylii

2/3 szklanki drobnego makaronu

1/2 łyżeczki soli

1/2 łyżeczki świeżo zmielonego czarnego pieprzu

1/4 szklanki drobno startego sera pecorino romano lub parmezanu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówNamocz nasiona strączkowe w dużej ilości wody przez 8-16 godzin, odcedź, opłucz wodą i osącz. Obierz warzywa. Cebulę i pomidory posiekaj, marchewkę, selera i koper lub kapustę pokrój grubiej, a ziemniaki potnij w kostkę. Przeciśnij czosnek przez praskę. Podsmażanie bazyRozgrzej 3 łyżki oliwy w garnku z grubym dnem, wrzuć cebulę, marchewkę i selera. Smaż przez 5 minut, aż się zrumienią. Wrzuć czosnek i mieszaj, a po około 20 sekundach dołóż pomidory, ziemniaki, koper lub kapustę, fasolę z ciecierzycą oraz zioła. Wlej wodę, by przykrywała składniki warstwą 2,5 cm. Gotowanie zupyDoprowadź zawartość garnka do wrzenia i gotuj na mały ogniu przez około 90 minut, w razie potrzeby dolewając wodę. Gdy nasiona będą miękkie, wsyp makaron i gotuj około 10 minut. Podawaj z pozostałą oliwą i serem.

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