Nie robię już fasolki z bułką tartą. Ten grecki sposób sprawia, że rozpływa się w ustach

Przez lata w moim domu królowała absolutna klasyka. Ugotowana fasolka szparagowa z bułką tartą i masłem. Zawsze wydawało mi się, że to najlepszy patent na ten letni przysmak. Zmieniłam zdanie, gdy przyjaciółka pokazała mi przepis na fasolakię. Poznała to danie na wakacjach w Grecji i z miejsca się w nim zakochała. Doskonale ją rozumiem, bo jest naprawdę pyszne, a w dodatku nie wymaga wiele pracy. W tej potrawie pierwsze skrzypce gra fasolka szparagowa duszona w gęstym aromatycznym sosie. Teraz w sezonie gości u nas na stole przynajmniej raz w tygodniu. Nie muszę brudzić sterty naczyń, bo praktycznie wszystko robi się samo w jednym naczyniu.

Grecki patent na fasolkę szparagową

Sekret tego dania to powolne duszenie. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. Czekanie jednak popłaca. Fasolka jest niezwykle miękka i rozpływa się w ustach, a w połączeniu z aksamitnym sosem pomidorowym smakuje wyśmienicie. Możesz go przygotować na różne sposoby. Najlepszy efekt uzyskasz, ścierając mocno dojrzałe pomidory na tarce o grubych oczkach, dokładnie tak, jak zazwyczaj robią to Grecy. Wystarczy dorzucić do nich łyżeczkę dobrego koncentratu, starty czosnek i suszone oregano.

Przepis: Fasolka szparagowa po grecku Zrobisz ją z paru prostych składników, a rodzina naje się do syta. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 1 godz. 25 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 450 w każdej porcji Składniki 500 g zielonej fasolki szparagowej

1 cebula

1 duży ząbek czosnku

3 duże dojrzałe pomidory

1 łyżeczka koncentratu pomidorowego

1/2 szklanki oliwy

1 łyżeczka suszonego oregano

około 3 łyżki soku z cytryny

1,5 szklanki wody

szczypta cukru

szczypta soli

świeżo mielony pieprz do smaku Opcjonalnie: feta do podania Sposób przygotowania Szykowanie składnikówDokładnie umyj i przebierz fasolkę szparagową, a następnie obetnij z niej twarde końcówki. Obierz cebulę i drobno ją posiekaj, a czosnek zetrzyj na drobnych oczkach tarki. Umyte pomidory zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Smażenie cebuli i czosnkuWlej do dużego naczynia połowę przygotowanej porcji oliwy i dobrze ją rozgrzej. Wrzuć posiekaną cebulę i smaż przez około 4-5 minut, aż się zeszkli. Następnie dodaj suszone oregano, starty czosnek oraz koncentrat pomidorowy, stale mieszając całość przez kolejną minutę. Duszenie fasolki w sosieWlej do garnka resztę oliwy, dorzuć przygotowaną wcześniej fasolkę oraz starte pomidory. Wlej około 1,5 szklanki wody, wsyp szczyptę cukru, soli i odrobinę pieprzu. Dokładnie wymieszaj zawartość naczynia, zagotuj, po czym duś pod przykryciem na małym ogniu przez około godzinę. PodawanieZdejmij naczynie z palnika, gdy fasolka będzie miękka. Wlej do środka sok z cytryny i dopraw całość świeżo mielonym pieprzem oraz solą wedle własnego uznania. Gorącą fasolkę posyp pokruszonymi kawałkami fety i podawaj na stół ze świeżym pieczywem.

Fasolka szparagowa po grecku – przydatne wskazówki

Fasolka szparagowa w sosie świetnie sprawdza się jako samodzielne danie. Najczęściej serwuję ją z pokruszoną fetą. Ten grecki ser fenomenalnie przełamuje słodycz duszonych pomidorów. Nie zapominam również o świeżym pieczywie. Zazwyczaj sięgam po produkty na zakwasie. Zbieranie z talerza gęstego oliwno-pomidorowego sosu kawałkiem chrupiącego chleba to czysta przyjemność.

Jeśli przygotowujesz większą porcję, śmiało potraktuj fasolkę jako dodatek do mięs. Świetnie pasuje na przykład do kurczaka. Nic nie stoi na przeszkodzie, by odgrzać ją na drugi dzień. Smakuje jeszcze lepiej niż za pierwszym razem.

Czytaj też:

Kalafiora nie wrzucam do wrzątku. Ten grecki patent robi z niego świetny obiad Czytaj też:

Bez grama mąki, a puszyste jak chmurka. Te placuszki robię w jednej misce