Dietetyczka robi placuszki jak brownie. Porcja ma 19 g białka i 12 mg żelaza

W jednym z najnowszych materiałów udostępnionych w sieci znana dietetyczka – Dominika Hatala podzieliła się przepisem – na placuszki brownie. Nie są to jednak zwykłe słodkie przysmaki. Te zdecydowanie wyróżniają się na tle konkurencji. Nie tylko świetnie smakują, ale też dostarczają wielu cennych składników odżywczych. Dostarczają sporej ilości białka. A to dopiero początek

Prosty patent na żelazowe placuszki brownie od dietetyczki

Zrobienie przysmaków nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych. Poradzisz sobie z tym zadaniem, nawet jeśli nie masz dużego doświadczenia. „Wystarczy, że do miski dodasz jajko, mąkę, napój roślinny, kakao, słodzidło, a następnie dokładnie to wymieszasz. Do tego dodasz gorzką czekoladę, wymieszasz i usmażysz w postaci małych placków” – wskazuje Dominika Hatala w opublikowanym nagraniu. Całość zajmie ci mniej niż pół godziny.

Wskazówka: W tym przepisie najlepiej wykorzystać gorzką czekoladę o wysokiej zawartości kakao (na poziomie minimum 85 procent). To właśnie ten składnik jest jednym z najlepszych źródeł żelaza. W 100 gramach znajduje się od 10 do 14 mg tego mikroelementu.

Przepis: Placuszki brownie Słodkie i pożywne śniadanie lub deser. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 513 Składniki 1 jajko

35 g mąki

40 g napoju migdałowego

20 g kakao

erytrol (do smaku)

12 g gorzkiej czekolady Dodatkowo: 5 g oleju rzepakowego

12 g pasty tahini

140 g truskawe Sposób przygotowania Szykowanie masyDo miski wbij jajko, dodaj mąkę, napój migdałowy, kakao i wybrany słodzik. Dokładnie wymieszaj masę trzepaczką, aż pozbędziesz się grudek. Dodaj posiekaną gorzką czekoladę i ponownie krótko zamieszaj. Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię i posmaruj ją niewielką ilością oleju rzepakowego. Nakładaj porcje ciasta łyżką i smaż brownie z obu stron. Zdejmij na talerz, gdy tylko ciasto zetnie się z zewnątrz, aby środek pozostał miękki.

Proteinowe placuszki czekoladowe – propozycja podania

Te placuszki świetnie komponują się z wieloma różnymi składnikami. Możesz podać je z syropem klonowym, rozpuszczoną czekoladą lub cukrem pudrem. Jeśli jednak zależy ci na zwiększeniu ilości żelaza i białka w posiłku, podaj je z pastą tahini i owocami. Jedna taka porcja ma ponad 19 g protein. W dodatku stanowi cenne źródło żelaza. Zawiera bowiem aż 12 mg tego pierwiastka. Jest więc w stanie pokryć – jak podkreśla ekspertka – aż 67 procent dziennego zapotrzebowania na wspomniany związek.

Pamiętaj, że produkty pochodzenia roślinnego dostarczają żelaza niehemowego, które jest słabiej przyswajane przez organizm niż żelazo hemowe. Witamina C obecna między innymi w owocach pozwala zwiększyć jego biodostępność.

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