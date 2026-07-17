Arbuza kroję, mrożę i blenduję. Ten włoski deser z 1 składnika jest lepszy niż lody

Latem, gdy za oknem panują wysokie temperatury, coraz częściej rezygnujemy z ciężkich, mocno czekoladowych ciast i bardzo słodkich musów. W upalne dni mamy ochotę na desery, które są lekkie, chłodne i przyjemnie orzeźwiają. To właśnie wtedy najlepiej sprawdzają się słodkości podawane na zimno. Lody mogą się jednak nieco znudzić po pewnym czasie, a więc warto trochę poeksperymentować w kuchni.

Przepis na letni deser

Katarzyna Bosacka, specjalistka od zdrowego odżywiania, opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym podała przepis na idealny deser na lato. Jego przyrządzenie jest banalnie proste. W tym przepisie wystarczy zamrozić arbuza, a następnie go zblendować. Warto jednak zauważyć, że choć ekspertka nazywa to granitą arbuzową, to oryginalnie granitę przygotowuje się w odrobinę inny sposób. Najpierw blenduje się owoc, zamraża masę i co jakiś czas rozdrabnia kryształki. Zimna przekąska z poniższej receptury jest więc raczej szybkim arbuzowym deserem niż prawdziwą granitą, jednak też idealnie ochłodzi nas w ciepłe dni.

Arbuza należy przed zamrożeniem pokroić w kostkę i oczyścić z pestek. Jeśli po zblendowaniu deser wyda nam się zbyt mało słodki (owoce po zamrożeniu tracą nieco słodyczy), można dodać odrobinę miodu, syropu z agawy lub soku z limonki, który podkręci smak. Ekspertka podpowiada również, że można dorzucić kilka listków mięty, żeby całość była jeszcze smaczniejsza i bardziej orzeźwiająca.

Przepis: Deser arbuzowy Ten deser jest cudownie smaczny i nie tuczy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 godz. 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 75 w każdej porcji Składniki 1 kg arbuza (bez skóry i pestek) opcjonalnie: sok z limonki, kilka listków mięty Sposób przygotowania Przygotowanie arbuzaArbuza pokrój na mniejsze kawałki i usuń pestki. MrożeniePrzełóż kawałki arbuza do pojemnika lub woreczka i włóż do zamrażarki na kilka godzin, aż całkowicie zamarzną. BlendowanieZamrożonego arbuza przełóż do blendera i zmiksuj na drobny, lodowy puch. Jeśli chcesz, dodaj sok z limonki lub kilka listków mięty i ponownie krótko zblenduj. Podawaj od razu w schłodzonych szklankach lub pucharkach.

Pomysły na desery na ciepłe dni

W upalne dni najlepiej sprawdzają się desery, które są lekkie, dobrze schłodzone i pełne owoców. Serniki na zimno, tiramisu z sezonowymi owocami, puszyste desery w pucharkach, galaretki z dodatkiem malin, truskawek czy borówek. Dobrym pomysłem są też domowe lody lub sorbety.

Świetnym wyborem są również desery na bazie jogurtu, mascarpone lub śmietanki, podawane prosto z lodówki. Nie wymagają długiego pieczenia, przyjemnie orzeźwiają. Pamiętaj też, by wykorzystywać sezonowe owoce, ponieważ właśnie teraz smakują one najlepiej. Możesz przyrządzić też inne zimne desery z arbuza.

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