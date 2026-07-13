Ta truskawkowa pianka ma 8 g białka, ale mniej niż sto kalorii. Najlepszy letni deser bez pieczenia

Ten deser bez pieczenia sprawdza się na redukcji, bo należy do najlżejszych. Jest w nim i porcja owoców, i nabiału, pomaga też nawadniać i chłodzić organizm. A także zaspokoić apetyt na słodką przekąskę bez wyrzutów sumienia.

Jogurtowy deser ma 8 g białka w porcji

Ciasta na zimno z żelatyną robi się na różne sposoby, używając kwaśnej śmietany czy jogurtu greckiego, często z ubitą kremówką. Taka baza może mieć jednak sporo tłuszczu i kalorii. Dlatego polecam inną opcję – islandzki skyr w wersji 0% tł. To naturalny jogurt o najwyższej zawartości białka, wynoszącej nawet 12 gramów w stugramowej porcji. Dzięki dodaniu żelatyny i odpowiedniemu ubijaniu można zrobić z niego leciutką i puchatą piankę. Porcja deseru z przepisu zapewnia poniżej 100 kalorii i 8 g białka.

Można jednak odchudzić go jeszcze bardziej, zamieniając cukier na erytrytol. Ten słodzik praktycznie nie zapewnia żadnej energii, więc porcja będzie miała tylko 74 kalorie. Ponieważ jednak rozpuszcza się jeszcze słabiej niż kryształki z cukiernicy, trzeba tak samo zamienić go w puder. Aby nie zgrzytał w zębach i posłodził masę równomiernie, wystarczy rozetrzeć go z moździerzu lub wrzucić do młynka. W takiej wersji pianka truskawkowa będzie zapewniać tylko naturalne cukry z truskawek i jogurtu. Sacharoza zostanie wtedy tylko w galaretce, ale na to również jest sposób. Można użyć produktu bez tego składnika i tu też dosypać polecany słodzik. Pianka będzie maksymalnie dietetyczna i z niskim indeksem glikemicznym.

Sposób na ciasto jogurtowa pianka z truskawkami

Jego podstawą są miękkie, dojrzałe truskawki. Zamiast blendować je razem z pestkami, znacznie lepiej po prostu je rozgnieć i przetrzeć przez sito. Taki mus zapewni idealnie gładką konsystencję pianki. Dodaję do niego jogurt ogrzany do temperatury pokojowej. Ten prosty trik pomaga uniknąć powstania grudek, które psują masę. Oprócz cukru pudru trafia do niej także rozpuszczona żelatyna. Wlana do zimnych składników nie dałaby się dobrze rozmieszać.

Z tego połączenia nie powstanie jednak pianka bez ubijania, a to daje skutek tylko wtedy, gdy tężeje. Dlatego powinna postać w lodówce tak długo, aż osiągnie konsystencję kisielu. Wtedy mikser bez problemu zamieni ją w puszystą masę. Gotową trzeba wlać do formy wyłożonej folią spożywczą, na przykład kwadratowej o boku 20 cm lub okrągłej o takiej samej średnicy. Po lekkim zestaleniu można wyłożyć na wierzch plasterki truskawek. Ostatnim krokiem jest zalanie galaretką truskawkową, przygotowaną ze zmniejszoną porcją wody.

Przepis: Ciasto jogurtowa pianka z truskawkami Lekki deser na lato, który chłodzi i dostarcza porcję białka. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 98 w każdej porcji Składniki Na masę: 500 g ogrzanego jogurtu skyr 0% tłuszczu

2 łyżki żelatyny w proszku (16-20 g)

80 ml zimnej wody

60 g cukru pudru Na wierzch i do środek: 77 g galaretki truskawkowej (1 opakowanie)

200 ml gorącej wody

350 g dojrzałych truskawek Sposób przygotowania Szykowanie piankiZalej żelatynę wodą, wymieszaj i odstaw do napęcznienia. Po 5-10 minutach podgrzej, aż się rozpuści. Rozgnieć truskawki widelcem i przetrzyj przez sitko. Dołóż jogurt i mieszaj trzepaczką, dodając cukier puder i żelatynę. Przykryj i wstaw do lodówki. Gdy masa zacznie tężeć, ubijaj ją przez kilka minut na najwyższych obrotach miksera, aż powstanie puszysty mus. Wlej go do formy wyłożonej folią spożywczą i wstaw na 1-2 godziny do lodówki. Nałożenie truskawek i galaretkiRozpuść galaretkę we wrzątku. Truskawki pokrój na plasterki. Gdy galaretka wystygnie, ale będzie wciąż płynna, wyjmij piankę z lodówki. Ułóż na niej owoce i zalej galaretką. Schładzaj przez co najmniej 6 godzin, a najlepiej przez całą noc.

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