Lepsze od owsianki, ale bez cukru i tłuszczu. Główny składnik tego ciasta to pogromca cholesterolu

Niepozorne płatki mogą zdziałać wiele dobrego. Nie tylko sycą na długo i zapewniają cenne składniki, takie jak błonnik, antyoksydanty, witaminy z grupy B i minerały. To także korzyści dla metabolizmu.

Płatki owsiane obniżają cholesterol

O takim działaniu owsa naukowcy wiedzą od dawna, jednak wciąż badają jego mechanizm. Jest on wielokierunkowy. Zawarty w nasionach błonnik rozpuszczalny w wodzie (beta-glukany) wiąże kwasy żółciowe w przewodzie pokarmowym i przyspiesza ich wydalanie. Aby wyprodukować nowe, wątroba musi pobrać cholesterol z krwi, co bezpośrednio redukuje jego stężenie. Jednak najnowsza praca, której wyniki opublikowano w 2026 roku w piśmie Nature Communications, pokazuje też inny ważny aspekt właściwości ziarna. Jest związany z zawartymi w nim antyoksydantami.

Nasze wyniki sugerują, że związki fenolowe w owsie, a w szczególności produkty ich mikrobiologicznego rozkładu, są czynnikami napędzającymi wywołany owsem spadek poziomu cholesterolu w surowicy – napisali autorzy badania z Uniwersytetu w Bonn. – Spożycie owsa, a zwłaszcza krótkotrwała dieta bogata w owies, zapewnia korzyści metaboliczne dla osób z zespołem metabolicznym.

Najlepsza dzienna porcja płatków owsianych

W podanym badaniu dwudniowa dieta oparta na tych płatkach przyczyniła się do spadku poziomu cholesterolu LDL we krwi o 10%. Do wyników tych odniosła się dietetyczka dr Hanna Stolińska w rozmowie, którą udostępniła w swoich mediach społecznościowych.

To badanie było dosyć małe, tam 32 osoby tylko brały udział. One jadły przede wszystkim owsiankę przez cały dzień [..] i miały o połowę obniżoną kaloryczność swojej diety, więc to obniżenie kaloryczności wyjątkowo pomogło. Ale mimo wszystko wiemy, że płatki owsiane zawierają tak zwany beta-glukan, który jest rodzajem błonnika obniżającym bardzo mocno stężenie cholesterolu – wyjaśniła ekspertka.

Jak zaznaczyła, bardziej niż ilość liczy się regularność. Wystarczy już 60-80 g płatków owsianych dziennie, przy czym ważny jest ich rodzaj. Najbardziej poleciła te najmniej przetworzone (tradycyjne), ewentualnie górskie, natomiast odradziła sięganie po błyskawiczne.

Jednak bez wprowadzenia zdrowszej diety i redukcji kalorii efekty spożywanie jednej porcji owsianki dziennie ma „raczej łagodny” wpływ na metabolizm. To wniosek z drugiej części opisanego badania, w którym uczestnicy zjadali po 80 g płatków przez 6 tygodni. Natomiast jako skuteczna dawka interwencyjna sprawdziło się 300 g dziennie, podzielone na 3 porcje.

Zdrowe ciasto zamiast owsianki

Aby korzystać z cennych właściwości płatków, nie trzeba przez cały czas jeść owsianki. Pysznym zamiennikiem jest ciasto z płatków bez cukru. Rolę składników słodzących przejmują dojrzałe banany i erytrytol, a jogurt grecki i płatki migdałowe dodają mu białka (porcja ma w sumie 7,2 g). Wykonanie jest proste, ale podczas pieczenia trzeba uważać, żeby nie spalić posypki. Formę warto więc przykryć folią na pierwsze 20 minut, a później odsłonić, by lekko przyrumienić wierzch.

Przepis: Ciasto owsiane z bananami Pyszny wypiek z naturalnych płatków bez mąki pszennej i cukru. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 35 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 175 w każdej porcji Składniki 2 banany

2 jajka

2/3 szklanki jogurtu greckiego

1/2 szklanki mleka

1 i 1/2 szklanki płatków owsianych górskich

70 g erytrytolu

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

1 szczypta soli

80 g płatków migdałowych Sposób przygotowania Mieszanie ciastaPołącz jajko z żółtkiem, jogurtem, mlekiem i wanilią. Osobno połącz płatki z erytrytolem, proszkiem do pieczenia i solą. Wymieszaj mokre i suche składniki, zblenduj i odstaw na 15 minut. Obierz banany, pokrój w kostkę i skrop sokiem z cytryny. Wmieszaj do ciasta. Szykowanie wypiekuWyłóż formę pergaminem do pieczenia i przełóż do środka ciasto. Posmaruj wierzch odłożonym białkiem, posyp płatkami migdałowymi i lekko je dociśnij. Przykryj formę pokrywą lub folią aluminiową. PieczenieWstaw formę do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Piecz przez 20-25 minut, po czym odkryj. Piecz jeszcze około 15 minut, aż płatki się przyrumienią, a patyczek wbity w środek będzie tylko lekko wilgotny.

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