Lepsze od owsianki, ale bez cukru i tłuszczu. Główny składnik tego ciasta to pogromca cholesterolu

Niepozorne płatki mogą zdziałać wiele dobrego. Nie tylko sycą na długo i zapewniają cenne składniki, takie jak błonnik, antyoksydanty, witaminy z grupy B i minerały. To także korzyści dla metabolizmu.
Płatki owsiane obniżają cholesterol
O takim działaniu owsa naukowcy wiedzą od dawna, jednak wciąż badają jego mechanizm. Jest on wielokierunkowy. Zawarty w nasionach błonnik rozpuszczalny w wodzie (beta-glukany) wiąże kwasy żółciowe w przewodzie pokarmowym i przyspiesza ich wydalanie. Aby wyprodukować nowe, wątroba musi pobrać cholesterol z krwi, co bezpośrednio redukuje jego stężenie. Jednak najnowsza praca, której wyniki opublikowano w 2026 roku w piśmie Nature Communications, pokazuje też inny ważny aspekt właściwości ziarna. Jest związany z zawartymi w nim antyoksydantami.
Nasze wyniki sugerują, że związki fenolowe w owsie, a w szczególności produkty ich mikrobiologicznego rozkładu, są czynnikami napędzającymi wywołany owsem spadek poziomu cholesterolu w surowicy – napisali autorzy badania z Uniwersytetu w Bonn. – Spożycie owsa, a zwłaszcza krótkotrwała dieta bogata w owies, zapewnia korzyści metaboliczne dla osób z zespołem metabolicznym.
Najlepsza dzienna porcja płatków owsianych
W podanym badaniu dwudniowa dieta oparta na tych płatkach przyczyniła się do spadku poziomu cholesterolu LDL we krwi o 10%. Do wyników tych odniosła się dietetyczka dr Hanna Stolińska w rozmowie, którą udostępniła w swoich mediach społecznościowych.
To badanie było dosyć małe, tam 32 osoby tylko brały udział. One jadły przede wszystkim owsiankę przez cały dzień [..] i miały o połowę obniżoną kaloryczność swojej diety, więc to obniżenie kaloryczności wyjątkowo pomogło. Ale mimo wszystko wiemy, że płatki owsiane zawierają tak zwany beta-glukan, który jest rodzajem błonnika obniżającym bardzo mocno stężenie cholesterolu – wyjaśniła ekspertka.
Jak zaznaczyła, bardziej niż ilość liczy się regularność. Wystarczy już 60-80 g płatków owsianych dziennie, przy czym ważny jest ich rodzaj. Najbardziej poleciła te najmniej przetworzone (tradycyjne), ewentualnie górskie, natomiast odradziła sięganie po błyskawiczne.
Jednak bez wprowadzenia zdrowszej diety i redukcji kalorii efekty spożywanie jednej porcji owsianki dziennie ma „raczej łagodny” wpływ na metabolizm. To wniosek z drugiej części opisanego badania, w którym uczestnicy zjadali po 80 g płatków przez 6 tygodni. Natomiast jako skuteczna dawka interwencyjna sprawdziło się 300 g dziennie, podzielone na 3 porcje.
Zdrowe ciasto zamiast owsianki
Aby korzystać z cennych właściwości płatków, nie trzeba przez cały czas jeść owsianki. Pysznym zamiennikiem jest ciasto z płatków bez cukru. Rolę składników słodzących przejmują dojrzałe banany i erytrytol, a jogurt grecki i płatki migdałowe dodają mu białka (porcja ma w sumie 7,2 g). Wykonanie jest proste, ale podczas pieczenia trzeba uważać, żeby nie spalić posypki. Formę warto więc przykryć folią na pierwsze 20 minut, a później odsłonić, by lekko przyrumienić wierzch.
Przepis: Ciasto owsiane z bananami
Pyszny wypiek z naturalnych płatków bez mąki pszennej i cukru.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Międzynarodowa
- Czas przygotowania
- 25 min.
- Czas gotowania
- 35 min.
- Liczba porcji
- 10
- Liczba kalorii
- 175 w każdej porcji
Składniki
- 2 banany
- 2 jajka
- 2/3 szklanki jogurtu greckiego
- 1/2 szklanki mleka
- 1 i 1/2 szklanki płatków owsianych górskich
- 70 g erytrytolu
- 1 łyżka soku z cytryny
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
- 1 szczypta soli
- 80 g płatków migdałowych
Sposób przygotowania
- Mieszanie ciastaPołącz jajko z żółtkiem, jogurtem, mlekiem i wanilią. Osobno połącz płatki z erytrytolem, proszkiem do pieczenia i solą. Wymieszaj mokre i suche składniki, zblenduj i odstaw na 15 minut. Obierz banany, pokrój w kostkę i skrop sokiem z cytryny. Wmieszaj do ciasta.
- Szykowanie wypiekuWyłóż formę pergaminem do pieczenia i przełóż do środka ciasto. Posmaruj wierzch odłożonym białkiem, posyp płatkami migdałowymi i lekko je dociśnij. Przykryj formę pokrywą lub folią aluminiową.
- PieczenieWstaw formę do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Piecz przez 20-25 minut, po czym odkryj. Piecz jeszcze około 15 minut, aż płatki się przyrumienią, a patyczek wbity w środek będzie tylko lekko wilgotny.
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