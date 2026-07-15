Bez grama mąki pszennej, za to chrupiące i pełne smaku. Grecy robią placki z cukinii inaczej

Latem cukinia niepodzielnie króluje w mojej kuchni. Wykorzystuje ją na wiele różnych sposobów. Dzięki temu nigdy się nie nudzi. Ostatnio odwiedziła mnie znajoma, która właśnie wróciła z wakacji w Grecji. Przyniosła ze sobą słoik oliwek i przepis na jeden z lokalnych przysmaków, który skradł jej serce od pierwszego kęsa. Chodzi o kolokithokeftedes, czyli placki z cukinii. Na początku pomyślałam, że to receptura, jakich wiele. Szybko okazało się jednak, że byłam w błędzie. Klasyczne placki potrafią chłonąć tłuszcz jak gąbka. Te potrafią pić tłuszcz jak gąbka, a te są cudownie miękkie w środku i chrupiące z zewnątrz. Mają wyrazisty smak i kremową konsystencję. Zobacz, w czym dokładnie tkwi ich sekret.

Grecki patent na chrupiące placki z cukinii

Cukinia ma dość łagodny, wręcz neutralny smak, dlatego potrzebuje wyrazistego towarzystwa. Grecy znaleźli dla niej genialnych „kompanów”. Dodają do masy solidną porcję pokruszonego sera feta. Słony, lekko kwaskowaty nabiał świetnie przełamuje delikatność warzywa i sprawia, że masa nie wymaga już intensywnego przyprawiania. Zamiast sypać do niej gotowe mieszanki, wystarczy dorzucić garść świeżego koperku, natki pietruszki oraz odrobinę suszonej mięty. Ta ostatnia nadaje całości orzeźwiającego charakteru. Tracisz zaledwie kilka minut na posiekanie zieleniny, a w kuchni od razu unosi się aromat, który błyskawicznie zaostrza apetyt. Do tego trochę mąki z ciecierzycy, która bardzo dobrze spaja ciasto, i gotowe. Możesz też śmiało poeksperymentować ze składnikami. Jeśli akurat nie masz w lodówce fety, wrzuć inny wyrazisty ser solankowy, na przykład sałatkowy typu greckiego,

Rada: Uważaj z ilością soli. Feta już jest dość słona.

Przepis: Greckie placki cukiniowe Chrupiąca i aromatyczna przekąska, która zadowoli nawet największych niejadków. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 321 w każdej porcji Składniki 1 kg cukinii

200 g sera feta

pół łyżeczki suszonej mięty

pół pęczka świeżego koperku

pół pęczka natki pietruszki

pół łyżeczki oregano

około 50-100 g mąki z ciecierzycy

sól

pieprz Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZetrzyj cukinię na tarce o grubych oczkach. Umyj i osusz zieleninę, a następnie drobno posiekaj. Łączenie składnikówPrzełóż odciśniętą cukinię do dużej miski i dodaj do niej pokruszony ser feta. Dodaj zioła do miski wraz z mąką z ciecierzycy, suszoną miętą, oregano, solą oraz pieprzem. wymieszaj wszystkie składniki. Smażenie plackówRozgrzej patelnię. Niewielką łyżką nakładaj ciasto na placki. Smaż na rumiany kolor przez około 2-3 minuty z każdej strony.

Placki z cukinii – przydatne wskazówki

Cukinia składa się w ogromnej części z wody. Jeśli od razu wrzucisz ją na patelnię, placki zwyczajnie się ugotują, a potem rozpadną przy próbie przewrócenia. Dlatego starte warzywo zawsze lekko solę i zostawiam na kilka minut. Dzięki temu szybciej „puszcza soki”, Potem odciskam ją z nadmiaru płynu. Kiedy nakładam porcje ciasta na rozgrzaną patelnię od razu zmniejszam ogień. Formuję małe placki – wielkie trudniej obrócić.

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