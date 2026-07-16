Tę sałatkę na wakacjach w Bułgarii jadłam codziennie. Teraz robię ją w domu w 10 minut

W tym roku spędziłam wakacje w Bułgarii. Był to bardzo udany wyjazd, podczas którego mogłam nie tylko odpocząć, ale także poznać lokalną kuchnię. Najbardziej zasmakowała mi sałatka szopska. Jest to jedno z najpopularniejszych dań w tym kraju. Jest przygotowywana ze świeżych pomidorów, ogórków, papryki oraz startego sera owczego. Po powrocie postanowiłam zrobić ją sama w domu i od tej chwili to jedno z moich ulubionych dań także w Polsce. Smakuje także mojej rodzinie.

Przepis na bułgarską sałatkę

Sałatka szopska nieodłącznie kojarzy się z bułgarską kuchnią.

To symbol tego kraju, jego gościnności, bogactwa natury i radości życia. Spróbujesz jej w niezliczonych miejscach – od luksusowych restauracji, przez bary dla turystów, aż po domowe mehany – wyjaśnia autorka bloga „Słoneczny Brzeg”.

To jedna z tych sałatek, w których najważniejsza jest jakość i dojrzałość warzyw – soczyste, mięsiste pomidory, jędrne ogórki i aromatyczna pietruszka zrobią nadają więcej smaku niż najbardziej wyszukane przyprawy.

Dobrym patentem jest dodanie pomidorów na samym końcu. Pokrój je tuż przed wymieszaniem z pozostałymi składnikami. Ograniczy to wypływanie soku i sprawi, że sałatka będzie wyglądać świeżo nawet po kilkunastu minutach. Nie „oszczędzaj” też natki pietruszki. Duży pęczek natki nie tylko nadaje świeży smak, ale także dostarcza sporo witaminy C. Tradycyjna sałatka szopska jest przykryta warstwą startego białego sera, a nie wymieszana z kostkami sera. Dzięki temu każdy kęs ma odpowiednią ilość tego dodatku.

Nie sól sałatki też z wyprzedzeniem. Biały ser jest już dość słony, a dodatkowa sól sprawia, że warzywa szybciej puszczają sok. Najlepiej doprawić ją dopiero po spróbowaniu.

Przepis: Sałatka szopska Ta sałatka smakuje naprawdę świetnie. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni bułgarska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 217 w każdej porcji Składniki 3–4 średniej wielkości, mięsiste pomidory

1–2 długie lub kilka mniejszych ogórków gruntowych

1–2 sztuki słodkiej papryki – najlepiej w różnych kolorach

½ niewielkiej czerwonej cebuli (opcjonalnie)

150–200 g oryginalnego bułgarskiego sera sirene – może być owczy, krowi lub kozi

½ pęczka świeżej natki pietruszki (drobno posiekanej)

2–3 łyżki oliwy z oliwek extra virgin lub dobrej jakości oleju słonecznikowego

1 łyżka octu winnego

sól i świeżo mielony czarny pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie warzywUmyj dokładnie wszystkie warzywa. Pomidory pokrój w większą kostkę lub ósemki. Ogórki, jeśli mają delikatną skórkę, pozostaw nieobrane i pokrój w grubszą kostkę albo półplasterki. Paprykę oczyść z gniazd nasiennych i pokrój w paski lub kostkę. Cebulę, jeśli jej używasz, pokrój w cienkie piórka. Wszystkie składniki przełóż do dużej miski. Przygotowanie seraSer sirene zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Dzięki temu równomiernie pokryje warzywa i będzie efektownym wykończeniem sałatki. Przygotowanie dressinguW małej miseczce połącz oliwę z oliwek z octem winnym. Dodaj niewielką ilość soli oraz świeżo mielony pieprz i dokładnie wymieszaj. Opcjonalnie możesz wzbogacić dressing szczyptą suszonego oregano lub czubricy. Połączenie składników i podanieWarzywa delikatnie wymieszaj z przygotowanym dressingiem. Przełóż sałatkę na półmisek lub do miski, a następnie obficie posyp startym serem sirene oraz świeżą natką pietruszki.

Czym zastąpić ser sirene?

Jednym ze składników tej sałatki jest oryginalny bułgarski ser sirene. Można go kupić przez internet lub dostać w niektórych sklepach z artykułami spożywczymi z tego kraju. Jeśli jednak nie jesteś w stanie nabyć go w swojej okolicy, możesz wykorzystać dostępne zamienniki. Sałatka szopska bez klasycznego, bułgarskiego sera sirene (słonego sera solankowego) nadal może smakować naprawdę dobrze. Możesz wykorzystać na przykład grecki ser feta. Przed starciem włóż go na chwilkę do zamrażalnika. Lekko schłodzony nie rozpadnie się podczas tarcia. Odpowiedni będzie też ser typu bałkańskiego lub bryndza.

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