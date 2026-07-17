Ma 14 g białka i tyle kalorii, co banan. Przepis dietetyczki na „sernik” z 4 składników

Gdy mam ochotę na coś słodkiego i naprawdę lekkiego, robię ten fit „sernik” na zimno. Nie ma w nim jednak sera, śmietanki ani spodu, a jest pełny smaku i białka. Taka bezcukrowa przekąska zaspokaja apetyt na słodycze, ale go nie napędza. Chłodzi w upalne dni i syci dłużej niż klasyczne desery. A przede wszystkim jest banalnie prosta do zrobienia.

Białkowy deser od dietetyczki

Najlżejszy sernikowy deser nie powstaje z twarogu, tylko z naturalnego jogurtu islandzkiego, czyli skyru. Chociaż chudy ser biały (0,5% tłuszczu) zapewnia prawie 20 g białka w 100 g w porównaniu z 12 g w skyrze, jednocześnie ma niemal o 1/4 więcej kalorii. Jest też zbity i suchy, więc trzeba go dokładnie przemielić i rozcieńczyć mlekiem. Wtedy zawartość białka w masie spada, a konsystencja wciąż pozostawia wiele do życzenia. Tymczasem beztłuszczowy skyr jest idealnie gładki, kremowy i gęsty, dzięki czemu można od razu go używać.

Pomysł na taki skyrnik podała na swoim Instagramie dietetyczka Anna Jedrej. Zaproponowała dodanie do jogurtu przygotowanej z wodą bezcukrowej galaretki truskawkowej. Gdy zblendowała je razem, wystarczyło wlać masę do miseczki, dorzucić świeże truskawki i schłodzić deser przez dwie godziny w lodówce.

Tak robię fit „sernik” na zimno

Moją wersję szykuję ciut inaczej, bo napowietrzam masę jeszcze bardziej, by zamiast żelu mieć puszystą chmurkę. Mam na to sprawdzony sposób. Zaczynam od rozpuszczenia galaretki we wrzątku. Jego ilość jest zmniejszona względem przepisu na opakowaniu. Ponieważ jednak w proszku nie ma żadnej substancji słodzącej, trzeba ją dodać. Najlepszą opcją jest erytrytol, który praktycznie nie dostarcza kalorii. Po rozpuszczeniu we wrzątku mieszankę trzeba ostudzić tak, by była jak gęsty kisiel, ale jeszcze nie stężała. Ubijam ją mikserem, aż powstanie biała piana. Następnie łączę ze skyrem. Trzeba jednak wyjąć go z lodówki wcześniej, by ogrzał się do temperatury otoczenia. Zimny może spowodować powstanie grudek. Po delikatnym wymieszaniu można przelać mus do miseczek.

Z przepisu wychodzi skyrnik, który w jednej porcji (165 g) dostarcza podobną dawkę energii, co mały banan. Ma tylko 80 kcal i prawie 14 g białka. Zapewnia przy tym jedynie około 5 cukrów (z jogurtu) i niemal zero tłuszczu, a przede wszystkim jest pyszny.

Przepis: Fit „sernik” na zimno Ten deser nie tylko świetnie smakuje, ale też wspomaga odchudzanie i utrzymanie szczupłej sylwetki. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 80 w każdej porcji Składniki opakowanie galaretki truskawkowej bez cukru

400 g skyru

70 g świeżych truskawek Dodatkowo: 180 ml wrzącej wody

erytrytol do smaku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj truskawki. Jeśli chcesz, możesz je pokroić na mniejsze cząstki. Galaretkę rozpuść we wrzątku, dodaj erytrytol i ostudź. Robienie masy na sernikOstudzoną galaretkę zblenduj ze skyrem. Przelej powstałą masę do małej formy lub miseczki. Wrzuć do niej truskawki. Chłodzenie deseruWstaw całość do lodówki na około 2 godziny.

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