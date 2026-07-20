Na zdrowy deser mieszam 2 składniki w 5 minut. Smakuje jak bogaty krem, a ma tylko 150 kcal

Ten przepis pomógł mi przetrwać napady głodu słodyczy, gdy byłam na diecie. Krem szykuję do dzisiaj, bo jest banalnie prosty, a przy tym zadziwiająco smaczny. Sprawdza się nawet wieczorem, bo jedna porcja to tylko około 150 kalorii.

Jogurt kokosowy zamiast zwykłego

Bazą mojego deseru jest naturalny jogurt kokosowy, który powstaje z wyciągu z miąższu tego orzecha. Tak samo, jak produkt mleczny, jest poddawany fermentacji mlekowej dzięki dodaniu odpowiednich szczepów bakterii. Ma więc pewne właściwości probiotyczne, wspierając korzystną mikroflorę jelit i ich zdrowe środowisko. Dla zagęszczenia jogurtów producenci dokładają skrobię, mogą ponadto dorzucać białka bobu czy witaminy D i B12. Nie ma w nich natomiast składników, które są problematyczne dla osób z alergią i nietolerancją, czyli białek mlecznych i laktozy.

Produkty te kupuję w kubeczkach po 150 g w dyskotach, bo są tam na stałe i mają opisany wyżej dobry skład. Różnią się nieco wartością odżywczą. Ten z Biedronki (marki GoVege) zapewnia 72 kcal, 5,1 g tłuszczu, 5,9 g węglowodanów w 100 g, natomiast w tym z Lidla (Vemondo) jest 75 kcal, tyle samo tłuszczu i 6,6 g węglowodanów. Zawartość białka i błonnika w obu wynosi poniżej 1g.

Słodzenie cukrem kokosowym

Do jogurtu dosypuję po prostu cukier kokosowy. Nie jest to zwykły rodzaj. Kryształki pozyskiwane z zagęszczonego soku z kwiatostanów palmy kokosowej zapewniają wyjątkowy, karmelowy smak i kolor. Choć to wciąż źródło cukrów prostych, ma niższy indeks glikemiczny niż ten biały. Wartość IG jest nawet o połowę mniejsza, choć zależy to od konkretnego produktu. Łyżeczka zapewnia 19 kcal, a sto gramów – 380 kcal. Dla oczyszczonej sacharozy to odpowiednio 20 i 400 kcal. Zysk nie jest więc duży, ale składnik ten zastępuje też dodatkowe aromaty.

Tak robię krem kokosowy z 2 składników

Jego przygotowanie nie może być prostsze. Kryształki trzeba połączyć z jogurtem i zostawić na kilka minut, żeby się rozpuściły. Potem wystarczy całość wymieszać i przełożyć do szklaneczek lub pucharków, dokładając ulubione dodatki. Mogą to być pokruszone orzechy, wiórki kokosowe, podprażone chipsy z kokosa, starta gorzka czekolada, połamane ciasteczka zbożowe (na dno), a nawet bita śmietana. Wtedy nie jest to już jednak lekki deser, ale na pewno wyśmienity.

Przepis: Krem kokosowy z 2 składników Prosty i genialny deser o smaku kokosowo-karmelowym. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Roślinna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 153 Składniki 300 g jogurtu kokosowego (2 opakowania)

2 łyżki cukru kokosowego Sposób przygotowania Wstępne łączenie składnikówWsyp cukier do jogurtu, wymieszaj krótko i zostaw na 2-3 minuty. Mieszanie deseruGdy cukier się rozpuści, połącz dokładnie krem. Posyp dodatkami, jeśli ich używasz.

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