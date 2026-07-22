Połowę mięsa w mielonych zastępuję tym dodatkiem. Są delikatniejsze i bardziej soczyste

Kotlety mielone to jedno z polskich, kultowych dań. Kojarzą nam się z tradycyjnym, domowym obiadem. Przygotowuje się je w naprawdę prosty sposób, a do tego są bardzo sycące. Nie powinno się jednak zbyt często podawać tej potrawy, ponieważ nadmierne spożywanie czerwonego mięsa jest szkodliwe dla naszego organizmu. Dlatego część tego składnika warto zastąpić czymś innym.

Przepis na kotlety mielone z soczewicą

Chodzi o soczewicę. Dzięki temu danie zawiera więcej błonnika, witamin i składników mineralnych, a jednocześnie mniej tłuszczów nasyconych. Kotlety są nawet bardziej soczyste niż normalnie, mają przyjemną konsystencję i zyskują bardziej delikatny smak dzięki soczewicy. To prosty sposób, aby przygotować zdrowszy obiad, nie rezygnując z tradycyjnej receptury. Nawet osoby, które na co dzień nie przepadają za roślinami strączkowymi, często nie zauważają różnicy. Zobaczysz, że każdy chętnie sięgnie po dokładkę tego dania.

Przepis: Kotlety mielone z mięsa i soczewicy Te kotlety są zdrowsze, a smakują naprawdę świetnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 119 w każdej porcji Składniki 250 g mielonego mięsa (wieprzowego, drobiowego lub mieszanego)

250 g ugotowanej soczewicy

1 średnia cebula

1 ząbek czosnku

1 jajko

1 czerstwa bułka namoczona w mleku lub wodzie (lub 3–4 łyżki bułki tartej)

2–3 łyżki posiekanej natki pietruszki (opcjonalnie)

1 łyżeczka majeranku

½ łyżeczki słodkiej papryki

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

bułka tarta do obtoczenia

olej lub masło klarowane do smażenia Sposób przygotowania Gotowanie soczewicyJeśli gotujesz soczewicę samodzielnie, ugotuj ją do miękkości, ale tak, aby się nie rozpadała. Odcedź i ostudź. Przygotowanie składnikówCebulę drobno posiekaj i zeszklij na odrobinie tłuszczu. Pod koniec dodaj przeciśnięty czosnek i smaż jeszcze około 30 sekund. Soczewicę lekko rozgnieć widelcem lub krótko zmiksuj – część ziaren może pozostać w całości, co poprawi strukturę kotletów. Mieszanie składnikówW dużej misce wymieszaj mięso, soczewicę, cebulę z czosnkiem, odciśniętą bułkę, jajko, przyprawy i natkę pietruszki. Jeśli masa jest zbyt luźna, dodaj 1–2 łyżki bułki tartej. Odstaw na 10–15 minut. Formowanie i smażenieUformuj kotlety i obtocz je w bułce tartej. Smaż na średnim ogniu po 4–5 minut z każdej strony, aż będą dobrze zrumienione i usmażone w środku. Możesz też po krótkim obsmażeniu dopiec je przez 10–15 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Dlaczego te kotlety są zdrowsze?

Kotlety przygotowane w ten sposób są znacznie zdrowszą wersją klasyki. Soczewica należy do roślin strączkowych, które powinny znaleźć się w naszym menu. Zastąpienie połowy mięsa soczewicą pozwala zmniejszyć nie tylko ilość tłuszczów nasyconych, ale też kalorii, a jednocześnie zwiększa zawartość wspomnianego błonnika, którego w mięsie praktycznie nie ma.

Soczewica zawiera pokaźne ilości błonnika pokarmowego (7,9 g w 100 g ugotowanej soczewicy). Dzięki niemu nie tylko czujemy się dłużej syci, ale też wspiera pracę jelit i zapobiega zaparciom. Dodatkowo pomaga utrzymać zdrową florę bakteryjną jelit i wspiera ich prawidłowe funkcjonowanie. Ta roślina strączkowa jest doskonałym źródłem białka roślinnego. Jest ono niezwykle istotne, ponieważ buduje i regeneruje mięśnie oraz tkanki. Jest też niezbędne do produkcji enzymów, hormonów i wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Jeśli masz ochotę na więcej kulinarnych eksperymentów, to zrób na przykład pieczone kotlety z cukinią.

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