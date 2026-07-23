Ma obłędny różowy kolor, 10 g białka i zero cukru. Ten malinowy naleśnik to nowy hit

Te słodkie naleśniki można jeść na deser, ale także jako zdrową przekąskę między posiłkami. Są pyszne, ale zawierają niewiele cukrów i tłuszczu. Sekretem jest użycie słodzika pochodzenia naturalnego i gęstego skyru.
Nie jogurt i nie serek
Ma świetną konsystencję i smak, a przy tym dobry bilans składników odżywczych. Jak jednak wyjaśnił dietetyk dr Damian Parol, skyr nie jest jogurtem, choć tak samo należy do fermentowanych produktów mlecznych. Zauważył nawet, że jeden z producentów nazwał swój wyrób serem twarogowym chudym.
Jogurt powstaje poprzez dodanie do mleka bakterii fermentacji mlekowej, co sprawia, że w wyniku zakwaszenia on gęstnieje – tłumaczył ekspert w opublikowanym przez siebie nagraniu. – Ze skyrem jest inaczej. Do odtłuszczonego mleka dodaje się podpuszczkę, a dopiero później dodaje się bakterie fermentacji mlekowej i w międzyczasie oddziela się również serwatkę. Dlatego skyrowi bliżej jest tak naprawdę do twarogu albo mozzarelli niż jogurtu.
Ma 15 g białka w kubeczku i zero tłuszczu
Opisany sposób produkcji skyru zapewnia mu wartościowy skład. Ponieważ używa się odtłuszczonego mleka, wyrób jest praktycznie beztłuszczowy. Natomiast w efekcie oddzielenia serwatki obfituje w białko. Poziom tego składnika w skyrze i jogurcie naturalnym porównała dietetyczka Patrycja Klimek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
Skyr wygrywa dlatego, że w 150 g produktu jest około 15 g białka. Natomiast jogurt naturalny tego białka zawiera około 6 g. Tak więc jeżeli wyliczasz sobie białko, a powinniśmy to robić, w każdym jednym posiłku powinno być przynajmniej 30 g białka, to warto wybierać skyr – mówiła specjalistka.
Dlatego poleciła go między innymi osobom, które jedzą mniej posiłków dziennie, a chcą zapewnić sobie odpowiednią dzienną dawkę białka. Dzięki niemu skyr jest zdecydowanie bardziej sycący. Warto przy tym wiedzieć, że oba produkty mleczne zapewniają około 90 kcal i 6 g węglowodanów w porcji 150 g, a jogurt naturalny ma też 4,5 g tłuszczu.
Sposób na lekkie naleśniki malinowe z kremem
Podstawą nadzienia do malinowych naleśników jest właśnie skyr. Aby zamienić go w kremową masę, dodaję ubitą śmietanę kremówkę. Jest to kompromis między niską dawką kalorii a bogatą konsystencją, który działa całkiem nieźle. Zamiast cukru używam erytrytolu, bo ma zerową kaloryczność i indeks glikemiczny. Zamieniam go w puder w młynku, bo inaczej źle się rozpuszcza. Aromat masy podkręca ekstrakt waniliowy.
Różowe naleśniki powstają natomiast przez dołożenie do ciasta świeżych malin, przetartych przez sitko. Gdy masa postoi kwadrans i zgęstnieje, smażę z niej placuszki w klasyczny sposób, ale na małym ogniu.
Gotowy naleśnik z lekkim kremem zapewnia 240 kcal i 10 g białka w porcji 170 g. Dostarcza także 10 g tłuszczu oraz 6 g cukrów prostych. Gdybym jednak zamieniła nabiał z przepisu na klasyczną mieszankę mascarpone i kremówki, jedna porcja miałaby aż 390 kcal. Białko spałoby do 7,4 g, a tłuszcz – wzrósł do 27 g. Różnica jest więc ogromna.
Przepis: Lekkie naleśniki malinowe z kremem
Białkowa przekąska z różowych placków zwijanych z kremowym nadzieniem.
- Kategoria
- Przekąska
- Rodzaj kuchni
- Fusion
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Czas gotowania
- 30 min.
- Liczba porcji
- 10
- Liczba kalorii
- 240 w każdej porcji
Składniki
Na naleśniki:
- 400 g malin
- 250 g mąki pszennej
- 350 ml mleka 1,5% tłuszczu
- 2 jajka
- 1 łyżka sproszkowanego erytrytolu
- 1 szczypta soli
- 1 łyżka oleju
Na krem:
- 400 g naturalnego skyru 0% tłuszczu
- 200 ml śmietanki 30% tłuszczu
- 120 g sproszkowanego erytrytolu
- 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
Sposób przygotowania
- Szykowanie owocówOdłóż 50 g malin do dekoracji, a resztę przetrzyj przez sitko.
- Mieszanie masyUbij trzepaczką jajka, wlej mleko i olej. Połącz mąkę z erytrytolem i solą, dodaj do mieszanki jajek i wymieszaj z grubsza. Wlej przecier malinowy, połącz w rzadkie ciasto bez grudek i odstaw na 15 minut.
- Smażenie naleśnikówPosmaruj patelnię odrobiną tłuszczu i wlewaj porcje ciasta. Smaż na małym ogniu przez około 2 minuty z jednej strony, obracaj i smaż jeszcze niecałą minutę. Zdejmuj na talerz przykryty folią aluminiową.
- Przygotowanie kremuPołącz skyr z erytrytolem i ekstraktem z wanilii. Ubij śmietankę kremówkę na sztywną pianę i delikatnie wmieszaj do skyru.
- Zwijanie naleśnikówSmaruj placki kremem i zwijaj w rulony. Podawaj z odłożonymi malinami.
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