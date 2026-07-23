Ma obłędny różowy kolor, 10 g białka i zero cukru. Ten malinowy naleśnik to nowy hit
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Ma obłędny różowy kolor, 10 g białka i zero cukru. Ten malinowy naleśnik to nowy hit

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Naleśniki malinowe z nadzieniem
Naleśniki malinowe z nadzieniem Źródło: Shutterstock / Anela T
Zamiast do środka, maliny dodaję do ciasta na naleśniki. Z tym kremowym nadzieniem mają mnóstwo białka, mało tłuszczu i zero cukru. To idealny deser nie tylko na redukcji.

Te słodkie naleśniki można jeść na deser, ale także jako zdrową przekąskę między posiłkami. Są pyszne, ale zawierają niewiele cukrów i tłuszczu. Sekretem jest użycie słodzika pochodzenia naturalnego i gęstego skyru.

Nie jogurt i nie serek

Ma świetną konsystencję i smak, a przy tym dobry bilans składników odżywczych. Jak jednak wyjaśnił dietetyk dr Damian Parol, skyr nie jest jogurtem, choć tak samo należy do fermentowanych produktów mlecznych. Zauważył nawet, że jeden z producentów nazwał swój wyrób serem twarogowym chudym.

Jogurt powstaje poprzez dodanie do mleka bakterii fermentacji mlekowej, co sprawia, że w wyniku zakwaszenia on gęstnieje – tłumaczył ekspert w opublikowanym przez siebie nagraniu. – Ze skyrem jest inaczej. Do odtłuszczonego mleka dodaje się podpuszczkę, a dopiero później dodaje się bakterie fermentacji mlekowej i w międzyczasie oddziela się również serwatkę. Dlatego skyrowi bliżej jest tak naprawdę do twarogu albo mozzarelli niż jogurtu.

Ma 15 g białka w kubeczku i zero tłuszczu

Opisany sposób produkcji skyru zapewnia mu wartościowy skład. Ponieważ używa się odtłuszczonego mleka, wyrób jest praktycznie beztłuszczowy. Natomiast w efekcie oddzielenia serwatki obfituje w białko. Poziom tego składnika w skyrze i jogurcie naturalnym porównała dietetyczka Patrycja Klimek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Skyr wygrywa dlatego, że w 150 g produktu jest około 15 g białka. Natomiast jogurt naturalny tego białka zawiera około 6 g. Tak więc jeżeli wyliczasz sobie białko, a powinniśmy to robić, w każdym jednym posiłku powinno być przynajmniej 30 g białka, to warto wybierać skyr – mówiła specjalistka.

Dlatego poleciła go między innymi osobom, które jedzą mniej posiłków dziennie, a chcą zapewnić sobie odpowiednią dzienną dawkę białka. Dzięki niemu skyr jest zdecydowanie bardziej sycący. Warto przy tym wiedzieć, że oba produkty mleczne zapewniają około 90 kcal i 6 g węglowodanów w porcji 150 g, a jogurt naturalny ma też 4,5 g tłuszczu.

Sposób na lekkie naleśniki malinowe z kremem

Podstawą nadzienia do malinowych naleśników jest właśnie skyr. Aby zamienić go w kremową masę, dodaję ubitą śmietanę kremówkę. Jest to kompromis między niską dawką kalorii a bogatą konsystencją, który działa całkiem nieźle. Zamiast cukru używam erytrytolu, bo ma zerową kaloryczność i indeks glikemiczny. Zamieniam go w puder w młynku, bo inaczej źle się rozpuszcza. Aromat masy podkręca ekstrakt waniliowy.

Różowe naleśniki powstają natomiast przez dołożenie do ciasta świeżych malin, przetartych przez sitko. Gdy masa postoi kwadrans i zgęstnieje, smażę z niej placuszki w klasyczny sposób, ale na małym ogniu.

Gotowy naleśnik z lekkim kremem zapewnia 240 kcal i 10 g białka w porcji 170 g. Dostarcza także 10 g tłuszczu oraz 6 g cukrów prostych. Gdybym jednak zamieniła nabiał z przepisu na klasyczną mieszankę mascarpone i kremówki, jedna porcja miałaby aż 390 kcal. Białko spałoby do 7,4 g, a tłuszcz – wzrósł do 27 g. Różnica jest więc ogromna.

Przepis: Lekkie naleśniki malinowe z kremem

Białkowa przekąska z różowych placków zwijanych z kremowym nadzieniem.

Kategoria
Przekąska
Rodzaj kuchni
Fusion
Czas przygotowania
15 min.
Czas gotowania
30 min.
Liczba porcji
10
Liczba kalorii
240 w każdej porcji

Składniki

Na naleśniki:

  • 400 g malin
  • 250 g mąki pszennej
  • 350 ml mleka 1,5% tłuszczu
  • 2 jajka
  • 1 łyżka sproszkowanego erytrytolu
  • 1 szczypta soli
  • 1 łyżka oleju

Na krem:

  • 400 g naturalnego skyru 0% tłuszczu
  • 200 ml śmietanki 30% tłuszczu
  • 120 g sproszkowanego erytrytolu
  • 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie owocówOdłóż 50 g malin do dekoracji, a resztę przetrzyj przez sitko.
  2. Mieszanie masyUbij trzepaczką jajka, wlej mleko i olej. Połącz mąkę z erytrytolem i solą, dodaj do mieszanki jajek i wymieszaj z grubsza. Wlej przecier malinowy, połącz w rzadkie ciasto bez grudek i odstaw na 15 minut.
  3. Smażenie naleśnikówPosmaruj patelnię odrobiną tłuszczu i wlewaj porcje ciasta. Smaż na małym ogniu przez około 2 minuty z jednej strony, obracaj i smaż jeszcze niecałą minutę. Zdejmuj na talerz przykryty folią aluminiową.
  4. Przygotowanie kremuPołącz skyr z erytrytolem i ekstraktem z wanilii. Ubij śmietankę kremówkę na sztywną pianę i delikatnie wmieszaj do skyru.
  5. Zwijanie naleśnikówSmaruj placki kremem i zwijaj w rulony. Podawaj z odłożonymi malinami.

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Źródło: Odżywianie WPROST.pl