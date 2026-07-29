Zamiast w bułce tartej kotlety z kurczaka obtaczam w tym. Wychodzą chrupiące jak nigdy

Kotlety schabowe od lat należą do najpopularniejszych dań w polskiej kuchni i często goszczą na stołach podczas rodzinnych obiadów. Ich charakterystyczny smak oraz chrupiąca panierka sprawiają, że cieszą się niesłabnącą popularnością. Coraz więcej osób decyduje się jednak na ich lżejszą alternatywę, przygotowując kotlety z piersi kurczaka. Są one delikatniejsze w smaku, a drób jest tańszy od schabu.

Użyj zamiast bułki tartej

Obowiązkowym elementem kotletów jest oczywiście panierka. Zazwyczaj używamy do tego bułki tartej, jednak jest inny produkt, który sprawdzi się równie dobrze, a jest znacznie zdrowszy. Wykorzystaj kaszę mannę. Dzięki drobniejszym ziarenkom tworzy delikatniejszą i bardziej równomierną panierkę, która po usmażeniu staje się wyjątkowo chrupiąca i ma apetyczny, złocisty kolor. Ten produkt dobrze przylega do mięsa i rzadziej odpada niż klasyczna panierka z bułki tartej. Dodatkowo nie chłonie tłuszczu w takim stopniu jak grubsza bułka tarta. Dzięki temu gotowe kotlety są lżejsze i mniej tłuste.

Przepis: Kotlety z piersi kurczaka w panierce z kaszy manny Te kotlety smakują o niebo lepiej niż klasyczne schabowe. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 257 w każdej porcji Składniki 2 piersi z kurczaka

1 jajko

4–5 łyżek kaszy manny

sól i pieprz do smaku

1 łyżeczka słodkiej papryki (opcjonalnie)

1/2 łyżeczki czosnku granulowanego (opcjonalnie)

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie mięsaPiersi z kurczaka przekrój na cieńsze kotlety i delikatnie rozbij tłuczkiem. Oprósz mięso solą, pieprzem oraz przyprawami. Robienie panierkiRoztrzep jajko w jednym talerzu, a do drugiego wsyp kaszę mannę. Każdy kotlet obtocz najpierw w jajku, a następnie dokładnie w kaszy manny. Smażenie kotletówRozgrzej na patelni warstwę oleju. Smaż kotlety na średnim ogniu przez około 4–5 minut z każdej strony, aż panierka będzie złocista, a mięso w środku dobrze usmażone. Po usmażeniu odłóż kotlety na ręcznik papierowy, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.

Inne sposoby wykorzystania kaszy manny

Kaszę mannę warto na stałe wprowadzić do swojego menu, nie tylko pod postacią panierki. Dobrym pomysłem jest jedzenie jej w większych ilościach, ponieważ jest naprawdę bardzo zdrowa. Jest między innymi bogata w witaminy z grupy B, które są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Jej dużą zaletą jest też to, że nie obciąża ona naszego układu trawiennego. Z kaszy manny można zrobić wiele pysznych potraw, między innymi budyń czy placuszki. Możesz ją też wykorzystać do wielu innych ciast i deserów. Popularnym sposobem jej podania jest wersja śniadaniowa z mlekiem. Kasza, cynamon, miód i świeże owoce tworzą pożywną, rozgrzewającą owsiankę w kremowym wydaniu. Ten produkt świetnie sprawdza się też do zagęszczania zup i sosów. Koniecznie zobacz też, kto nie powinien jeść kaszy manny.

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