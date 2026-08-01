Smakują jak jagodzianka i mają 25 g białka. Te lody to patent dietetyczki na lato

Masz ochotę na lody, ale nie chcesz rezygnować z dbania o sylwetkę? Wystarczy 10 minut pracy, by przygotować deser, który zaspokoi apetyt, a przy okazji mocno odżywi organizm. Zapomnij o śmietanie i mascarpone, bo pierwsze skrzypce gra tu znacznie zdrowszy i tańszy nabiał. Ten przepis to sprytny sposób na połączenie genialnego smaku lata ze świetnymi makroskładnikami. Podzieliła się nim w sieci dietetyczka Dominika Hatala. Jej receptura z pewnością podbije serce nawet najbardziej wybrednego łasucha.

Genialny patent dietetyczki na domową jagodziankę w pucharku

„Te lody smakują jak jagodzianka, a mają 25 g białka w porcji” – wskazuje ekspertka w jednym z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych. Tak wysoka zawartość protein sprawia, że deser syci na długo i skutecznie niweluje chęć podjadania między posiłkami. W rezultacie pozwala łatwiej kontrolować wagę i utrzymać deficyt kaloryczny na diecie redukcyjnej.

Co ważne, zrobienie przysmaków nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych ani zaawansowanych sprzętów. Dietetyczka radzi, by zacząć od przyszykowania jagód. Wystarczy je podgotować z dodatkiem słodzidła i skrobi rozpuszczonej w niewielkiej ilości wody. Gdy owoce zgęstnieją, odstaw je do ostygnięcia i zajmij się przyszykowaniem masy. „Do miski dodaj serek wiejski i masło orzechowe. Całość dokładnie zblenduj, następnie wymieszaj z pozostałym słodzidłem, przelej do pojemnika. Dodaj ugotowane owoce i wymieszaj”– radzi Dominika Hatala.

Przepis: Lody jagodzianki Ten wysokobiałkowy deser błyskawicznie zaspokaja ochotę na słodycze. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 349 w każdej porcji Składniki Na sos jagodowy: 150 g jagód

5 g skrobi

5 g erytrolu

zimna woda Na masę serową: 400 g serka wiejskiego

15 g masła orzechowego

5 g erytrolu Sposób przygotowania Szykowanie sosu jagodowegoOwoce podgotuj w małym garnku z dodatkiem słodzidła. Następnie dodaj skrobię rozpuszczoną w niewielkiej ilości zimnej wody. Gotuj całość jeszcze przez chwilę, aż masa zgęstnieje, po czym odstaw do ostygnięcia. Robienie masy serowejDo miski przełóż cały serek wiejski i dodaj masło orzechowe. Zblenduj całość bardzo dokładnie na gładką masę. Następnie wymieszaj ze słodzidłem i przelej do pojemnika, w którym będziesz mrozić deser. Łączenie składnikówDodaj do masy serowej ugotowane owoce i delikatnie wymieszaj. Mrożenie lodówUmieść pojemnik w zamrażarce na minimum 2 godziny.

Wysokobiałkowe lody jagodowe – przydatne wskazówki

Po wyjęciu lodów z zamrażarki, odstaw je na kilka minut. Dzięki temu łatwiej ci będzie formować zgrabne gałki. Nakładaj je łyżką namoczoną w gorącej wodzie. Dominika Hatala dekoruje deser świeżymi owocami i pokruszonymi drobno ciasteczkami. Możesz śmiało wykorzystać też posiekane orzechy włoskie albo kawałki gorzkiej czekolady.

Czytaj też:

Dietetyczka robi lody z serka wiejskiego zamiast śmietany. Wystarczą 2 składniki Czytaj też:

Te lody z Lidla możesz jeść nawet na redukcji. Dietetyk nie ma wątpliwości