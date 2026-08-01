Smakują jak jagodzianka i mają 25 g białka. Te lody to patent dietetyczki na lato

Masz ochotę na lody, ale nie chcesz rezygnować z dbania o sylwetkę? Wystarczy 10 minut pracy, by przygotować deser, który zaspokoi apetyt, a przy okazji mocno odżywi organizm. Zapomnij o śmietanie i mascarpone, bo pierwsze skrzypce gra tu znacznie zdrowszy i tańszy nabiał. Ten przepis to sprytny sposób na połączenie genialnego smaku lata ze świetnymi makroskładnikami. Podzieliła się nim w sieci dietetyczka Dominika Hatala. Jej receptura z pewnością podbije serce nawet najbardziej wybrednego łasucha.
Genialny patent dietetyczki na domową jagodziankę w pucharku
„Te lody smakują jak jagodzianka, a mają 25 g białka w porcji” – wskazuje ekspertka w jednym z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych. Tak wysoka zawartość protein sprawia, że deser syci na długo i skutecznie niweluje chęć podjadania między posiłkami. W rezultacie pozwala łatwiej kontrolować wagę i utrzymać deficyt kaloryczny na diecie redukcyjnej.
Co ważne, zrobienie przysmaków nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych ani zaawansowanych sprzętów. Dietetyczka radzi, by zacząć od przyszykowania jagód. Wystarczy je podgotować z dodatkiem słodzidła i skrobi rozpuszczonej w niewielkiej ilości wody. Gdy owoce zgęstnieją, odstaw je do ostygnięcia i zajmij się przyszykowaniem masy. „Do miski dodaj serek wiejski i masło orzechowe. Całość dokładnie zblenduj, następnie wymieszaj z pozostałym słodzidłem, przelej do pojemnika. Dodaj ugotowane owoce i wymieszaj”– radzi Dominika Hatala.
Przepis: Lody jagodzianki
Ten wysokobiałkowy deser błyskawicznie zaspokaja ochotę na słodycze.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Sezonowa
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 2
- Liczba kalorii
- 349 w każdej porcji
Składniki
Na sos jagodowy:
- 150 g jagód
- 5 g skrobi
- 5 g erytrolu
- zimna woda
Na masę serową:
- 400 g serka wiejskiego
- 15 g masła orzechowego
- 5 g erytrolu
Sposób przygotowania
- Szykowanie sosu jagodowegoOwoce podgotuj w małym garnku z dodatkiem słodzidła. Następnie dodaj skrobię rozpuszczoną w niewielkiej ilości zimnej wody. Gotuj całość jeszcze przez chwilę, aż masa zgęstnieje, po czym odstaw do ostygnięcia.
- Robienie masy serowejDo miski przełóż cały serek wiejski i dodaj masło orzechowe. Zblenduj całość bardzo dokładnie na gładką masę. Następnie wymieszaj ze słodzidłem i przelej do pojemnika, w którym będziesz mrozić deser.
- Łączenie składnikówDodaj do masy serowej ugotowane owoce i delikatnie wymieszaj.
- Mrożenie lodówUmieść pojemnik w zamrażarce na minimum 2 godziny.
Wysokobiałkowe lody jagodowe – przydatne wskazówki
Po wyjęciu lodów z zamrażarki, odstaw je na kilka minut. Dzięki temu łatwiej ci będzie formować zgrabne gałki. Nakładaj je łyżką namoczoną w gorącej wodzie. Dominika Hatala dekoruje deser świeżymi owocami i pokruszonymi drobno ciasteczkami. Możesz śmiało wykorzystać też posiekane orzechy włoskie albo kawałki gorzkiej czekolady.
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