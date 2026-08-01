Zetrzyj, a później zapiecz. Genialny przepis Ewy Wachowicz na obiad z cukinii

Trwa właśnie sezon na cukinię. Jest to jedno z najsmaczniejszych, ale też najbardziej uniwersalnych warzyw lata. Jest delikatna, lekka i doskonale sprawdza się do wielu potraw. Dodatkowym atutem jest jej cena. W sezonie cukinia jest naprawdę tania, dlatego warto korzystać z jej dostępności i cieszyć się świeżymi, lokalnymi warzywami.

Prosty przepis na pyszną zapiekankę z cukinią

Ja uwielbiam korzystać z przepisu Ewy Wachowicz, znanej specjalistki kulinarnej. Danie z tej receptury świetnie sprawdzi się zarówno na sycący obiad, jak i na ciepłą kolację. Starta cukinia połączona z podsmażoną cebulą, czosnkiem, jajkami oraz wyrazistym serem cheddar tworzy delikatne, a jednocześnie kremowe wnętrze, które podczas pieczenia zyskuje apetycznie zarumienioną, serową skórkę. Prosty skład i niewielka liczba przypraw sprawiają, że naturalny smak warzyw gra tu główną rolę.

Przepis: Zapiekanka z cukinii Ta zapiekanka smakuje naprawdę znakomicie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 197 w każdej porcji Składniki 4 młode cukinie

1 cebula

3 ząbki czosnku

100 g sera cheddar

4 jajka

sól i pieprz do smaku

1 łyżka masła klarowanego do smażenia

świeży tymianek do dekoracji Sposób przygotowania Przygotowanie cukiniiZetrzyj cukinie na tarce o dużych oczkach, posól je i odstaw na kilkanaście minut, aby puściły sok. Następnie dokładnie je odciśnij. Podsmażanie cebuli i czosnkuRozgrzej na patelni masło klarowane. Dodaj cebulę pokrojoną w drobną kostkę i zeszklij ją. Dorzuć posiekany czosnek i smaż jeszcze przez chwilę. Mieszanie składnikówDo odciśniętej cukinii zetrzyj połowę sera cheddar na tarce jarzynowej. Dodaj cebulę z czosnkiem, wbij jajka i dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Dopraw solą oraz pieprzem. PieczeniePrzełóż masę do naczynia żaroodpornego wcześniej wysmarowanego masłem. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz przez około godzinę. Po 40 minutach posyp wierzch pozostałą częścią startego sera. PodawaniePodawaj danie bezpośrednio w naczyniu, w którym się piekło. Możesz udekorować je świeżym tymiankiem.

O tym pamiętaj

Przygotowując dania z cukinii, w tym też tę zapiekankę, musisz pamiętać o jednej ważnej zasadzie. Chodzi o porządne odciśnięcie cukinii. To najważniejszy krok. Cukinia zawiera dużo wody, więc po starciu warto ją posolić, odstawić na chwilę i bardzo dokładnie odcisnąć. Dzięki temu zapiekanka nie będzie wodnista.

Postaraj się też wybierać młodą cukinię. Ma delikatniejszą skórkę i mniej pestek, dzięki czemu masa będzie bardziej jednolita. Podczas robienia zapiekanki nie przesadzaj z solą. Cukinia jest solona przed odciskaniem, a dodatkowo ser cheddar sam w sobie jest dość słony.

Pomysły na inne potrawy z cukinii

Z cukinii można przygotować też pyszne placuszki. Idealnie sprawdzą się jako alternatywa dla popularnych placków ziemniaczanych. Podawaj je najlepiej z domowym sosem czosnkowo-jogurtowym. To warzywo możesz też dorzucić do lecza z warzywami i kiełbasą. Ciekawym pomysłem są również faszerowane cukinie zapiekane z mięsem, ryżem lub kaszą, a dla miłośników lżejszej kuchni – makaron z cukinii z pesto, warzywami albo delikatnym sosem. Cukinia doskonale nadaje się także do zup kremów, tart, muffinek warzywnych czy grillowania.

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