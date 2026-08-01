Lepsze niż z ziemniaków. Te frytki z taniego warzywa są obłędnie chrupiące

Frytki to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych przekąsek na świecie. Trudno znaleźć osobę, która nie skusiłaby się na ich chrupiącą skórkę i miękkie wnętrze. Najczęściej przygotowuje się je z ziemniaków, które od lat pozostają klasycznym wyborem. Warto jednak wiedzieć, że istnieją również inne, równie ciekawe alternatywy. Pozawala to odkryć frytki w zupełnie nowej odsłonie.

Przepis na frytki z cukinii

Ja ostatnio po raz pierwszy przygotowałam frytki z cukinii, czyli sezonowego warzywa, które jest teraz pyszne i tanie. Ta potrawa smakuje naprawdę genialnie, jednak musisz przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim wybierz jędrne, młode cukinie. Mają mniej pestek i zawierają mniej wody, co jest zaletą w tym przypadku. Krój frytki na słupki podobnej grubości, dzięki czemu upieką się równomiernie. Dokładnie obtaczaj w panierce, dociskając ją do powierzchni cukinii, aby lepiej przylegała.

Pamiętaj też, żeby nie układać frytek zbyt ciasno na blaszce. Pozostaw odstępy, aby gorące powietrze mogło swobodnie krążyć. Frytki ułóż na papierze do pieczenia, ułatwi to ich obracanie. Zrób to w połowie pieczenia. Pod koniec pieczenia możesz włączyć termoobieg lub funkcję grilla na 2–3 minuty, aby uzyskać bardziej chrupiącą skórkę. Warto je wtedy obserwować, żeby się nie przypaliły. Do panierki możesz dodać starty parmezan lub inne twarde sery, a także przyprawy, takie jak papryka wędzona, czosnek granulowany czy suszone zioła, aby wzbogacić smak.

Takie frytki możesz podać na przykład z domowym sosem czosnkowym.

Przepis: Frytki z cukinii Te frytki smakują jeszcze lepiej niż zrobione z ziemniaków. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 181 w każdej porcji Składniki 500 g młodej cukinii (około 2 mniejsze sztuki)

1 ząbek czosnku

1 jajko

1 łyżka mleka

około ⅔ szklanki bułki tartej

3 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka suszonego oregano

1 łyżeczka suszonego tymianku

sól morska

świeżo mielony pieprz Sposób przygotowania Rozgrzewanie piekarnikaPiekarnik rozgrzej do 220°C (góra–dół, najlepiej z termoobiegiem). Przygotowanie cukiniiCukinię umyj, osusz i pokrój w podłużne paski przypominające frytki. Mieszanie składnikówW głębokim talerzu roztrzep jajko z mlekiem. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, oregano, tymianek, sól oraz pieprz i dokładnie wymieszaj. Do drugiego naczynia wsyp bułkę tartą. Panierowanie frytekKażdy kawałek cukinii zanurz najpierw w jajecznej mieszance, a następnie obtocz w bułce tartej. PieczenieBlachę posmaruj 1 łyżką oliwy. Ułóż na niej frytki z cukinii w niewielkich odstępach, aby mogły równomiernie się przypiec. Piecz około 15 minut, w trakcie pieczenia delikatnie obracając frytki 2–3 razy. W razie potrzeby skrop je pozostałą oliwą, aby panierka była bardziej chrupiąca. Po upieczeniu dopraw jeszcze odrobiną soli i podawaj od razu.

Inne pomysły na domowe frytki

Frytki można przygotować nie tylko z ziemniaków, ale także z wielu innych warzyw i produktów. Ciekawą alternatywą są frytki z batatów, które mają lekko słodki smak i piękny pomarańczowy kolor. Można również zrobić je z marchewki, pietruszki, selera. Takie zamienniki pozwalają odkrywać nowe smaki i urozmaicać codzienne posiłki. Z kolei w sezonie jesiennym dobrze sprawdzi się dynia.

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