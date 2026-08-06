Do ziemniaków dodaję drożdże. Te racuchy są puszyste jak chmurka i sycą na długo

Wiele osób kojarzy racuchy wyłącznie ze słodkim deserem na bazie kefiru, maślanki lub jogurtu. Tymczasem można przygotować je również w wytrawnej wersji. Smakują obłędnie i są pulchne niczym chmurka. Nie sposób im się oprzeć. W dodatku sycą na wiele godzin.

Sekret pulchnych racuchów w wytrawnej wersji

Bazą placków są ziemniaki. Dodatek drożdży sprawia, że kartoflana masa zyskuje na puszystości. Jeśli nie masz ich pod ręką, sięgnij po zwykły proszek do pieczenia lub sodę oczyszczoną. Zamiana produktów to także świetne rozwiązanie w sytuacji, gdy chcesz nieco skrócić czas przygotowywania racuchów. Ciasto z drożdżami w składzie trzeba odstawić w ciepłe miejsce i poczekać aż zwiększy swoją objętość.

Wskazówka: Racuchy możesz również zrobić z ugotowanych i przestudzonych ziemniaków, na przykład tych, które zostały ci z wczorajszego obiadu. Pamiętaj, by przepuścić je przez praskę bądź maszynkę do mielenia mięsa. Dzięki temu zyskają lepszą konsystencję.

Rada: Do przygotowania racuchów najlepiej nadają się ziemniaki mączyste (typu C) z dużą ilością skrobi. Pamiętaj, by odcisnąć warzywa z nadmiaru płynu. W przeciwnym razie masa będzie zbyt wodnista, a drożdżom będzie trudniej „pracować”.

Przepis: Racuchy ziemniaczane Takie ziemniaczane racuchy smakują jeszcze lepiej niż klasyczne placki. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 388 w każdej porcji Składniki 3 ząbki czosnku, przeciśnięte przez prasę

2 łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżka mąki pszennej

1 jajko

20 g świeżych drożdży (ok. połowa kostki)

sól i pieprz do smaku

duża ilość oleju do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówObierz ziemniaki, pokrój na małe kawałki i zmiksuj na gładką masę. Przełóż na sitko i odsącz nadmiar wody. Mieszanie składnikówDo zimnych ziemniaków dodaj przeciśnięty czosnek, posiekaną cebulę, mąkę, sól, pieprz i jajko. Wkrusz drożdże. Wszystko dokładnie wymieszaj. Odstaw ciasto na około 30 minut w ciepłe miejsce, by drożdże zaczęły działać. W tym czasie masa lekko urośnie. Smażenie racuchówNa głębokiej patelni rozgrzej sporą ilość oleju do smażenia. Formuj placki rękoma posmarowanymi olejem. Po usmażeniu przełóż na papierowy ręcznik, by odsączyć nadmiar tłuszczu.

Racuchy ziemniaczane – propozycja podania

To danie daje ci ogromne pole do popisu. W moim domu najczęściej jemy je z dodatkiem gęstej kwaśnej śmietany i dużą ilością posiekanego szczypiorku. Jeśli wolisz bardziej treściwe rozwiązania, możesz dorzucić na wierzch plasterki wędzonego łososia albo podać racuchy w towarzystwie aromatycznego sosu grzybowego. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zaserwować je z gulaszem. Wybór należy do ciebie. Pamiętaj, by usmażone porcje położyć na ręczniku papierowym, zanim trafią na talerze, Dzięki temu pozostaną idealnie chrupiące z zewnątrz i cudownie miękkie w środku.

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