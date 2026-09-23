Jesienią nie gotuję już zwykłej pomidorówki. Ta zupa ma 8 mg żelaza w porcji

Pomidorówka to absolutny klasyk w moim domu, ale gdy temperatura za oknem zaczyna spadać, osławiony przysmak przestaje mi wystarczać. Sięgam wtedy po rozgrzewające dania, które sycą na dłużej. Ostatnio natrafiłam w mediach społecznościowych na ciekawy przepis dietetyczki Dominiki Hatali, który szybko stał się moim „numerem jeden” w jesiennym menu. To zupa z soczewicą i batatami. Wspaniale smakuje, a w dodatku świetnie sprawdza się w chłodniejsze dni. Dostarcza sporej dawki energii, hamuje głód na wiele godzin i przyjemnie rozgrzewa. Poza tym obfituje w wartości odżywcze i nie wymaga dużo pracy.

Jesienna zupa na podniesienie poziomu żelaza

Sekretem tego dania jest czerwona soczewica połączona z pomidorami i słodkimi ziemniakami. Dominika Hatala zwraca uwagę na fakt, że dostarcza ono sporej dawki żelaza. „Jedna porcja ma aż 8 mg, czyli 45% dziennej normy dla kobiet”– podkreśla w opublikowanym nagraniu. Warto jednak podkreślić, że jest to głównie żelazo niehemowe, Organizm przyswaja je gorzej niż formę hemową, która znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego. Można jednak zwiększyć jego wchłanianie. Wystarczy dodać do posiłku bogate źródło witaminy C. Ekspertka tym razem wybrała świeżą kolendrę. Świetnie sprawdzi się też zwykła natka pietruszki. Posiekaj ją drobno i posyp każdą porcję gotowej zupy.

Przysmak polecany przez dietetyczkę pomaga podnieść poziom żelaza, ale włączenie go do jadłospisu nie przyniesie od razu spektakularnych efektów. Pamiętaj o jednej ważnej kwestii – niedobór tego pierwiastka może mieć różne podłoże. Najpierw trzeba ustalić jego przyczynę. Dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem i wykonać odpowiednie badania.

Zupa z soczewicą i batatami zamiast pomidorowej

Jej zrobienie jest banalnie proste. „Wystarczy, że w garnku podsmażysz cebulę i czosnek. Dodasz pokrojone bataty, pomidory z puszki, bulion. Wszystko razem ugotujesz. Następnie dodasz przyprawy, mleczko kokosowe i całość będziesz gotować przez kilkanaście minut, aż wszystko zmięknie” – wskazuje Dominika Hatala.

Rada: Możesz od razu ugotować podwójną porcję. Następnego dnia, gdy składniki dobrze się „przegryzą” zupa smakuje jeszcze lepiej, a ty masz z głowy szykowanie posiłku po powrocie z pracy.

Przepis: Jesienna zupa z soczewicy i batatów Rozgrzewa, syci na długo i skutecznie pomaga podnieść poziom żelaza. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 480 w każdej porcji Składniki 375 ml bulionu warzywnego

400 g pomidorów w puszce

100 g mleka kokosowego

200 g batatów

90 g soczewicy czerwonej

100 g cebuli

1 ząbek czosnku

10 g oliwy z oliwek

ulubione przyprawy (pieprz, sól, szczypta imbiru itp.) Opcjonalnie: świeża kolendra Sposób przygotowania Szykowanie bazyPosiekaj drobno obraną cebulę oraz czosnek. Podsmaż je w garnku na rozgrzanej oliwie, aż delikatnie się zeszklą. Dodaj pokrojonego w niedużą kostkę batata i smaż przez krótką chwilę, cały czas mieszając. Gotowanie zupyWlej do garnka pomidory z puszki oraz przygotowany bulion. Doprowadź płyn do wrzenia, po czym wsyp czerwoną soczewicę i dorzuć szczyptę ulubionych przypraw. Gotuj wszystko pod przykryciem przez około 20-25 minut, aż warzywa i soczewica zmiękną. Wykańczanie daniaDolej do gorącej potrawy odmierzone mleczko kokosowe. Wymieszaj wszystko dokładnie i zestaw garnek z palnika. Przed podaniem posyp każdą porcję obficie świeżymi liśćmi kolendry.

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