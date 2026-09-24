Zapomnij o tradycyjnych mielonych. Robię te kotlety z 3 składników i znikają z talerzy ekspresowo

Klasykiem obiadowym są kotlety mielone. I choć są one naprawdę niezwykle smaczne, czasami warto sięgnąć po coś innego niż mięso. Ja ostatnio przygotowałam kotleciki jarskie i to był strzał w dzisiątkę. Planuję zrobić je również w piątek na obiad, gdy odwiedzą mnie goście, którzy tego dnia wystrzegają się od jedzenia mięsa.

Przepis na jarskie kotlety z 3 składników

Do przyrządzenia tych pysznych kotletów będziesz potrzebować zaledwie trzech składników: kaszy, jajka i twarogu. Najważniejsze jest, aby po ugotowaniu kaszę lekko przestudzić, ponieważ wtedy łatwiej będzie połączyć ją z twarogiem i jajkiem. Później wszystkie składniki wystarczy porządnie wymieszać i uformować kotlety.

Dopraw je też odrobiną soli i pieprzu. Jeśli chcesz, możesz użyć też swoich ulubionych ziół. Dobrze sprawdzi się na przykład majeranek, tymianek, ale też papryka słodka i wędzona. Ja osobiście zazwyczaj nie używam przypraw, ponieważ lubię delikatny smak tej potrawy. Często podaję ją też z dodatkiem sosu czosnkowego, który jest mocnym akcentem smakowym. Jeśli masa będzie zbyt luźna, warto odstawić ją na kilka minut, aby kasza wchłonęła nadmiar wilgoci. Jeśli chcesz, żeby były bardziej chrupiące, możesz obtoczyć je przed smażeniem w bułce tartej.

Przepis: Kotlety z kaszy i twarogu Te kotlety są naprawdę pyszne, musisz je zrobić. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 159 w każdej porcji Składniki 100 g kaszy gryczanej

120 g twarogu tłustego lub półtłustego

1 średnie jajko

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Gotowanie kaszyUgotuj kaszę według instrukcji na opakowaniu. Następnie dobrze ją odcedź i zostaw do lekkiego przestudzenia. Przygotowanie twaroguRozgnieć twaróg widelcem w misce. Mieszanie składnikówDodaj ugotowaną kaszę i jajko. Dopraw solą, pieprzem i wybranymi przyprawami. Wszystko dokładnie wymieszaj. Jeśli masa jest zbyt luźna, możesz ją odstawić na 10–15 minut, żeby kasza wchłonęła trochę wilgoci. Formowanie kotletówUformuj kotlety – najlepiej lekko zwilżonymi dłońmi. SmażenieRozgrzej niewielką ilość oleju na patelni i smaż kotlety na średnim ogniu po około 3–4 minuty z każdej strony, aż będą rumiane.

Dlaczego te kotlety są zdrowe?

Kotlety z kaszy gryczanej i twarogu są nie tylko prostą i smakowitą potrawą, ale ich jedzenie też jest po prostu zdrowe. Taki posiłek dostarcza naszemu organizmowi wielu ważnych składników odżywczych. Kasza gryczana jest dobrym źródłem błonnika, który wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego. Zawiera też magnez, żelazo, witaminy z grupy B, które są szczególnie ważne dla naszego układu nerwowego. Twaróg natomiast dostarcza przede wszystkim pełnowartościowego białka oraz wapnia, który jest istotny dla zdrowia kości i zębów. Zaletą jest też to, że takie kotlety są sycące.

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