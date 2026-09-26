Wrzucam te składniki i blenduję. Ten koktajl działa na sen lepiej niż melisa

Koktajle są świetną propozycją na lekką przekąskę. Można zabrać je ze sobą do pracy lub szkoły. Jeśli jesteśmy na diecie odchudzającej, mogą także zastąpić posiłek. Ich przygotowanie jest niezwykle proste, ponieważ wystarczy pokroić wszystkie składniki, a następnie wrzucić je do blendera. Jesteśmy przyzwyczajeni, że pijemy koktajle zazwyczaj rano. Ja jednak włączyłam jeden szczególny do swojej diety wieczorem. Wszystko za sprawą jego właściwości.

Koktajl na dobry sen

Odpowiednia dieta może znacząco poprawić jakość naszego wypoczynku i ułatwić wieczorne zasypianie. Kluczem do tego są produkty bogate w tryptofan. To aminokwas wspomagający produkcję melatoniny (hormon odpowiadający za regulację naszego rytmu dobowego). Są to między innymi banany, migdały czy ciepłe mleko. Agnieszka Mielczarek, coach diety, na swoim kanale na YouTube opublikowała nagranie, w którym opowiedziała o jeszcze innych produktach, które ułatwiają zasypianie.

Kolejny składnikiem, który ma ogromny wpływ na jakość snu, również osób starszych i malutkich dzieci, które nie zawsze dobrze śpią, to są kwasy omega-3(...).

Ekspertka wspomniała też o regularności, która jest niezwykle istotna. Do składników koktajlu, który wspiera sen, poza kwasami omega-3, należą też wiśnie. Teraz możesz kupić w markecie mrożone – będą tak samo wartościowe, jak te świeże. Dobrze na jakość snu działają też płatki owsiane, sok z grejpfruta, pomarańcza albo cytryna oraz kakao, banan i rumianek.

Kakao i banan są źródłami tryptofanu. Cała reszta składników ma za zadanie obniżyć wpływ stresu oksydacyjnego na nasz układ nerwowy – wyjaśniła specjalistka.

Przepis: Koktajl na dobry sen Ten koktajl jest nie tylko pyszny, ale też pozwoli ci łatwiej zasnąć. Kategoria Napój Rodzaj kuchni koktajl Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 700 Składniki 2 torebki rumianku

ok. 200–250 ml wody o temperaturze ok. 85°C

1 banan

2 garści wiśni (świeżych lub mrożonych)

1 łyżka kakao

1 łyżka płatków owsianych

1 grapefruit, pomarańcza lub cytryna

2 łyżki oleju z omega-3 Sposób przygotowania Przygotowanie rumiankuZalej 2 torebki rumianku wodą o temperaturze ok. 85°C i zaparzaj przez około 20 minut. Wyjmij torebki i pozostaw napar do lekkiego przestudzenia. Mieszanie składnikówBanana obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Do blendera włóż banana, wiśnie, kakao i płatki owsiane. Dodaj wyciśnięty sok z grapefruita, pomarańczy lub cytryny. Wlej przestudzony napar rumiankowy oraz 2 łyżki oleju z omega-3. BlendowanieCałość blenduj przez około 30–60 sekund, aż koktajl będzie gładki.

Co jeszcze dobrze działa na sen? Rady

Żeby uniknąć problemów ze snem, ważne jest też to, jaka będzie nasza kolacja. Powinna być lekka i niezbyt obfita. Do picia najlepiej wybrać wodę albo ciepłą herbatę z melisy, rumianku lub lawendy. Wieczorem warto ograniczyć kawę, energetyki, mocną herbatę. Mogą one wpływać negatywnie na jakość snu. Nie sięgaj też po alkohol. Choć ten początkowo ułatwia zaśnięcie, to w efekcie jednak pogarsza nasz nocny wypoczynek.

Jeśli jednak problemy ze snem utrzymują się przez dłuższy czas i nie ustępują mimo zmiany nawyków – warto skonsultować się ze specjalistą.

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