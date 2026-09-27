Zamiast śmietany dodaję to. Pomidorowa jest gęsta, ma połowę mniej kalorii i mnóstwo białka

Zupa pomidorowa jest prawdziwym klasykiem wśród polskich obiadów. Zaraz po rosole należy do jednych z najpopularniejszych. Wielu z nas ta potrawa kojarzy się z czasem dzieciństwa, gdy babcia lub mama przygotowywały ją, a z kuchni dochodził piękny zapach pomidorów. Ja też zawsze przyrządzam tę potrawę, bazując na rodzinnym przepisie. Wprowadziłam jednak jedną, znaczącą zmianę.

Dodaję do pomidorowej zamiast śmietany

Mianowicie zamiast śmietany dodaję do tej zupy skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Dzięki temu nadal jest ona cudownie gęsta, jednak ma połowę mniej kalorii niż ta ugotowana z klasycznej receptury. Plusem tego triku jest też to, że w ten sposób można „przemycić” do potrawy naprawdę dużo białka. Poza tym, że jest ono ważne dla naszego organizmu, to sprawia również, że dłużej czujemy się syci.

Co więcej, skyr zawiera śladowe ilości tłuszczu, podczas gdy nawet chuda śmietana (12 procent lub 18 procent) ma go całkiem sporo. To z kolei przekłada się na kaloryczność całego dania.

Aby skyr się nie zwarzył, przed dodaniem go do garnka wymieszaj go w kubku z kilkoma łyżkami gorącej zupy (tzw. hartowanie), a następnie wlej całość do reszty pomidorówki. Najlepiej zrób to małym strumieniem, już po zdjęciu garnka z kuchenki.

Inne właściwości skyru

Poza dużą ilością białka w skyrze należy zwrócić uwagę też na jego inne dobroczynne właściwości. Jedną z nich jest to, że działa świetnie na mikrobiom jelitowy. Konsekwencją tego, że skyr dobrze działa na jelita, jest również wzmocnienie odporności. Jest to szczególnie ważne o tej porze roku, gdy częściej łapią nas infekcje.

Ten jogurt charakteryzuje się także wysoką zawartością wapnia, co z kolei ma pozytywny wpływ na zdrowie naszych kości i zębów. Z kolei wysoki indeks sytości zapobiega podjadaniu między posiłkami, więc jest to też odpowiedni produkt dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami.

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