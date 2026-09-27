Zamiast owsianki robię to ekspresowe ciasto z płatków owsianych. Przepis jest banalnie prosty

Płatki owsiane są jednymi z najpopularniejszych superfoods. Są dość tanie, dostępne w niemal każdym sklepie spożywczym, a do tego można przygotować je na wiele sposobów. Najczęściej robimy z nich po prostu owsiankę z różnymi smacznymi dodatkami. Można także dorzucić je do smoothie czy upiec ciasteczka. Ja jednak postanowiłam sprawdzić przepis na co innego.

Przepis na ekspresowe ciasto owsiane

Chodzi o ciasto owsiane. Jest proste, szybkie w przygotowaniu i nie wymaga wielu składników. Wystarczy wszystko zmiksować, dodać jabłka i rodzynki, a potem wstawić do piekarnika. Ciasto wychodzi delikatne, wilgotne i przyjemnie pachnie jabłkami oraz wanilią. Idealnie sprawdzi się na śniadanie, podwieczorek, kolację lub po prostu w sytuacji, gdy mamy ochotę przekąsić coś słodkiego.

Jabłka możesz spokojnie zamienić na inne owoce. Pasować będą między innymi banany, gruszki, śliwki, brzoskwinie czy morele. Zamiast rodzynek możesz też dodać inne suszone owoce albo trochę posiekanych orzechów.

Przepis: Ciasto z płatków owsianych To ciasto jest bardzo proste, a smakuje cudownie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 271 w każdej porcji Składniki 2 szklanki płatków owsianych

2 jabłka

3 jajka

1 mały jogurt naturalny

30 g rodzynek

odrobina ekstraktu waniliowego

½ łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody oczyszczonej

¼ kostki masła

Przygotowanie Sposób przygotowania Mieszanie składnikówJabłka obierz i pokrój w niewielką kostkę. Płatki owsiane, jajka, jogurt, masło, ekstrakt waniliowy, proszek do pieczenia i sodę zmiksuj na jednolitą masę. Dodaj pokrojone jabłka oraz rodzynki i delikatnie wymieszaj. Przekładanie do formyFormę do pieczenia wyłóż papierem. Gotową masę przelej do przygotowanej formy. PieczeniePiekarnik rozgrzej do 180°C. Piecz przez około 30 minut, aż ciasto będzie lekko złociste i dobrze wypieczone.

Właściwości płatków owsianych

Największą zaletą płatków owsianych jest duża zawartość błonnika pokarmowego, szczególnie beta-glukanu, który wspiera prawidłową pracę jelit i pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu. Ich regularne spożywanie wspiera także serce.

Aby nie być gołosłownym, to na przykład praca z 2021 roku pokazała, że jedzenie płatków owsianych wiąże się z mniejszą zachorowalnością na chorobę wieńcową o 19 proc. I o 21 proc. na udar mózgu. Wobec tego jednoznacznie mogę powiedzieć, że płatki owsiane służą naszemu sercu – wyjaśnił w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Specjalista powołał się na badanie pod tytułem „Oat Intake and Risk of Type 2 Diabetes, Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis”

Te płatki zawierają również witaminy z grupy B, magnez, żelazo oraz inne składniki mineralne.

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