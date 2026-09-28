Jedz rano zamiast klasycznej owsianki. Stawia na nogi, jest gotowa w 10 minut i obłędnie smakuje

Większość osób rano sięga po kawę. To klasyk, dzięki któremu łatwiej nam się obudzić, ale też przyjemny rytuał. Kolejnym elementem poranków jest owsianka. To typowe śniadanie. Jest szybka i prosta w przygotowaniu, a do tego bardzo smaczna. Okazuje się, że można ze sobą połączyć te dwa produkty.

Prosty przepis na kawową owsiankę

Mowa o przygotowaniu kawowej owsianki. To idealne połączenie kremowej konsystencji owsianki i intensywnego smaku kawy. Świetnie sprawdzi się też w przypadku osób, które nie wyobrażają sobie poranka bez małej dawki kofeiny. Można wzbogacić ją o banana, kakao, masło orzechowe czy ulubione owoce. To pyszny i sycący sposób na dobry początek dnia.

Przepis: Owsianka kawowa Ta owsianka smakuje naprawdę świetnie, musisz spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 253 Składniki 5 łyżek płatków owsianych (ok. 40 g)

50–100 ml zaparzonej kawy

2 łyżki słodzika, na przykład miodu

ok. 100–150 ml mleka lub wody Sposób przygotowania Gotowanie płatkówWsyp płatki owsiane do garnka. Dodaj mleko lub wodę i gotuj na małym ogniu przez ok. 3–5 minut, aż płatki zmiękną. Łączenie składnikówZdejmij z ognia i dodaj zaparzoną kawę. Dodaj słodzik i dokładnie wymieszaj. Jeśli owsianka jest za gęsta, dolej odrobinę mleka lub wody.

Jakie płatki owsiane wybrać?

Wiele osób zastanawia się, jakie płatki owsiane będą najlepsze dla naszego zdrowia. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, po jakie należy sięgnąć.

Najlepiej dla naszego zdrowia jest wybierać płatki owsiane zwykłe lub chociaż płatki owsiane górskie – powiedział specjalista.

Są one produktem o niskim stopniu przetworzenia, a w konsekwencji charakteryzują się najwyższą wartością odżywczą. Zawierają między innymi najwięcej błonnika, białka, węglowodanów, a także witamin i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Najgorszym wyborem z kolei są płatki owsiane błyskawiczne.

Najczęstsze błędy podczas robienia owsianki

Najczęstszym błędem podczas przygotowywania płatków owsianych jest ich długie gotowanie.

Żeby [...] zachować niski indeks glikemiczny płatków owsianych, dobrze jest gotować je jak najkrócej, pozostawiając je lekko twarde – poradził dr Bartek Kulczyński.

Taką owsiankę dobrze jest też schłodzić przez kilka godzin w lodówce. W ten sposób wytwarza się skrobia oporna, która dobroczynnie działa na nasze jelita.

Błędem jest także dodawanie do niej kalorycznych produktów.

Nawet jeśli całkowicie zrezygnujemy z cukru, syropów, słodkich kremów, czekolady czy dosładzanych jogurtów, to nadal możemy przygotować owsiankę, która będzie miała więcej kalorii, niż nam się wydaje – powiedział specjalista, zaznaczając, że suszone owoce czy orzechy też jedzone w nadmiarze dostarczają nam dużej ilości kalorii.

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