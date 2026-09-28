Do placków biorę nie tylko ziemniaki. Mają więcej witaminy A i mniej kalorii, a przepis mam od Strzelczyka

Jeżeli macie ochotę na witaminową wersję klasycznych placków ziemniaczanych, zróbcie je z przepisu Tomasza Strzelczyka. Internetowy twórca znany od czasów udziału w programie kulinarnym Masterchef częściej przygotowuje wysokokaloryczne, mięsne potrawy. Jednak ta propozycja okazała się bardziej odżywcza i nieco lżejsza niż zazwyczaj. Po spróbowaniu polecam wszystkim jego przepis.

Więcej witaminy A i mniej kalorii

Dodanie dyni do masy na placki ziemniaczane wzbogaca je o cenne składniki. Pomarańczowe warzywo to dosłownie bomba barwników karotenowych, w tym beta-karotenu, z którego organizm produkuje witaminę A. Polecana w przepisie odmiana Hokkaido z jej ciemnopomarańczowym miąższem ma topową zawartość tego związku. Jak sprawdziłam w piśmie „Ernährungs Umschau”, wynosi ona 2,09-5,39 mg w 100 g, co odpowiada 20-50% dziennego zapotrzebowania na witaminę A.

Wymienione wyżej związki są kluczowe dla zdrowia oczu i skóry, a także wspierają odporność. W połączeniu z tłuszczem ze smażenia stają się lepiej przyswajalne.

Dynia jest ponadto lżejsza od ziemniaków. Po odciśnięciu soków z tych składników, dosypaniu mąki i usmażeniu wersja z dynią zapewnia o około 10 kcal mniej na placuszek ważący 60-65 g. Choć może wydawać się, że to niewiele, oszczędność rośnie z każdą zjedzoną sztuką.

Przygotowanie placków ziemniaczanych z dynią

W swoim przepisie na kanale „Oddasz fartucha” Strzelczyk łączy ziemniaki i dynię w proporcji 1:1. Ściera je na średnich oczkach zamiast na miazgę. Również masę szykuje inaczej niż zazwyczaj. Tradycyjnie kartofle ściera się i tylko odciska z płynu, ale mieszankę z warzywem trzeba jeszcze posolić. Zawiera ono więcej wody, której trzeba się pozbyć. Całość odstawia na 5-10 minut, po czym wyciska w dłoniach.

Już bez usuwania soku do masy trafia podobnie starta cebula. Podkręca smak dania, a przy tym hamuje ciemnienie ziemniaków. Mieszankę spajają jajka, a zagęszczają dwa dodatki. Obok mąki ziemniaczanej to mała porcja tej pszennej. Dla pobicia aromatu dyni autor przepisu ściera też świeżą gałkę muszkatołową. Nie przesadza jednak z solą, ponieważ sporo tego składnika zostaje w wiórkach.

Do smażenia Tomasz Strzelczyk używa swojego ulubionego masła, ale w wersji klarowanej. Tylko takie nadaje się do podgrzewania w wyższej temperaturze. Jest ono oczyszczone z pozostałości mleka, które szybko się przypalają i sprawiają, że jedzenie staje się mniej zdrowe. Aby placki wyszły najlepiej, warto nakładać niezbyt duże porcje i lekko je rozpłaszczać, unikając także przeładowania patelni.

Te placki świetnie smakują z sosem czosnkowym, również z dodatkiem świeżych ziół czy na przykład szpinaku. Autor potrawy przygotował akurat wariant z dodatkiem posiekanych i odwodnionych liści jarmużu. Aby zamienić danie w sycący posiłek, można dodać jogurt naturalny i łososia wędzonego na zimno albo jajko sadzone i sałatkę z mieszanki sałat.

Przepis: Placki ziemniaczane z dynią Odżywcza wersja klasycznych placków od Tomasza Strzelczyka. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 73 w każdej porcji Składniki 400 g miąższu dyni Hokkaido

400 g ziemniaków

1 cebula

2 małe jajka

3 łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżka mąki pszennej

1/2 łyżeczki startej gałki muszkatołowej

sól i pieprz

masło klarowane do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie warzywObierz ziemniaki i dynię. Rozkrój ją na połówki i wyjmij łyżką pestki razem z włóknami. Zetrzyj je na średnich oczkach. Dodaj sporą szczyptę soli, wymieszaj i odstaw na 5-10 minut. Mieszanie masyOdciśnij ziemniaki i dynię. Na tym samym oczku zetrzyj do nich cebulę. Wbij jajka, wymieszaj i dosyp mąki oraz przyprawy, w tym tylko małą szczyptę soli. Dokładnie połącz składniki. Smażenie plackówRoztop na patelni masło, kładź niewielkie porcje masy i rozpłaszczaj. Smaż po 3-4 minuty na stronę, aż będą rumiane.

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