Ta zupa od dietetyczki ma aż 8 mg żelaza w porcji. Pomoże na ciągłe zmęczenie i spadek odporności

Gdy na dworze robi się coraz chłodniej, zmienia się nieco też nasza dieta. Chętnie sięgamy wtedy po rozgrzewające dania. W takie dni idealnie sprawdzają się sycące, aromatyczne zupy, które nie tylko rozgrzewają, ale też doskonale zaspokajają apetyt. Ja znalazłam ostatnio przepis na pyszną, a do tego bardzo zdrową potrawę.

Przepis na rozgrzewającą i sycącą zupę

Dietetyczka Dominika Hatala podała prosty przepis na zupę, która świetnie smakuje i syci, ale też podnosi poziom żelaza. U mnie w domu każdy się nią zajadał. Chodzi o zupę z soczewicą i batatami. Jak podaje ekspertka od zdrowego odżywiania, w jednej porcji tej zupy jest 8 mg żelaza.

Żelazo w diecie występuje w dwóch formach: hemowej i niehemowej. Żelazo hemowe znajduje się przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, ryby i podroby. Jest także lepiej przyswajalne przez organizm. Żelazo niehemowe pochodzi głównie z produktów roślinnych. Jest gorzej wchłaniane przez nasz organizm. Dobrym sposobem na zwiększenie przyswajania żelaza niehemowego jest dodanie produktów bogatych w witaminę C, np. papryki, natki pietruszki.

Przepis: Zupa z soczewicą i batatami Ta zupa jest pyszna, a do tego wspaniale rozgrzewa. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 494 w każdej porcji Składniki 375 ml bulionu warzywnego

400 g pomidorów z puszki

100 g mleczka kokosowego

200 g batatów

90 g czerwonej soczewicy

100 g cebuli

1 ząbek czosnku

10 g oliwy z oliwek

świeża kolendra

przyprawy według uznania Sposób przygotowania Przygotowanie warzywCebulę drobno posiekaj, a czosnek przeciśnij przez praskę lub drobno posiekaj. Rozgrzej oliwę w garnku i podsmaż cebulę z czosnkiem, aż zmiękną i lekko się zeszklą. Bataty obierz i pokrój w niewielką kostkę. Dodaj do garnka i smaż przez kilka minut, od czasu do czasu mieszając. Dodaj pomidory z puszki oraz bulion warzywny. Doprowadź całość do wrzenia. Dodanie soczewicy i przyprawWsyp przepłukaną czerwoną soczewicę i dodaj ulubione przyprawy. Gotuj na małym ogniu przez około 20–25 minut, aż batat i soczewica będą miękkie. Wlewanie mleczkaPod koniec gotowania wlej mleczko kokosowe i dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby dopraw do smaku. PodawanieZupę podawaj na gorąco, posypaną świeżą kolendrą.

Dlaczego żelazo jest ważne?

Żelazo jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Odpowiada ono za transport tlenu, czyli centralny składnik hemoglobiny. Umożliwia to dostarczanie tlenu z płuc do wszystkich komórek i tkanek. Niedobór żelaza rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy bywają niejednoznaczne i łatwo je pomylić ze zwykłym przepracowaniem. Poza przewlekłym zmęczeniem i osłabieniem występuje też bladość skóry, problemy z koncentracją, zawroty głowy. Można też zauważyć pogorszenie kondycji włosów, skóry i paznokci. Możliwe jest również osłabienie odporności – częstsze i bardziej nawracające infekcje wirusowe oraz bakteryjne. Koniecznie sprawdź, jakie produkty są bogate w żelazo i włącz je do swojej diety.

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