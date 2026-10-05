Najzdrowsze danie PRL-u. Dietetyk poleca 1-2 razy w tygodniu zwłaszcza dla serca

Choć może się wydawać, że to tylko nasiona strączkowe w sosie pomidorowym, fasolka po bretońsku to skarbnica związków wspierających zdrowie. Jak przekonuje dietetyk dr Bartek Kulczyński, jedzenie tego prostego, niedrogiego dania raz czy dwa razy w tygodniu może przynieść istotne korzyści dla organizmu.

Jedno z najzdrowszych dań z PRL – fasolka po bretońsku

Jako dwa najważniejsze składniki odżywcze w fasolce po bretońsku dr Kulczyński wymienił likopen i błonnik. Ten drugi nie tylko pomaga zapobiegać zaparciom. Wymiata również szkodliwe substancje z układu pokarmowego, co przekłada się na jego ochronę. Jak ustalili naukowcy, większe spożycie błonnika wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego o ponad 1/4.

Spożywając jedną porcję fasolki po bretońsku, dostarczamy około 9 g tego składnika. Pozwala to pokryć nasze dzienne zapotrzebowanie na błonnik pokarmowy aż w 36% – podał specjalista z jednym z opublikowanych przez siebie nagrań.

Jeśli natomiast chodzi o likopen, jest to antyoksydant należący do grupy karotenoidów, który zwiększa ochronę przed rozwojem chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów, w tym raka prostaty u mężczyzn. Jednak podobny efekt przypisuje się w badaniach także nasionom roślin strączkowych.

Naukowcy potwierdzili, że osoby, które włączają do swojej diety fasolę lub inne rośliny strączkowe, są o wiele mniej narażone na wystąpienie raka jelita grubego. Z kolei sięganie po przetwory pomidorowe, dostarczające wspomniany likopen, może ustrzec nas przed jeszcze innymi nowotworami układu pokarmowego – mówił ekspert.

Tu wspomniał o niższym ryzyku rozwoju raka wątroby, trzustki, żołądka i przełyku. To jednak nie koniec korzyści, bo fasola i pomidory pomagają utrzymać lepszy profil lipidowy krwi i ciśnienie tętnicze.

Spożywanie tych produktów może skutkować łagodnym obniżeniem ciśnienia krwi. Dodatkowo, wspomniany likopen, który znajduje się w przetworach pomidorowych, może zapobiegać miażdżycy poprzez hamowanie procesów utleniania cholesterolu – powiedział dr Bartek Kulczyński.

Ma 1/3 dziennej dawki potasu i inne składniki mineralne

To danie stanowi również dobre źródło składników mineralnych, zwłaszcza tych niedoborowych we współczesnej diecie. To przede wszystkim potas, którego niedostatek może wiązać się z osłabieniem mięśni i ich kurczami oraz nasilonym ryzykiem rozwoju kamicy nerkowej. To także większe zagrożenie nadciśnieniem i udarami mózgu, zwłaszcza jeśli spożywamy zbyt dużo sodu.

W jednej porcji tej potrawy mamy około 1500 mg potasu, co stanowi 1/3 dziennego zapotrzebowania – powiedział dr Kulczyński.

Jak podał ekspert, porcja fasolki po bretońsku zapewnia około 250 mg wapnia (25% dziennej dawki) i ok. 150 mg magnezu (35-50% zalecanej dawki). Z obecności fasoli wynika też spora zawartość (8 mg) żelaza. Choć ilość ta stanowi 80% dziennego zapotrzebowania, jest ono gorzej przyswajalne niż żelazo z mięsa. Aby zwiększyć wchłanianą ilość, do potrawy dr Kulczyński radzi dorzucić paprykę, która jest źródłem witaminy C.

Odpowiednio przygotowana potrawa jest niezwykle wartościową pozycją w diecie. Można jeść ją regularnie, jednak poza sytuacjami takimi, jak choroby jelit i stosowanie diety lekkostrawnej.

Sposób na fasolkę po bretońsku dr Kulczyńskiego

Dietetyk podał także przepis na to danie, które sam zawsze przyrządza na bazie suchej fasoli. „Jeśli nie muszę, to nie sięgam zbyt często po produkty puszkowane, a to ze względu na możliwą obecność w nich toksycznego związku o nazwie bisfenol” – powiedział. Nasiona wystarczy zalać wodą i zostawić na noc lub co najmniej 6-8 godzin.

Gotowanie zaczyna od dodania do fasoli świeżej wody i ugotowania jej do miękkości przez około 90 minut. Dodaje wtedy przyprawy, takie jak ziele angielskie, liść laurowy i tymianek. Na tym etapie do garnka można dorzucić plasterki kiełbasy, podsmażone na patelni beztłuszczowej.

Dla wielu osób fasolka po bretońsku nie istnieje bez kiełbasy. Nie jest to składnik niezbędny, aby czerpać korzyści zdrowotne z tej potrawy. Jeśli jednak kiełbasa będzie dla Państwa pozycją obowiązkową, to na jedną porcję najlepiej wykorzystać około pół sztuki – poradził ekspert.

Radził jednak, by wybierać produkty dobrej jakość, zawierające minimum 90% mięsa, a przy tym najlepiej bez konserwantu E250 (azotyn sodu). Można jednak zastąpić je mięsem drobiowym lub pominąć ten dodatek. Jak podkreślił, produkty takie, jak kiełbasa czy boczek, najlepiej spożywać z umiarem, a w fasolce mięso powinno być raczej dodatkiem smakowym.

Do swojej fasoli w pomidorach dr Bartek Kulczyński używa ponadto czosnku, cebuli, majeranku i papryki. Natomiast poza koncentratem pomidorowym bierze też przecier. W sezonie proponuje zastąpić go świeżym warzywem w ilości 1 sztuki na porcję. Ostatnie kroki to gotowanie wszystkiego przez 15-20 minut i dodanie oliwy z oliwek, która poprawia wchłanianie likopenu.

Przepis: Fasolka po bretońsku według dietetyka To nie tylko smaczna, ale i bardzo zdrowa potrawa. Idealny pomysł na obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 304 w każdej porcji Składniki 120 g białej fasoli odmiany Jaś

30 g koncentratu pomidorowego

80 g przecieru pomidorowego

1 ząbek czosnku

2 łyżki oliwy extra virgin

2 liście laurowe

2 ziarna ziela angielskiego

woda

przyprawy do smaku (pieprz, sól, tymianek, majeranek, słodka papryka i cebula w proszku) Opcjonalnie: 40 g kiełbasy Sposób przygotowania Gotowanie fasoliNamocz fasolę przez noc, odcedź i przełóż do garnka. Naczynie napełnij wodą. Powinna przykryć wszystkie nasiona. Do garnka z fasolą dorzuć ziele angielskie, liść laurowy i szczyptę tymianku. Całość gotuj przez około 1,5 godziny do momentu, w którym fasola będzie miękka. Łączenie składnikówDo fasoli dodaj pozostałe przyprawy, czosnek, a także koncentrat i przecier pomidorowy. Możesz też dorzucić pokrojoną i podsmażoną na patelni kiełbasę, jeśli jej używasz. Wykańczanie daniaCałość gotuj jeszcze przez około 15-20 minut. Na koniec dodaj oliwę i wymieszaj wszystkie składniki.

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