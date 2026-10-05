Kardiolożka pije ten zielony koktajl. Wspiera serce i wątrobę, „działa anty-agingowo”

Przepisów na zielone koktajle jest mnóstwo, ale nie wszystkie mają równie cenne działanie. W wielu recepturach najzdrowszy element, czyli liściaste warzywa, stanowią jedynie mały dodatek dla koloru. W tym smoothie jest jednak inaczej, dzięki czemu obfituje w dobroczynne substancje. Swój ulubiony przepis podała kardiolożka.

Sposób na najzdrowsze zielone smoothie

Napoje z warzyw i owoców mogą stanowić cenny element diety, a najbardziej polecane są te z zielonymi dodatkami. Oprócz chlorofilu zapewniają także inne antyoksydanty, takie jak beta-karoten, luteina i zeaksantyna, witamina C oraz wiele innych. Warzywa o tym kolorze to również bogactwo związków mineralnych, w tym magnezu, żelaza, potasu i wapnia. Zblendowanie pozwala maksymalnie zwiększyć ich dostępność w czasie trawienia i poprawia wykorzystanie przez organizm.

O najlepszym doborze produktów na smoothie opowiedziała kardiolożka Anna Bartusiak-Chatys w swoich mediach społecznościowych. Wskazała zwłaszcza na jarmuż, z którym aktualnie robi swoje napoje. Sezon na to warzywo to jesień i zima.

Zielone liściaste rośliny, takie jak jarmuż, szpinak, rukola, roszponka, zielona pietruszka, to są warzywa, które mają w sobie szereg bardzo prozdrowotnych substancji. Po pierwsze witaminy – witaminę C, witaminę K, silne przeciwutleniacze – wymieniła ekspertka.

Jak podała, antyoksydanty te pomagają ograniczać stres oksydacyjny i stan zapalny. Dzięki temu wspierają cały organizm i „działają anty-agingowo”, pomagając spowalniać procesy starzenia się. Dbają ponadto o wątrobę. Kardiolożka wspomniała również o korzyściach dla układu krążenia, które wiążą się z zawartością nieorganicznych azotanów. Jak wyjaśniła, są one przekształcane przez bakterie w jamie ustnej do tlenku azotu. Związek ten rozszerza naczynia krwionośne i przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi.

Przepis na zielony koktajl od kardiolożki

Do przygotowania smoothie Anna Bartusiak-Chatys poleca użyć całego pęczka natki pietruszki i garści jednego ze wspomnianych warzyw. W dłoni miała jednak co najmniej 5 liści jarmużu, więc chodzi o taką większą porcję. W przypadku mocnego blendera można zostawić nerwy liściowe, ale bezpieczniej jest je usunąć.

Dla poprawy smaku lekarka poleca dodanie owoców takich jak jabłko, gruszka albo kiwi. Niezbędna jest ponadto dawka tłuszczu w formie dojrzałego awokado, łyżki oliwy z oliwek extra virgin lub zimnotłoczonego oleju. Dobrym wyborem będzie ten rzepakowy czy z lnianki, gdyż oba zapewniają roślinne kwasy omega-3. Natomiast przyswajanie żelaza podnosi ekstra porcja witaminy C ze świeżo wyciśniętego soku z cytryny.

Można też dodać [...] błonnik. Ja na przykład dodaję błonnik witalny. I to wszystko miksuję i na koniec wychodzi taki superzielony, prozdrowotny koktajl – mówiła ekspertka.

Wspomniany błonnik to mieszanka nasion i łupin nasiennych babki. Gotowy produkt najczęściej ma w składzie 80% babki płesznik i 20% łupin babki jajowatej. Zawarte w nich związki błonnikowe są rozpuszczalne w wodzie i tworzą z nią żel. W ten sposób zagęszczają napój i sprawiają, że jest bardziej sycący.

Przepis: Zielony koktajl od kardiolożki Smoothie ze zdrowych składników, które wspiera serce i wątrobę. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Roślinna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 180 w każdej porcji Składniki 75 g jarmużu bez nerwów liściowych albo szpinaku

1 pęczek natki pietruszki

2 małe kiwi

1 awokado

1/2 cytryny

1 łyżeczka błonnika witalnego (opcjonalnie)

woda źródlana Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz kiwi i awokado. Wyciśnij sok z cytryny i skrop miąższ awokado. Blendowanie koktajluWłóż jarmuż i natkę do naczynia lub kielicha blendera. Dodaj kawałki kiwi i awokado, błonnik oraz szklankę wody. Zmiksuj, dolewając tyle płynu, by koktajl miał pożądaną konsystencję.

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