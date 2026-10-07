Do mielonych nie daję bułki ani piany z białek. 1 tani dodatek robi je miękkie i soczyste

Znalezienie przepisu na idealne mielone to często droga przez mękę. Przez lata eksperymentowałam z różnymi recepturami. Moczyłam bułkę w mleku, dolewałam do masy wodę gazowaną, a nawet ubitą pianę z białek. Niestety, wymagało to dodatkowego czasu, którego zazwyczaj mi brakuje, gdy rodzina głośno domaga się szybkiego obiadu. Przełom nastąpił, kiedy przypomniałam sobie stary, babciny sposób. Okazało się, że sekret miękkich i soczystych kotletów kryje się w sprytnym wykorzystaniu ziemniaków.

Patent na delikatne i soczyste kotlety mielone

Ich sekretny składnik to ziemniaki. Nie ścieram ich na tarce, ale gotują. Połączone z mięsem tworzą wilgotną masę, która zapewnia kotletom soczystość i delikatną strukturę. Mielone nie są zbite i twarde, lecz miękkie i puszyste niczym chmurka. Smakują o niebo lepiej niż te przygotowane z dodatkiem namoczonej bułki czy piany z białek. W dodatku sycą na dłużej. Kartofle dostarczają błonnika, który świetnie hamuje głód.

Warzywa powinny być dobrze odparowane i ostudzone. Możesz wykorzystać te z poprzedniego dnia, jeśli na przykład ugotowałaś za dużą porcję na obiad. Najlepiej sprawdzą się zwykłe, ziemniaki przepuszczone przez praskę lub rozgniecione za pomocą tłuczka. Jeśli chcesz, możesz dorzucić do nich odrobinę masła i zieleniny, na przykład posiekaną natkę pietruszki. Jednak nie jest to konieczne.

Mielone z ugotowanymi ziemniakami – mała zmiana, duży efekt

Do ugotowanych ziemniaków dodaj, podsmażoną i lekko zrumienioną cebulkę. Pamiętaj, by najpierw ją przestudzić. Wymieszaj oba składniki i połącz z mięsem mielonym. Wyrabiaj całość do uzyskania masy, która daje się formować.

Przed przygotowaniem całej partii warto usmażyć niewielki kotlecik próbny. Pozwoli to sprawdzić stopień doprawienia i zobaczyć, czy masa zachowuje kształt. Jeśli jest zbyt „luźna”, dodaj płaską łyżkę mąki ziemniaczanej, wymieszaj i ponownie oceń konsystencję. Pamiętaj, że tłuszcz musi być dobrze rozgrzany, ale nie podkręcaj zbyt mocno mocy palnika. Po przewróceniu nie dociskaj kotletów łopatką.

Przepis: Kotlety mielone z gotowanymi ziemniakami Te miękkie i soczyste kotlety zrobisz bez konieczności ubijania piany z białek i namaczania bułki. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki 700 g mięsa mielonego wieprzowego

350 g ugotowanych ziemniaków

1 duża cebula

1 jajko

szczypta gałki muszkatołowej

sól i pieprz do smaku Dodatkowo: 1 płaska łyżka mąki ziemniaczanej (opcjonalnie)

bułka tarta do obtoczenia kotletów

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie warzywUgotuj i ostudź ziemniaki, a następnie przeciśnij je przez praskę na gładkie puree (możesz też użyć tłuczka). Cebulę drobno posiekaj i podsmaż . Odstaw całość do przestygnięcia. Wyrabianie masy mięsnejDo mielonego mięsa wieprzowego dorzuć jajko, podsmażoną cebulę i ziemniaczane puree. Dopraw całość szczyptą gałki muszkatołowej, solą oraz pieprzem. Wyrabiaj dłońmi wszystkie składniki w misce, aż połączą się w zwartą, jednolitą masę (jeśli jest za rzadka, dodaj mąkę). Formowanie in smażenie kotletówUformuj w dłoniach równe porcje mięsa i delikatnie obtocz je w bułce tartej. Smaż kotlety na średnim ogniu po 4-5 minut z każdej strony. Czas dopasuj do grubości uformowanych sztuk, pilnując, by nabrały brązowego koloru.

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