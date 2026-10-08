Czesi dodają to do placków ziemniaczanych. 3 proste składniki, a zmieniają znane danie
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Przepisy

Czesi dodają to do placków ziemniaczanych. 3 proste składniki, a zmieniają znane danie

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Placki ziemniaczane
Placki ziemniaczane Źródło: Shutterstock / Caftor
Znudziły ci się wciąż te same placki? Spróbuj czeskiej wersji, gdzie zwykłe ziemniaki smakują inaczej. To idealny wybór do obiadu, na kolację czy przekąskę.

Polskie placki ziemniaczane najczęściej robi się z cebulą, która podkręca ich smak i hamuje ciemnienie miąższu. W Czechach obchodzą się jednak bez niej, bo mają swój sposób na pyszną potrawę. Nosi nazwę bramboráky, która pochodzi od słowa brambor (ziemniak). Wychodzi bardziej aromatyczna i delikatna niż nasza.

Bramboráky to placki ziemniaczane robione inaczej

Początek przygotowania jest taki sam, czyli starcie bulw na drobnych lub grubszych oczkach, a później ich odsączenie na sitku, ale nie odciśniecie do sucha. W tym momencie zalewa się masę porcją wrzącego mleka, które już w niej zostaje. Z jednej strony niszczy enzymy, przez które kartofle zmieniają kolor. Z drugiej lekko zaparza skrobię, dzięki czemu placki wychodzą delikatne i puszyste w środku, a z zewnątrz zyskują chrupiącą skórkę.

Dwa pozostałe dodatki to świeży czosnek, którego często jest sporo (nawet dwa razy więcej niż w podanym przepisie), a także suszony majeranek. To właśnie one definiują smak bramboráków. Czesi dosypują czasem również mielony kminek, ale u nas nie jest to ogólnie lubiany składniki. Oprócz jajka, mąki, soli i pieprzu w masie nie trzeba już nic więcej.

Przygotowanie czeskich placków ziemniaczanych

Po wymieszaniu ciasta warto od razu smażyć placki. Pod wpływem soli ziemniaki puszczają bowiem sok i mieszanka robi się coraz bardziej wodnista. Tradycyjnie używanym tłuszczem jest tu smalec, który ma wiele zalet. Można uzyskać na nim większą chrupkość kartofli, a także podbić smak czosnku z majerankiem. Ponadto jest bardzo wytrzymały na ogrzewanie i można smażyć na nim wiele porcji placków.

Ten rodzaj tłuszczu posiada też jednak swoje wady. To tłuszcz odzwierzęcy pełny nasyconych kwasów tłuszczowych. Jest mniej wartościowy i ciężej strawny niż olej roślinny, a w temperaturze lodówki tężeje. Takie placki robią się wtedy twarde i pokryte tłustą matową warstwą. Dlatego lepiej wybrać rafinowany olej rzepakowy. Po usmażeniu przez 3-4 minuty na stronę i zdjęciu z patelni nadmiar tłuszczu warto osączyć na papierowych ręcznikach.

Przepis: Czeskie placki ziemniaczane

Rumiane i chrupiące bramboráky według oryginalnego przepisu.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Czeska
Czas przygotowania
15 min.
Czas gotowania
25 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
300 w każdej porcji

Składniki

  • 600 g ziemniaków
  • 100 ml mleka
  • 80 g mąki pszennej
  • 1 jajko
  • 1 łyżka suszonego majeranku
  • 2 ząbki czosnku
  • pieprz i sól
  • olej lub smalec do smażenia

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie masyZagotuj mleko, a czosnek przeciśnij przez praskę. Obierz ziemniaki, zetrzyj na miazgę i odcedź sok na sitku. Zalej masę gorącym mlekiem. Wymieszaj, dodaj mąkę, jajko, czosnek i majeranek, dopraw solą i pieprzem. Połącz składniki ciasta.
  2. Smażenie plackówRozgrzej tłuszcz na patelni, wlewaj porcje ciasta i smaż po 3-4 minuty na stronę, aż będą rumiane. Osączaj je na papierowych ręcznikach.

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Źródło: Odżywianie WPROST.pl