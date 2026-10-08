Czesi dodają to do placków ziemniaczanych. 3 proste składniki, a zmieniają znane danie

Polskie placki ziemniaczane najczęściej robi się z cebulą, która podkręca ich smak i hamuje ciemnienie miąższu. W Czechach obchodzą się jednak bez niej, bo mają swój sposób na pyszną potrawę. Nosi nazwę bramboráky, która pochodzi od słowa brambor (ziemniak). Wychodzi bardziej aromatyczna i delikatna niż nasza.
Bramboráky to placki ziemniaczane robione inaczej
Początek przygotowania jest taki sam, czyli starcie bulw na drobnych lub grubszych oczkach, a później ich odsączenie na sitku, ale nie odciśniecie do sucha. W tym momencie zalewa się masę porcją wrzącego mleka, które już w niej zostaje. Z jednej strony niszczy enzymy, przez które kartofle zmieniają kolor. Z drugiej lekko zaparza skrobię, dzięki czemu placki wychodzą delikatne i puszyste w środku, a z zewnątrz zyskują chrupiącą skórkę.
Dwa pozostałe dodatki to świeży czosnek, którego często jest sporo (nawet dwa razy więcej niż w podanym przepisie), a także suszony majeranek. To właśnie one definiują smak bramboráków. Czesi dosypują czasem również mielony kminek, ale u nas nie jest to ogólnie lubiany składniki. Oprócz jajka, mąki, soli i pieprzu w masie nie trzeba już nic więcej.
Przygotowanie czeskich placków ziemniaczanych
Po wymieszaniu ciasta warto od razu smażyć placki. Pod wpływem soli ziemniaki puszczają bowiem sok i mieszanka robi się coraz bardziej wodnista. Tradycyjnie używanym tłuszczem jest tu smalec, który ma wiele zalet. Można uzyskać na nim większą chrupkość kartofli, a także podbić smak czosnku z majerankiem. Ponadto jest bardzo wytrzymały na ogrzewanie i można smażyć na nim wiele porcji placków.
Ten rodzaj tłuszczu posiada też jednak swoje wady. To tłuszcz odzwierzęcy pełny nasyconych kwasów tłuszczowych. Jest mniej wartościowy i ciężej strawny niż olej roślinny, a w temperaturze lodówki tężeje. Takie placki robią się wtedy twarde i pokryte tłustą matową warstwą. Dlatego lepiej wybrać rafinowany olej rzepakowy. Po usmażeniu przez 3-4 minuty na stronę i zdjęciu z patelni nadmiar tłuszczu warto osączyć na papierowych ręcznikach.
Przepis: Czeskie placki ziemniaczane
Rumiane i chrupiące bramboráky według oryginalnego przepisu.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Czeska
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Czas gotowania
- 25 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 300 w każdej porcji
Składniki
- 600 g ziemniaków
- 100 ml mleka
- 80 g mąki pszennej
- 1 jajko
- 1 łyżka suszonego majeranku
- 2 ząbki czosnku
- pieprz i sól
- olej lub smalec do smażenia
Sposób przygotowania
- Szykowanie masyZagotuj mleko, a czosnek przeciśnij przez praskę. Obierz ziemniaki, zetrzyj na miazgę i odcedź sok na sitku. Zalej masę gorącym mlekiem. Wymieszaj, dodaj mąkę, jajko, czosnek i majeranek, dopraw solą i pieprzem. Połącz składniki ciasta.
- Smażenie plackówRozgrzej tłuszcz na patelni, wlewaj porcje ciasta i smaż po 3-4 minuty na stronę, aż będą rumiane. Osączaj je na papierowych ręcznikach.
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