Na kluski nie gotuję ziemniaków. Smakują jak z góralskiej karczmy, a robię je w 30 minut

Na te kluski nie są potrzebne ugotowane wcześniej, przeciśnięte na gorąco i ostudzone ziemniaki. Do ich zrobienia nie trzeba się więc przygotowywać, a to duże ułatwienie. Surowe bulwy zawsze znajdą się w domu i wystarczy je zetrzeć. Z ciasta nie trzeba też formować wałeczków ani kroić na kopytka. Tu wszystko robi się inaczej, a gotowe danie zachwyca tradycyjnym smakiem.

Kluski z surowych ziemniaków a z gotowanych

Szybsze przygotowanie to niejedyna różnica między tymi rodzajami. Zaletą dania z surowych bulw jest bardziej wyrazisty smak ziemniaka. Kluski mają również bardziej jędrną, mięsistą konsystencję. Nie rozmiękają w sosie, a ich lekko chropowata powierzchnia ułatwia jego przyleganie. Doskonale utrzymują gęsty gulasz, zasmażaną kapustę, okrasę z boczku lub kiełbasy smażonej z cebulą czy gęstą śmietanę.

W przeciwieństwie do kopytek z gotowanych kartofli, te kluski mają też niższy indeks glikemiczny. Bez wstępnej obróbki tracą ponadto mniej witamin z grupy B, a zwłaszcza witaminy C. Jednym słowem to także zdrowsza wersja.

Przygotowanie klusek z ziemniaków

Na początku obrane bulwy trzeba zetrzeć na najdrobniejszym oczku, by powstała miazga. Szybszym sposobem jest rozdrabnianie mechaniczne, ale ma swoje wady. Daje zupełnie inną strukturę, natomiast zblendowanie grozi powstaniem mazi, z której nie będzie ciasta.

Ponieważ masa zawiera sporo soku, konieczne jest jej odciśnięcie na sitku nad miską. Płynu nie należy wylewać, bo na dnie naczynia zbiera się skrobia. To skuteczne spoiwo, które trzeba dodać z powrotem do ziemniaków. Dalsze kroki powinny być sprawne, bo szybko ciemnieją – stąd nazwy, takie jak kluski szare, żelazne, a nawet czarne. Aby temu zapobiec, wystarczy wlać łyżeczkę soku z cytryny.

Do masy trafia jajko i mąka, i to dość sporo. Powinno powstać ciasto, które jest zwięzłe i elastyczne. Formuje się je na bieżąco za pomocą łyżki, kładąc porcje do osolonego wrzątku. Przed nabieraniem warto zanurzać ją w wodzie, bo inaczej mieszanka nie będzie chciała odchodzić. Ponieważ są w niej surowe kartofle, takie kluski kładzione trzeba gotować trochę dłużej, bo przez około 3 minuty od wypłynięcia na powierzchnię.

Przepis: Kluski z ziemniaków To prosty, sycący i naprawdę bardzo smaczny obiad. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 250 w każdej porcji Składniki 0,5 kg ziemniaków – najlepiej mączystych

1 szklanka mąki

1 jajko

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówZiemniaki obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Możesz też użyć malaksera lub robota kuchennego. Starte ziemniaki przełóż na sitko o drobnych oczkach i postaw nad miską na kilka minut, aby nadmiar soku spłynął. Delikatnie przyciśnij masę do sitka łyżką, by wypuścić więcej płynu. Osad z dna dodaj z powrotem do ziemniaków. Łączenie składnikówDo miski przełóż ziemniaki, dodaj pół szklanki mąki, jajko i sól. Wymieszaj składniki łyżką. Kiedy się połączą, dodawaj stopniowo pozostałą mąkę. GotowanieZagotuj wodę w dużym garnku i ją posól. Kiedy woda się zagotuje, nakładaj kluski łyżką do garnka. Poczekaj, aż wypłyną na powierzchnię. Od tego momentu gotuj je przez 3 minuty. Wyjmuj łyżką cedzakową na talerz.

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