Mąkę odstawiam na bok. Do naleśników wsypuję 1 saszetkę taniego proszku
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Przepisy

Mąkę odstawiam na bok. Do naleśników wsypuję 1 saszetkę taniego proszku

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Naleśniki na talerzu
Naleśniki na talerzu Źródło: Shutterstock / BearFotos
Nie potrzebujesz mąki, by zrobić pyszne naleśniki, które rozpływają się w ustach przy każdym kęsie. Inny produkt może z powodzeniem ją zastąpić. Gdy poznasz ten patent na długo zapomnisz o „starych” recepturach.

Lubię zaczynać dzień od ciepłych, aromatycznych naleśników. Zazwyczaj robię je bez użycia mąki. Są lżejsze i smaczniejsze niż ich standardowe odpowiedniki. W dodatku sycą na całe przedpołudnie. Wszystko za sprawą jednego taniego składnika, który zawsze mam w lodówce.

Prosty patent na naleśniki bez mąki

W tej recepturze klasyczną mąkę zastępuje waniliowym budyniem w proszku bez dodatku cukru. Zawarta w nim skrobia zagęszcza masę. Podobnie działa serek wiejski połączony z jajkami.

Samo przygotowanie ciasta jest banalnie proste. Najpierw trzeba dokładnie zblendować wszystkie składniki. Bardzo ważne jest to, by nie pozostawić żadnych grudek. W przeciwnym razie trudniej będzie uzyskać cienkie placki. Jeśli mieszanka wydaje ci się zbyt gęsta, dolej do niej łyżkę mleka lub wody, połącz jeszcze raz wszystkie składniki i ponownie oceń konsystencję masy.

Smaż naleśniki na rozgrzanej patelni, utrzymując średnią moc palnika. Zbyt wysoka temperatura przyrumieni ciasto, zanim masa zdąży się dobrze ściąć.

Przepis: Waniliowe naleśniki

Są pyszne i sycą na długo, dzięki wysokiej zawartości białka.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
25 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
129 w każdej porcji

Składniki

  • 200 g serka wiejskiego wysokobiałkowego
  • 2 jajka
  • 40 g budyniu waniliowego w proszku (bez dodatku cukru)
  • 5 ml oleju
  • 1 łyżka erytrolu
  • szczypta soli

Dodatkowo:

  • odrobina oleju do natłuszczenia patelni

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie masyWysokobiałkowy serek wiejski zblenduj dokładnie z jajkami, budyniem, olejem i erytrytolem. Miksuj całość aż do momentu uzyskania gładkiej, płynnej konsystencji. Dodaj szczyptę soli i krótko zamieszaj.
  2. Smażenie plackówRozgrzej mocno patelnię i natłuść jej powierzchnię minimalną ilością oleju. Wylej niewielką porcję ciasta za pomocą głębokiej chochli. Rozprowadź masę równomiernie po całym dnie, formując zgrabne koła. Smaż z obu stron na złocisty kolor.

Waniliowe naleśniki ze skyrem – propozycja podania

Do waniliowych placków świetnie pasują jabłka podduszone z cynamonem. Owoce można przygotować w małym rondelku podczas smażenia naleśników. Wystarczy pokroić je w kostkę, dodać odrobinę wody i podgrzewać do uzyskania pożądanej konsystencji.

Szybszy wariant to maliny lub borówki i twarożek rozgnieciony z jogurtem. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by zaserwować naleśniki z gotowym kremem orzechowym. Pamiętaj tylko, by sięgać po produkty z krótkim i prostym składem bez zagęszczaczy, konserwantów, wzmacniaczy smaku czy dużych ilości cukru. Jeżeli wolisz klasykę, wykorzystaj dżem lub konfiturę w roli nadzienia. Dobrze sprawdzą się też domowe powidła śliwkowe.

Pamiętaj, by nie przesadzić z liczbą dodatków. Te nie powinny zdominować placków. Postaw na maksymalnie dwa produkty. Nie zapominaj, że naleśniki same w sobie są już dość „treściwe”. Zawierają sporo białka, które zapewnia długie uczucie sytości po posiłku.

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Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl