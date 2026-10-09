Mąkę odstawiam na bok. Do naleśników wsypuję 1 saszetkę taniego proszku

Lubię zaczynać dzień od ciepłych, aromatycznych naleśników. Zazwyczaj robię je bez użycia mąki. Są lżejsze i smaczniejsze niż ich standardowe odpowiedniki. W dodatku sycą na całe przedpołudnie. Wszystko za sprawą jednego taniego składnika, który zawsze mam w lodówce.

Prosty patent na naleśniki bez mąki

W tej recepturze klasyczną mąkę zastępuje waniliowym budyniem w proszku bez dodatku cukru. Zawarta w nim skrobia zagęszcza masę. Podobnie działa serek wiejski połączony z jajkami.

Samo przygotowanie ciasta jest banalnie proste. Najpierw trzeba dokładnie zblendować wszystkie składniki. Bardzo ważne jest to, by nie pozostawić żadnych grudek. W przeciwnym razie trudniej będzie uzyskać cienkie placki. Jeśli mieszanka wydaje ci się zbyt gęsta, dolej do niej łyżkę mleka lub wody, połącz jeszcze raz wszystkie składniki i ponownie oceń konsystencję masy.

Smaż naleśniki na rozgrzanej patelni, utrzymując średnią moc palnika. Zbyt wysoka temperatura przyrumieni ciasto, zanim masa zdąży się dobrze ściąć.

Przepis: Waniliowe naleśniki Są pyszne i sycą na długo, dzięki wysokiej zawartości białka. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 129 w każdej porcji Składniki 200 g serka wiejskiego wysokobiałkowego

2 jajka

40 g budyniu waniliowego w proszku (bez dodatku cukru)

5 ml oleju

1 łyżka erytrolu

szczypta soli Dodatkowo: odrobina oleju do natłuszczenia patelni Sposób przygotowania Szykowanie masyWysokobiałkowy serek wiejski zblenduj dokładnie z jajkami, budyniem, olejem i erytrytolem. Miksuj całość aż do momentu uzyskania gładkiej, płynnej konsystencji. Dodaj szczyptę soli i krótko zamieszaj. Smażenie plackówRozgrzej mocno patelnię i natłuść jej powierzchnię minimalną ilością oleju. Wylej niewielką porcję ciasta za pomocą głębokiej chochli. Rozprowadź masę równomiernie po całym dnie, formując zgrabne koła. Smaż z obu stron na złocisty kolor.

Waniliowe naleśniki ze skyrem – propozycja podania

Do waniliowych placków świetnie pasują jabłka podduszone z cynamonem. Owoce można przygotować w małym rondelku podczas smażenia naleśników. Wystarczy pokroić je w kostkę, dodać odrobinę wody i podgrzewać do uzyskania pożądanej konsystencji.

Szybszy wariant to maliny lub borówki i twarożek rozgnieciony z jogurtem. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by zaserwować naleśniki z gotowym kremem orzechowym. Pamiętaj tylko, by sięgać po produkty z krótkim i prostym składem bez zagęszczaczy, konserwantów, wzmacniaczy smaku czy dużych ilości cukru. Jeżeli wolisz klasykę, wykorzystaj dżem lub konfiturę w roli nadzienia. Dobrze sprawdzą się też domowe powidła śliwkowe.

Pamiętaj, by nie przesadzić z liczbą dodatków. Te nie powinny zdominować placków. Postaw na maksymalnie dwa produkty. Nie zapominaj, że naleśniki same w sobie są już dość „treściwe”. Zawierają sporo białka, które zapewnia długie uczucie sytości po posiłku.

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