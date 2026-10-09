Do brownie nie dodaję orzechów. Kruszę tę słodką przekąskę, a wierzch robię w marmurek

Chałwa to pyszna słodka przekąska, która w połowie składa się ze zdrowego sezamu. Reszta to niestety cukry proste. Można jednak sprytnie wykorzystać ten łakoć do ciasta, które i tak się słodzi. Pozwala to zmniejszyć dodatek cukru i uzyskać bogaty smak. W prostym czekoladowym brownie jest także stuprocentowy sezam w postaci pasty tahini. Użyta na wierzch wypieku tworzy marmurkowy wzór i akcenty, które wzbogacają wypiek.

Sposób na bardziej odżywcze desery

Dodawanie tych nasion do słodkich przekąsek to sposób, by podbić w nich zawartość korzystnych związków. Choć to wysokokaloryczny produkt, który ma aż 60 g tłuszczu w 100 g, zapewnia też wielonienasycone kwasy tłuszczowe, sporo białka i błonnika oraz bioaktywnych związków. To również źródło witamin z grupy B, żelaza, wapnia, magnezu, potasu i cynku.

Związki te są znacznie lepiej przyswajalne po rozdrobnieniu sezamu, co jednak w domowych warunkach jest ciężkie. Można co prawda użyć do ciasta pasty tahini, ale tańsza i łatwiejsza do włączenia jest właśnie chałwa. Przy jej zakupie warto wybrać produkt bez zbędnych dodatków, takich jak tłuszcz palmowy i emulgator E471, czyli mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych.

Przygotowanie brownie z chałwą i tahini

W tym cieście podstawą jest czekolada, która wraz z masłem zapewnia jego gęstą i wilgotną konsystencję. Najlepszym wyborem jest tabliczka o wysokiej zawartości zdrowego kakao, wynoszącej co najmniej 70%. Te dwa składniki należy połączyć w kąpieli wodnej, a po rozpuszczeniu odstawić na bok. Miks musi maksymalnie wystygnąć, bo w kolejnym kroku trafia do ubitych z cukrem jajek. Mieszankę łączy się następnie z mąką, kakao i małą porcją soli.

Jeśli natomiast chodzi o chałwę, w cieście najlepiej wyglądają jej kawałki. Dlatego warto grubo ją pokruszyć i delikatnie wmieszać na koniec. Całość należy przełożyć do formy z pergaminem. Sprawdza się tu kwadratowa o boku 23 cm, ale można użyć też podobnej.

Przed pieczeniem pozostało zrobić marmurkowy wzorek z tahini. Trzeba tylko rozłożyć na wierzchu małe porcje pasty i przeciągnąć po nich patyczkiem. Dalej brownie musi spędzić w piekarniku około pół godziny, a później odczekać co najmniej drugie tyle przed pokrojeniem.

Przepis: Brownie z chałwą i tahini Bogate ciasto czekoladowe pachnące sezamem. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 35 min. Liczba porcji 18 Liczba kalorii 360 w każdej porcji Składniki 250 g gorzkiej czekolady 70% kakao

250 g masła

200 g chałwy sezamowej

200 g cukru pudru

120 g mąki pszennej

80 g pasty sezamowej tahini

5 jajek

3 łyżki ciemnego kakao (30 g)

1/2 łyżeczki soli Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPołam czekoladę na drobne kawałki, a masło pokrój. Umieść je razem w kąpieli wodnej i mieszaj przez chwilę, aż się połączą. Odstaw do wystygnięcia, ale nie do stężenia. Mieszanie ciastaPołam chałwę na małe kawałki. Ubij lekko jajka z cukrem i wlej powoli czekoladę z masłem, mieszając całość łopatką. Przesiej do miski mąkę z kakao i solą, dokładnie wymieszaj. Wrzuć chałwę i połącz delikatnie składniki. Pieczenie ciastaWyłóż formę pergaminem i przelej do środka ciasto. Na wierzch wyłóż po niecałej łyżce tahini w kilkunastu miejscach. Po tych porcjach przeciągnij patyczkiem, by powstał marmurkowy wzór. Pieczenie brownieWstaw formę do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piecz brownie przez 30-35 minut i wyjmij, gdy na środku będzie jeszcze lekko płynne. Wbity patyczek powinien być wilgotny i oblepiony drobnymi okruchami.

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