Na Wszystkich Świętych nie duszę wołowiny godzinami. Ten gulasz robię w 30 minut

Pierwszego listopada wiele osób spędza sporą część dnia poza domem. Odwiedzanie grobów bliskich, dojazdy i spotkania z rodziną sprawiają, że na gotowanie zostaje niewiele czasu. Warto więc zaplanować posiłek, który łatwo podać o różnych porach. Gulasz można rozdzielić na porcje i podgrzewać w miarę powrotu domowników, a dodatki dopasować do tego, co akurat jest w kuchni.

Patent na ekspresowy gulasz

Do tej szybkiej wersji gulaszu wybierz filet z piersi indyka. W przeciwieństwie do wołowiny nie potrzebuje długiego duszenia, żeby zmięknąć. Pokrojone w niewielką kostkę mięso wystarczy krótko obsmażyć, a następnie dogotować w sosie. Trzeba tylko pilnować czasu chude kawałki pozostawione zbyt długo „na ogniu” stanie się suche.

Czerwona i żółta papryka nadają potrawie delikatnej słodyczy, którą równoważy pomidorowa passata. Cebula, czosnek i majeranek wystarczą, żeby sos nabrał wyrazistego smaku. Danie nie wymaga śmietany ani zagęszczania mąką. Wystarczy stopniowo dolewać bulion i pod koniec duszenia ocenić konsystencję.

Jeśli spodziewasz się większej liczby bliskich, możesz podwoić składniki. Pamiętaj jednak, że przygotowanie większej ilości potrwa dłużej, zwłaszcza podczas obsmażania. Mięso najlepiej rumienić partiami, aby nie stłoczyć go na patelni.

Wskazówka: Przy odgrzewaniu gulaszu sprawdzi się mały ogień. Dodaj odrobinę wody lub bulionu, jeśli sos zgęstniał, i mieszaj, żeby nic nie przywarło do dna.

Przepis: Gulasz Ten gulasz jest nie tylko pyszny, ale też przygotujesz go naprawdę szybko. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 470 w każdej porcji Składniki 500 g filetu z piersi indyka

1 duża cebula

1 czerwona papryka

1 żółta papryka

2 ząbki czosnku

250 ml passaty pomidorowej

250 ml bulionu drobiowego lub warzywnego

1 łyżeczka słodkiej papryki mielonej

1,5 łyżeczki majeranku

2 liście laurowe

oliwa

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie mięsaPokrój indyka w kostkę. Oprósz solą, pieprzem. Rozgrzej olej na patelni. Smaż indyka, aż się ładnie zarumieni. Wyjmij mięso i odłóż na talerz. Smażenie warzywNa ten sam tłuszcz dodaj pokrojoną w kostkę cebulę i papryki pokrojone w paski. Smaż, aż zmiękną. Pod koniec dodaj przeciśnięty czosnek i smaż jeszcze minutę. DuszenieDodaj z powrotem mięso, wlej bulion i passatę pomidorową. Dodaj przyprawy: słodką paprykę, majeranek, liście laurowe. Dopraw solą i pieprzem. Przykryj i duś na małym ogniu przez 10-15 minut, aż mięso będzie miękkie i sos się zredukuje. W razie potrzeby dopraw jeszcze solą i pieprzem.

Gulasz z indyka na Wszystkich Świętych – propozycja podania

Najmniej pracy wymaga podanie gulaszu z pieczywem. To wygodna opcja, gdy domownicy wracają o różnych godzinach i każdy nakłada sobie porcję osobno. Gęsty sos dobrze smakuje też z kaszą gryczaną, bulgurem lub ryżem.

Na rodzinny obiad sprawdzą się również ziemniaki albo wcześniej przygotowane kopytka. Obok warto położyć ogórki kiszone lub prostą surówkę z kapusty, które przełamią łagodny smak pomidorów i papryki. Przed podaniem posyp danie natką pietruszki.

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