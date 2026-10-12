Nie deser po obiedzie, a na śniadanie. To tiramisu ma aż 37 g białka
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Przepisy

Nie deser po obiedzie, a na śniadanie. To tiramisu ma aż 37 g białka

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Tiramisu w szklance
Tiramisu w szklance Źródło: Shutterstock / Zu Kamilov
Zaczynanie dnia od tiramisu to zwykle nie najlepszy pomysł, chyba że sięgasz po wysokobiałkowy deser z przepisu dietetyczki. Zobacz, w czym tkwi jego sekret.

Śniadanie polecane przez Magdalenę Kucik to przysmak inspirowany włoską kuchnią. Do złudzenia przypomina tiramisu, ale jest znacznie zdrowsze. Bazuje na połączeniu trzech rodzajów nabiału – skyru, twarogu i mascarpone. Dzięki temu dostarcza sporej dawki białka. Zawiera aż 37 gramów tego składnika. W efekcie zaspokaja głód na długo i dodaje energii. Niweluje też ochotę na słodycze i inne niezdrowe przekąski. Możesz przyszykować go wieczorem, a rano wyjąć z lodówki gotową przekąskę.

Tiramisu w zdrowszej odsłonie – patent dietetyczki

Skyr sprawia, że deser ma lekko kwaskowy smak, twaróg zagęszcza masę, a niewielka porcja mascarpone dodaje jej kremowości. Do posłodzenia kremu specjalistka wykorzystuje niewielką ilość miodu. Zanim jednak go dodasz, spróbuj deseru. Nierzadko biszkopty namoczone w kawie są już wystarczająco słodkie.

Rada: Jeżeli z jakiegoś powodu unikasz kofeiny, możesz przygotować ten deser przy użyciu kawy bezkofeinowej. Dobrze sprawdzi się na przykład inka.

Przepis: Wysokobiałkowe tiramisu śniadaniowe

Kremowe, kawowe i z solidną porcją białka. Przygotuj je wieczorem, a rano pyszne śniadanie będzie już czekało w lodówce.

Kategoria
Przekąska
Rodzaj kuchni
Włoska
Czas przygotowania
15 min.
Liczba porcji
1
Liczba kalorii
375

Składniki

  • 180 g skyru naturalnego
  • 60 g twarogu półtłustego
  • 15 g mascarpone
  • 25 g biszkoptów
  • 5 g miodu
  • 60 ml espresso
  • 2 g kakao
  • odrobina wanilii (aromat lub ziarenka)

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie kremuTwaróg, skyr, mascarpone, miód i wanilię wrzuć do blendera. Zmiksuj wszystkie składniki na gładką, aksamitną masę bez żadnych grudek.
  2. Namaczanie biszkoptówZaparz mocne espresso i odstaw je do całkowitego wystygnięcia. Zanurzaj ciastka w zimnej kawie dosłownie na ułamek sekundy, aby zbytnio nie rozmiękły.
  3. Składanie deseruNa dnie szklanki lub pucharka ułóż pierwszą warstwę namoczonych biszkoptów. Przykryj je połową przygotowanego kremu, nałóż drugą porcję ciastek i wyłóż resztę nabiałowej masy.
  4. Chłodzenie i podawanieWstaw naczynie do lodówki na minimum 2 godziny. Przed samym jedzeniem posyp wierzch solidną porcją gorzkiego kakao (dodaj je dopiero rano, by nie zawilgotniało przez noc).

Wysokobiałkowe tiramisu – przydatne wskazówki

Biszkopty zanurzaj w espresso tylko na chwilę. Nie powinny zbyt mocno nasiąknąć. Wchłoną jeszcze wilgoć z kremu. Czas moczenia dopasuj do rodzaju ciastek. Lekkie, porowate biszkopty chłoną płyn szybciej. Możesz również ułożyć je w naczyniu i ostrożnie skropić kawą. „Jeśli przygotowujesz tiramisu na kolejny dzień – kakao dodaj tuż przed jedzeniem” – radzi Magdalena Kucik w opublikowanym materiale. Pamiętaj, by przed włożeniem do lodówki przykryć je folią spożywczą, by nie chłonęło zapachów wydzielanych przez inne produkty przechowywane w chłodziarce.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by podać to wysokobiałkowe tiramisu z owocami. Warto sięgnąć na przykład po maliny czy borówki amerykańskie. Ich lekko kwaskowy smak doskonale przełamuje słodycz deseru.

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Źródło: zrodlo_zdrowych_kalorii/Instagram