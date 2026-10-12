Nie deser po obiedzie, a na śniadanie. To tiramisu ma aż 37 g białka

Śniadanie polecane przez Magdalenę Kucik to przysmak inspirowany włoską kuchnią. Do złudzenia przypomina tiramisu, ale jest znacznie zdrowsze. Bazuje na połączeniu trzech rodzajów nabiału – skyru, twarogu i mascarpone. Dzięki temu dostarcza sporej dawki białka. Zawiera aż 37 gramów tego składnika. W efekcie zaspokaja głód na długo i dodaje energii. Niweluje też ochotę na słodycze i inne niezdrowe przekąski. Możesz przyszykować go wieczorem, a rano wyjąć z lodówki gotową przekąskę.

Tiramisu w zdrowszej odsłonie – patent dietetyczki

Skyr sprawia, że deser ma lekko kwaskowy smak, twaróg zagęszcza masę, a niewielka porcja mascarpone dodaje jej kremowości. Do posłodzenia kremu specjalistka wykorzystuje niewielką ilość miodu. Zanim jednak go dodasz, spróbuj deseru. Nierzadko biszkopty namoczone w kawie są już wystarczająco słodkie.

Rada: Jeżeli z jakiegoś powodu unikasz kofeiny, możesz przygotować ten deser przy użyciu kawy bezkofeinowej. Dobrze sprawdzi się na przykład inka.

Przepis: Wysokobiałkowe tiramisu śniadaniowe Kremowe, kawowe i z solidną porcją białka. Przygotuj je wieczorem, a rano pyszne śniadanie będzie już czekało w lodówce. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 375 Składniki 180 g skyru naturalnego

60 g twarogu półtłustego

15 g mascarpone

25 g biszkoptów

5 g miodu

60 ml espresso

2 g kakao

odrobina wanilii (aromat lub ziarenka) Sposób przygotowania Szykowanie kremuTwaróg, skyr, mascarpone, miód i wanilię wrzuć do blendera. Zmiksuj wszystkie składniki na gładką, aksamitną masę bez żadnych grudek. Namaczanie biszkoptówZaparz mocne espresso i odstaw je do całkowitego wystygnięcia. Zanurzaj ciastka w zimnej kawie dosłownie na ułamek sekundy, aby zbytnio nie rozmiękły. Składanie deseruNa dnie szklanki lub pucharka ułóż pierwszą warstwę namoczonych biszkoptów. Przykryj je połową przygotowanego kremu, nałóż drugą porcję ciastek i wyłóż resztę nabiałowej masy. Chłodzenie i podawanieWstaw naczynie do lodówki na minimum 2 godziny. Przed samym jedzeniem posyp wierzch solidną porcją gorzkiego kakao (dodaj je dopiero rano, by nie zawilgotniało przez noc).

Wysokobiałkowe tiramisu – przydatne wskazówki

Biszkopty zanurzaj w espresso tylko na chwilę. Nie powinny zbyt mocno nasiąknąć. Wchłoną jeszcze wilgoć z kremu. Czas moczenia dopasuj do rodzaju ciastek. Lekkie, porowate biszkopty chłoną płyn szybciej. Możesz również ułożyć je w naczyniu i ostrożnie skropić kawą. „Jeśli przygotowujesz tiramisu na kolejny dzień – kakao dodaj tuż przed jedzeniem” – radzi Magdalena Kucik w opublikowanym materiale. Pamiętaj, by przed włożeniem do lodówki przykryć je folią spożywczą, by nie chłonęło zapachów wydzielanych przez inne produkty przechowywane w chłodziarce.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by podać to wysokobiałkowe tiramisu z owocami. Warto sięgnąć na przykład po maliny czy borówki amerykańskie. Ich lekko kwaskowy smak doskonale przełamuje słodycz deseru.

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