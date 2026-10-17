Biją na głowę klasyczne mielone. Przepis na „kotleciki fińskiej babci”

Jednym z najpopularniejszych dań w naszym kraju są kotlety mielone. Podaje się je zarówno „od święta”, jak i na co dzień. Są proste w przygotowaniu, smaczne, a do tego bardzo sycące. I choć zazwyczaj korzystamy z przepisów naszych babć lub mam, to czasami warto postawić na małe urozmaicenie.

Alternatywa dla klasycznych kotletów mielonych

Ja zainspirowałam się ostatnio kuchnią fińską i przyrządziłam fińskie lihapullat, które wielu osobom kojarzą się z dzieciństwem. Ta potrawa często jest serwowana właśnie przez fińskie babcie. Są to tradycyjne klopsiki mięsne, które stanowią jedno z najbardziej lubianych dań tamtejszej kuchni domowej. To delikatniejsza i bardziej soczysta wersja naszych kotletów mielonych. Różnice są drobne, ale to właśnie one odpowiadają za to, że efekt finalny tej potrawy jest tak świetny. Zazwyczaj bazują na wołowinie, a nie wieprzowinie, tak jak w naszym kraju. Czasami przyrządza się je z mieszanki wołowo-wieprzowej (niektórzy w Polsce w ten sposób robią też kotlety mielone). Zamiast surowej cebuli dodaje się ją w wersji podsmażonej, dzięki czemu kotleciki są łagodniejsze. Dodaje to też bardziej słodkiej, a nie ostrej nuty. Do masy mięsnej dodaje się także odrobinę śmietanki, dzięki czemu całość jest kremowa i miękka. Dodatkowo kotlety w tej wersji są pozbawione chrupiącej panierki – nie obtacza się ich w bułce tartej. Po usmażeniu mają one jedynie cienką, lekko przyrumienioną warstwę. Niektórzy, przyrządzając tę potrawę, dodają również odrobinę musztardy. Ja jednak nie przepadam za tym dodatkiem, ponieważ odbiera potrawie jej delikatność.

Od polskich mielonych różnią się też wielkością. Są odrobinę mniejsze, a do obiadu podaje się je też jako mięsny dodatek lub w formie klopsów w sosie.

Przepis: Fińskie lihapullat Te kotleciki smakują naprawdę doskonale, musisz ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni fińska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 416 w każdej porcji Składniki 500 g mielonej wołowiny

1 mała cebula

1½ łyżki oliwy z oliwek

½ szklanki bułki tartej

¼ szklanki śmietanki

1 jajko

olej do smażenia

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj masęW misce wymieszaj bułkę tartą ze śmietanką i jajkiem. Odstaw na chwilę, aby bułka wchłonęła płyn. Połącz składnikiDo większej miski włóż mieloną wołowinę. Dodaj przygotowaną mieszankę oraz wystudzoną cebulę. Dopraw solą i pieprzem. Wyrób mięsoWymieszaj wszystkie składniki, aż powstanie jednolita, miękka masa. Uformuj klopsikiNabieraj niewielkie porcje mięsa i formuj małe kulki. Dzięki temu usmażą się równomiernie. Usmaż klopsikiRozgrzej olej na patelni i smaż klopsiki partiami, obracając je co jakiś czas, aż będą rumiane z każdej strony i całkowicie usmażone w środku. Odsącz i podawajGotowe klopsiki przełóż na ręcznik papierowy, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Jak podawać fińskie lihapullat?

Takie kotleciki możesz podać po prostu z ugotowanymi ziemniakami i surówką, podobnie jak w przypadku polskich, ale możesz też zainspirować się jeszcze bardziej fińskim sposobem. Tam lihapullat serwuje się na przykład z sosem śmietanowym. To jednak nie wszystko, ponieważ zamiast sosu śmietanowego możesz także podać je z odrobiną domowego dżemu z czerwonych borówek.

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