Ten koktajl to tarcza na jesienne infekcje. Z tego przepisu dietetyczki będzie gotowy w 5 minut

Jesienią nasz organizm potrzebuje szczególnego wsparcia, między innymi poprzez dietę. Na dworze robi się coraz chłodniej, pada deszcz, a to z kolei zwiększa ryzyko infekcji i przeziębień. To dobry moment, aby przyjrzeć się swojej diecie i włączyć do niej wartościowe produkty.

Przepis na jesienny koktajl wzmacniający

Koktajle to świetny patent na „przemycenie” do jadłospisu warzyw i owoców, bogatych w witaminy i składniki mineralne. Dietetyczka Joanna Derkacz opublikowała na swoim Instagramie przepis na taki wzmacniający koktajl. Składa się on między innymi ze szpinaku, który zawiera nie tylko witaminy, ale też antyoksydanty. Pomagają one chronić komórki naszego organizmu przed stresem oksydacyjnym, który może przyczyniać się do ich uszkodzeń. Wspierają także prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

Kolejnym składnikiem jest banan, który dodaje energii, ale też nadaje koktajlowi słodyczy. Kiwi to z kolei bogactwo witaminy C, a maliny – poza antyoksydantami i witaminami – dostarczają też potężną ilość błonnika pokarmowego. Ekspertka od zdrowego odżywiania poleca także dorzucić pestki słonecznika i orzechy, które są źródłem zdrowych tłuszczów i cynku, który także dobrze działa na naszą odporność. Do całości warto dodać kefir pełen naturalnych probiotyków oraz odrobinę odżywki białkowej.

Czy wiecie, że odporność zaczyna się na naszym talerzu? Dziś przygotowałam koktajl pełen składników, które wzmacniają organizm i dodają energii. To szybki, smaczny sposób na wsparcie zdrowia – podsumowała dietetyczka.

Przepis: Koktajl poprawiający odporność Ten koktajl jest nie tylko pyszny, ale też świetnie działa na organizm. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 434 Składniki 25 g świeżego szpinaku

1 dojrzały banan

1 kiwi

60 g malin (świeżych lub mrożonych)

200 ml kefiru naturalnego

1 łyżeczka pestek słonecznika

2–3 orzechy włoskie

1/2 miarki odżywki białkowej (opcjonalnie)

odrobina wody, jeśli koktajl będzie zbyt gęsty Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówUmyj szpinak, kiwi obierz ze skórki, a banana pokrój na kawałki. MiksowanieWrzuć wszystkie składniki do blendera. Miksuj przez około 30–60 sekund, aż koktajl będzie gładki. Jeśli jest zbyt gęsty, dolej trochę wody lub kefiru.

Inne sposoby na naturalne wzmocnienie odporności

Odporność organizmu można wspierać na wiele sposobów. Czosnek i imbir mogą być wartościowym dodatkiem do codziennych posiłków. Warto włączyć do swojego meny również kiszonki, czyli sprawdzony patent naszych babć. Wspierają mikrobiotę jelitową, a to właśnie one odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu naszego układu odpornościowego, więc należy o nie dbać.

Możesz sięgnąć także po syrop z cebuli lub herbatę z imbirem i cytryną. Pamiętaj jednak, że te sposoby mogą wspierać samopoczucie i łagodzić niektóre objawy, ale nie zastępują zdrowej diety ani leczenia, gdy jest potrzebne.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wzmacnianie odporności jesienią

Jakie składniki powinien zawierać jesienny koktajl wzmacniający odporność?

Według dietetyczki Joanny Derkacz, jesienny koktajl wzmacniający powinien zawierać szpinak (będący źródłem witamin i antyoksydantów), banana (dodającego energii i słodyczy), kiwi (bogatych w witaminę C) oraz maliny (dostarczające błonnika i antyoksydantów). Warto również dodać pestki słonecznika i orzechy (jako źródło zdrowych tłuszczów i cynku), a także kefir bogaty w naturalne probiotyki oraz odrobinę odżywki białkowej.

Dlaczego jesienią warto dbać o odporność poprzez dietę?

Jesienią na dworze robi się chłodniej i częściej pada deszcz, co zwiększa ryzyko przeziębień i sprawia, że nasz organizm potrzebuje szczególnego wsparcia. Odpowiednia dieta bogata w wartościowe produkty pozwala dostarczyć witamin, minerałów oraz antyoksydantów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.

Jakie inne naturalne sposoby pomagają wzmocnić odporność organizmu?

Poza koktajlami, odporność można wspierać, włączając do codziennych posiłków czosnek, imbir oraz kiszonki, które dbają o mikrobiotę jelitową. Pomocne mogą być także domowe sposoby, takie jak syrop z cebuli czy herbata z imbirem i cytryną. Należy jednak pamiętać, że metody te wspierają samopoczucie, ale nie zastępują zdrowej diety ani fachowego leczenia.

Jaki wpływ na układ odpornościowy mają kiszonki i mikrobiota jelitowa?

Kiszonki, będące sprawdzonym domowym sposobem, wspierają mikrobiotę jelitową. To właśnie mikrobiota odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu odpornościowego, dlatego warto dbać o jej stan poprzez odpowiednie odżywianie.

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