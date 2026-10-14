3 składniki, 5 minut i nawet 60 g białka. Ten krem czekoladowy robię z taniego składnika

Sklepowe kremy czekoladowe to najczęściej mieszanki cukru i tłuszczu. Wybierz lepiej i zrób domową wersję słodkiego smarowidła, która dostarcza solidnej porcji białka. Wystarczy, że zmiksujesz kilka tanich składników.

Domowy krem czekoladowy z 3 składników

Przepisem na ten wyjątkowy przysmak podzieliła się w sieci Katarzyna Puławska, blogerka kulinarna i autorka książek kucharskich. Nie ma w nim żadnej „filozofii”. W tej recepturze wszystkie składniki trafiają bezpośrednio do blendera. Bazą kremu jest serek wiejski Należy zmiksować go na gładką masę razem z pozostałymi produktami. Chodzi o kakao i odżywkę białkową. Pierwszy dodatek odpowiada za ciemny kolor oraz intensywny smak smarowidła, drugi – zwiększa jego wartość odżywczą. Może też nadać mu więcej słodyczy. Wszystko zależy od wybranego wariantu. Specjalistka poleca wersję czekoladową lub waniliową.

Jak podkreśla ten deser może dostarczyć nawet 60 gramów białka w jednym słoiku. Choć oczywiście wszystko zależy od tego, jakich dokładnie składników użyjesz do jego przygotowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że krem z tego przepisu zapewni ci długie uczucie sytości, W przeciwieństwie do wielu gotowców dostępnych obecnie na rynku. Smarowidło może być więc wartościowym elementem diety redukcyjnej. Pomoże zapanować nad nadmiernym apetytem i ochotą na słodycze. Tym samym realnie wesprze utratę nadprogramowych kilogramów, o ile będziesz sięgać po niego z umiarem. Pamiętaj, że nawet zdrowe produkty w zbyt dużych ilościach mogą szkodzić zdrowiu i sprzyjać tyciu.

Przepis: Domowy krem czekoladowy z serka wiejskiego Gładki i mocno czekoladowe smarowidło, które bije na głowę sklepowe gotowce. Zrobisz go w kilka minut przy użyciu zaledwie paru prostych składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 170 w każdej porcji Składniki 500 g serka wiejskiego

50 g kakao

50 g odżywki białkowej (najlepiej czekoladowej lub waniliowej) Opcjonalnie: słodzik do smaku (np. ksylitol, erytrytol) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPrzełóż cały serek wiejski bezpośrednio do kielicha blendera. Dosyp odmierzoną porcję kakao oraz wybraną odżywkę białkową. Blendowanie masyZmiksuj wszystkie produkty na najwyższych obrotach przez około dwie minuty. Upewnij się, że zniknęły wszystkie grudki i powstała obłędnie gładka pasta. Doprawianie i przechowywanieSpróbuj gotowej masy i ewentualnie dosłódź ją odrobiną wybranego słodzika. Przełóż całość do czystego słoika i wstaw do lodówki.

Krem czekoladowy z serka wiejskiego – propozycja podania

Najprostsze rozwiązanie to rozsmarowanie kremu na pieczywie. Pasują do niego plasterki banana, gruszki i truskawki. Jeśli wolisz mniej słodkie połączenia, wybierz maliny albo wiśnie, których kwaskowaty smak przełamie czekoladową bazę. Smarowidło sprawdzi się też jako dodatek do owsianki albo deseru w pucharku. Wystarczy ułożyć je warstwami z owocami i pokruszonymi biszkoptami.

Domowy krem czekoladowy to także – jak podkreśla Katarzyna Puławska – dodatek do naleśników, placuszków czy gofrów. Można przekładać nim ciasta i torty albo „jeść po prostu ze słoika łyżeczką”.

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