Na kaszel robię syrop z marchewki. Babciny środek przynosi ulgę i jest tańszy niż z apteki

Taki pyszny syrop na kaszel podawała mi babcia, gdy zmagałam się z przeziębieniem. Po latach odnalazłam przepis i wciąż korzystam z tego naturalnego środka. Sposób jego przygotowania z trzech składników pokazała Natalia Samarec, która jest naturoterapeutką.

Składniki domowego syropu z marchewki

Jego bazą jest gotowana marchewka, która w takiej postaci ma właściwości powlekające i działa osłonowo na błony śluzowe. Może też zapobiegać przyleganiu do nich patogenów, co udowodniono w przypadku podawania zupy marchewkowej na biegunki. Ekspertka przytoczyła tu badania z „Wiener Medizinische Wochenschrift”, które jej zdaniem mogą sugerować podobne działanie w górnym układzie oddechowym.

Drugim składnikiem jest imbir, czyli kłącze o silnych właściwościach przeciwzapalnych i przeciwwirusowych. Pomaga także łagodzić bóle głowy, które często towarzyszą infekcjom. Przynosi jednak ulgę nie tylko przy ostrych objawach. „Przy stanach przewlekłych pomaga rozrzedzić i wykrztusić gęsty śluz”, jak tłumaczyła specjalistka w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Nie może również zabraknąć miodu, który nie tylko dosładza syrop. Działa lekko antyseptycznie i przeciwzapalnie oraz pobudza wydzielanie śliny, łagodząc w ten sposób podrażnienia śluzówki.

Mieszanka pomoże zarówno na kaszel mokry przy ostrej infekcji, jak i przy przewlekłym zaleganiu flegmy w gardle i w oskrzelach – wyjaśniła Natalia Samarec.

Przygotowanie syropu z marchewki na kaszel

Na początku trzeba obrać marchewkę i imbir, pokroić je na kawałki i zalać jak najmniejszą ilością wody. Powinno być jej tyle, by tylko przykryła składniki. Na czas gotowania warto nałożyć częściowo pokrywkę. Gdy zmiękną, wystarczy zmiksować wszystko na papkę.

Natomiast miód można dodać na dwa sposoby. Natalia Samarec czeka z blendowaniem i dokładaniem tego składnika, aż zawartość garnka osiągnie 40 stopni Celsjusza. Taka temperatura pozwala zachować enzymy w miodzie, ale wyższa wcale nie niszczy jego właściwości. O wiele szybciej i łatwiej jest rozpuścić ten składnik na gorąco, a następnie przełożyć całość do wyparzonego słoiczka.

Tę mieszankę należy trzymać w lodówce, gdzie wytrzyma do 6 dni. Dawkowanie syropu wynosi do 5 łyżek dziennie. Większa ilość jednak nie zaszkodzi, a może pomóc przy uporczywych problemach. Ekspertka poleca jednak podgrzać każdą porcję przed spożyciem, bo wszystko, co zimne, może podrażniać gardło.

Po ten środek mogą sięgać osoby dorosłe, ale też młodsze, choć dla dzieci może być za ostry. Jeśli jednak objawy infekcji nie poprawiają się w ciągu kilku dni, należy skorzystać z porady lekarza.

Przepis: Syrop z marchewki Ten syrop nie tylko pomaga na kaszel, ale też cudownie smakuje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 30 w każdej porcji Składniki 400 g marchewki (najlepiej ekologicznej)

kawałek świeżego imbiru (40 g)

2 łyżki miodu (40 g)

woda — tyle, by przykryć marchewkę w garnku podczas gotowania Sposób przygotowania Przygotowanie marchewkiMarchewki obierz, umyj i pokrój na małe kawałki. Wrzuć do garnka i zalej wodą tak, by je przykryła. Łączenie składnikówObierz imbir i pokrój na mniejsze kawałki, dodaj do garnka i gotuj, aż marchewka będzie miękka. Zblenduj wszystko na gładką masę, dodaj miód i przełóż miksturę do czystego słoiczka.

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