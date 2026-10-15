Nie hummus i nie guacamole. Dietetyczka robi pastę do chleba z 4 składników

To jedna z ulubionych past kanapkowych znanej dietetyczki Ireny Owsiak. Ekspertka podzieliła się przepisem na ten przysmak w jednym z nagrań udostępnionych w sieci. Pierwsze skrzypce grają w nim proste produkty – awokado oraz biała fasola z puszki. Oba składniki są dość delikatne w smaku i dobrze łączą się z wieloma różnymi składnikami. Specjalistka sięga po dwa niepozorne dodatki rodem z włoskiej kuchni.

Pasta kanapkowa z 4 składników – moc wartości w prostej formie

Połączenie białej fasoli i awokado dostarcza organizmowi zdrowych tłuszczów oraz dobrej jakości białka. Zawiera też błonnik rozpuszczalny, który – jak podkreśla specjalistka –fermentuje w jelicie grubym. Jest rozkładany przez bakterie i przyczynia się do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Związki te odgrywają ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego. Wzmacniają barierę jelitową, wspierają perystaltykę jelit i wykazują działanie przeciwzapalne. Jednocześnie pomagają w regulowaniu stężenia glukozy oraz poziomu cholesterolu we krwi.

Dietetyczka wzbogaca wspomniany „duet” o dwa produkty kojarzone głównie z włoską kuchnią. Chodzi o suszone pomidory i bazylię. Oba są źródłem cennych antyoksydantów. Zawierają też wiele innych istotnych mikroelementów i witamin. Irena Owsiak zwraca szczególną uwagę na obecność kwasu askorbinowego, który znacznie poprawia wchłanianie żelaza niehemowego znajdującego się między innymi w białej fasoli.

Patent na śródziemnomorską pastę do pieczywa

Przygotowanie smarowidła jest banalnie proste. Wystarczy połączyć wszystkie składniki w blenderze. Jeśli nie zależy ci na idealnie gładkiej konsystencji pasty, rozgnieć je po prostu widelcem. „To wszystko mieszasz, nakładasz na kanapeczkę. Do tego pomidorki, zielenina (tu polecam rukolę). Smak tego jest taki boski”– zauważyła Irena Owsiak w swoim materiale. Oczywiście możesz wykorzystać też inne lubiane produkty, na przykład ogórka, czerwoną paprykę, rzodkiewkę itp.

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz dodać do pasty trochę oliwy z oliwek lub jogurtu naturalnego.

Przepis: Pasta kanapkowa z awokado i białą fasolą Błyskawiczne i zdrowe smarowidło, które zrobisz zaledwie w trzy minuty z kilku prostych składników. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 188 w każdej porcji Składniki 1 dojrzałe awokado

200 g białej fasoli z puszki

4 suszone pomidory z zalewy

30-40 g świeżej bazylii Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOdcedź białą fasolę z zalewy i wrzuć do głębokiego talerza. Dodaj wydrążony miąższ z awokado. Wyciągnij suszone pomidory z oliwy i posiekaj je w drobną kostkę. Opłucz świeżą bazylię pod bieżącą wodą i porwij liście na mniejsze kawałki. Łączenie składnikówPrzełóż wszystkie składniki do blendera i zmiksujn na gładką masę. Możesz też rozgnieść je widelcem i wymieszać.

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