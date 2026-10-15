Biorę 1/2 szklanki nasion i pieczarki. Te kotlety są lepsze niż mięsne i sycą na długo

Na obiad czy na kanapkę sprawdzi się nie tylko mięsny kotlet. Równie pyszna i pożywna może być wersja roślinna. Idealnie nadają się na nią nasiona roślin strączkowych, do których można dorzucać warzywa i grzyby. Taka kombinacja składników to zdrowsza propozycja niż porcja mięsa, zwłaszcza czerwonego. Z tego przepisu danie wychodzi niezwykle apetyczne.

Pomysł na roślinne kotlety z czerwonej soczewicy

Do ich przygotowania najlepsze są samodzielnie ugotowane nasiona, ponieważ te z puszki są za bardzo wodniste. Taka masa wymagałaby użycia mnóstwa mąki czy innych zagęstników, a to niepotrzebny i kaloryczny wypełniacz. Idealnym wyborem jest tu czerwona soczewica. Nasiona są łuskane i miękną najszybciej ze wszystkich rodzajów.

W tych kotlecikach są też podsmażone pieczarki, tarta bułka, przyprawy i jajka. Z małym dodatkiem produktów odzwierzęcych wciąż mogą nazywać się roślinnymi, ale nie są wegańskie. Można jednak łatwo zmienić recepturę, zastępując jajka siemieniem lnianym i rezygnując z masła na rzecz oleju.

W wersji bez jajek warto dosypać do masy 3 łyżki mielonego siemienia lnianego (30 g), a przy mieszaniu dolać około 100 ml wody. Natomiast pieczarki warto drobno posiekać, by uzyskać bardziej spójną konsystencję. Całość odstawia się na 15-20 minut, by zgęstniała. Jeśli wyjdzie wtedy zbyt sucha, można dolać jeszcze kilka łyżek wody. Takie kotlety dobrze jest upiec. Posmarowane olejem wstawia się do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 35 minut.

Przygotowanie kotletów z soczewicy

W przepisie jest tylko pół szklanki soczewicy, ale po przygotowaniu robi się z tego półtorej. Nasiona trzeba bowiem zalać dwukrotnie większą objętością wody, którą całkowicie wchłoną. To zapewni odpowiednio gęstą konsystencję masy bez konieczności odparowywania wody, co grozi przypaleniem. Aby nasiona nie przywierały, gotuje się je przez niecałe 10 minut. Gdy wchłoną większość płynu, wystarczy przykryć garnek i zostawić na wyłączonym palniku, aż dojdą.

W kotlecikach są także pieczarki podsmażone z cebulą. Powinny być dobrze odparowane na patelni bez zbytniego przysmażenia. Na koniec trafia do nich rozdrobniony czosnek i natka pietruszki. Warto podgrzewać je nie dłużej niż 15-20 sekund, mieszając, by zachowały smak, witaminy i inne korzystne związki.

Składniki masy muszą całkiem ostygnąć przed dodaniem jajek. Gdyby była zbyt rzadka po odpoczynku, można dosypać łyżkę tartej bułki ekstra. Smak uzupełnią zdrowe przyprawy i zioła – mielona słodka i ostra papryka, kurkuma i oregano, choć można też sięgnąć po bazylię czy rozmaryn.

Przepis: Kotlety z soczewicy Te kotlety są jeszcze smaczniejsze niż przygotowane z mięsa. Koniecznie spróbuj! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 155 w każdej porcji Składniki 1/2 szklanki czerwonej soczewicy

350 g pieczarek

1 cebula

1 ząbek czosnku

1 łyżka masła klarowanego

3 łyżki posiekanej natki pietruszki

1 jajko

2 łyżki bułki tartej + dodatkowo do obtoczenia

masło klarowane lub olej rzepakowy do smażenia Przyprawy: 1/2 łyżeczki słodkiej papryki

1/3 łyżeczki ostrej papryki

1/2 łyżeczki kurkumy

1/2 łyżeczki suszonego oregano

sól i pieprz Sposób przygotowania Gotowanie soczewicyWsyp soczewicę do małego garnka, zalej ją 1 szklanką wody i dodaj trochę soli. Doprowadź do wrzenia, potem zmniejsz ogień i gotuj przez 8-10 minut, aż wchłonie wodę. Wyłącz palnik, przykryj garnek i zostaw na 5 minut, aż będzie całkiem miękka. Doprawianie i odparowywanieGdy soczewica się ugotuje, dodaj słodką i ostrą paprykę, kurkumę, oregano oraz świeżo mielony pieprz. Wymieszaj i pozostaw do ostygnięcia. Im bardziej soczewica zgęstnieje, tym łatwiej będzie uformować kotlety. Przygotowanie pieczarekPieczarki umyj i pokrój, cebulę pokrój w drobną kostkę. Na patelni rozgrzej tłuszcz, wrzuć pieczarki i cebulę, smaż przez około 10 minut na średnim ogniu, aż pieczarki odparują wodę i lekko się zrumienią. Dopraw solą i pieprzem. Pod koniec smażenia dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek oraz posiekaną natkę pietruszki, wymieszaj. Zdejmij z ognia ostudź masę i lekko rozdrobnij. Łączenie składnikówW dużej misce połącz ostudzoną soczewicę, przygotowane pieczarki oraz jajko i 2 łyżki bułki tartej. W razie potrzeby dopraw solą i pieprzem. Z masy uformuj 8 kotletów (masa może być lekko luźna). Każdy kotlet obtocz w bułce tartej. Smażenie kotletówNa patelni rozgrzej tłuszcz masło klarowane lub olej. Smaż kotlety z obu stron na złoty kolor, aż będą dobrze zrumienione. Odczekaj 5-10 minut z jedzeniem, by lekko się zestaliły.

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