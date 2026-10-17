Nie piekę osobnych blatów ani nie robię kremu. „Zemsta Synowej” Heni Foks jest dużo prostsza
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Przepisy

Nie piekę osobnych blatów ani nie robię kremu. „Zemsta Synowej” Heni Foks jest dużo prostsza

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Kruche ciasto czekoladowe z wiśniami / Grafika wygenerowana przez AI
Kruche ciasto czekoladowe z wiśniami / Grafika wygenerowana przez AI 
Pod kawałkami kakaowego ciasta kryje się delikatna, słodka pianka i mnóstwo kwaskowych wiśni. Wszystko trafia do piekarnika za jednym razem. A nazwa tego wypieku kryje dość przewrotną historię.

Choć trzeba przyznać, że jego nazwa nie zachęca zbytnio do konsumpcji. Nie wiadomo dokładnie, czym zasłużyło sobie na przydomek „Zemsta Synowej”. Jedna z anegdot głosi, że powstał on niejako w odpowiedzi na „Zemstę Teściowej” – wiśniowy wypiek, który serwowano przyszłym zięciom razem z ukrytymi pestkami w nadziei, że połamią na nich zęby. Ja poznałam to ciasto dzięki Heni Foks.

Prosty patent na „Zemstę Synowej”

W tym wypieku wykorzystuje się jedno ciasto na dwa sposoby. Większa część tworzy spód, a mniejsza trafia na wierzch w postaci drobnych kawałków. Pomiędzy nimi znajdują się piana z białek i wiśnie, które przełamują słodycz deseru. Nie trzeba osobno piec blatów ani czekać na zastygnięcie kremu, co znacznie skraca czas przygotowań.

Do „Zemsty synowej” pasują zarówno świeże, wydrylowane wiśnie, jak i mrożone. Trzeba je pozostawić na sitku, żeby odprowadzić nadmiar płynu. Warto też wymieszać owoce z kisielem w proszku. Zawarta w nim skrobia zagęści sok uwalniany przez wiśnie podczas pieczenia. W efekcie ten nie zwilży nadmiernie warstw deseru.

Henia Foks wykorzystuje w cieście stopione masło. Przed dodaniem do mąki i żółtek należy tłuszcz przestudzić. Składniki wystarczy połączyć w jednolitą masę. Długie wyrabianie nie jest potrzebne, a mniejszą część ciasta przeznaczoną na wierzch można po prostu porwać na kawałki.

Przepis: Ciasto Zemsta Synowej

Słodka pianka, kruchy kakaowy spód i kwaskowe wiśnie. Ten deser znika ze stołu w mgnieniu oka.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
30 min.
Czas gotowania
50 min.
Liczba porcji
12
Liczba kalorii
380 w każdej porcji

Składniki

Na ciasto kruche:

  • 3 szklanki mąki pszennej (szklanka o pojemności 250 ml)
  • szczypta soli
  • 2 duże łyżki kakao
  • 2 łyżki kwaśnej śmietany
  • 3/4 szklanki cukru pudru
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia
  • 3 żółtka
  • 200 g (20 dag) stopionego masła

Na pianę:

  • 1 szklanka białek
  • 1/2 szklanki cukru
  • szczypta soli
  • 2 łyżki mąki ziemniaczanej

Owoce i dodatki:

  • 400 g (40 dag) wiśni (świeżych lub mrożonych, wcześniej odsączonych na sitku)
  • 2 łyżki kisielu w proszku
  • kakao do oprószenia bezy

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie ciasta kruchegoPołącz mąkę, sól, kakao, śmietanę, cukier puder, proszek do pieczenia, żółtka i stopione masło w misce. Zagnieć wszystkie składniki szybko na jednolitą masę. Podziel gotowe ciasto na dwie nierówne części – większą (około 2/3 całości) oraz mniejszą (1/3 całości).
  2. Przygotowanie spodu w formieWyłóż formę papierem do pieczenia formę o wymiarach. Rozprowadź równomiernie większą część ciasta na samym dnie blachy. Odłóż mniejszą porcję na później.
  3. Ubijanie piany z białekWlej białka do dużej misy, dodaj szczyptę soli i zacznij ubijać. Dosypuj stopniowo cukier, miksując całość na sztywną i lśniącą pianę. Na sam koniec wsyp mąkę ziemniaczaną i delikatnie wymieszaj.
  4. Szykowanie owocowego nadzieniaWrzuć świeże lub dobrze odsączone, rozmrożone wiśnie do naczynia. Dodaj dwie łyżki sypkiego kisielu. Wymieszaj dokładnie, aby proszek dobrze oblepił wszystkie owoce.
  5. Składanie ciastaWyłóż ubitą pianę z białek na przygotowany spód i wyrównaj jej powierzchnię kuchenną szpatułką. Oprósz wierzch piany ciemnym kakao, a następnie rozłóż równomiernie wiśnie. Rozsyp na samej górze pozostałą, mniejszą część ciasta kruchego.
  6. Pieczenie deseruWstaw formę do piekarnika rozgrzanego do 170°C. Piecz ciasto przez około 50 minut, dostosowując czas do mocy i specyfiki własnego urządzenia. Ostudź deser całkowicie przed pokrojeniem, aby warstwy zachowały idealny kształt.

Ciasto kakaowe z wiśniami Heni Foks – przydatne wskazówki

Znana kucharka piecze ciasto w temperaturze 170 stopni Celsjusza przez około 50 minut. Ten czas należy potraktować jako wartość orientacyjną, gdyż każdy piekarnik działa nieco inaczej. Po upieczeniu pozostaw ciasto w formie do wystudzenia. Ciepłe nadzienie jest delikatniejsze i łatwiej rozchodzi się pod nożem. Dopiero po ostygnięciu można łatwo pokroić deser. Gotowy wypiek warto oprószyć cukrem pudrem.

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Opracowała:
Źródło: Henia Foks/YouTube