Dietetyczka poleca te drożdżówki bez wyrzutów sumienia. Na wierzch daję 3 jabłka i kruszonkę

Te bułeczki nie są bezcukrowe, a w składzie mają zwykłą mąkę i masło. Mimo to dietetyczka poleca przepis na tradycyjne drożdżowe wypieki. W małej porcji takiego domowego deseru nie ma nic złego, wręcz przeciwnie. Na wierzchu piętrzą się zdrowe owoce z cynamonem, który podbija ich wartość. Gdy lądują w piekarniku, w całym domu rozchodzi się apetyczny zapach.

Słodka przyjemność nie zaszkodzi

Przepisem na swoje bułeczki podzieliła się Mirella Zembik. To jedna z jej receptur z serii „niefit słodkości, na które pozwala ci dietetyczka”. Oparła ją na drożdżowym cieście, które pod wieloma względami jest lepsze dla organizmu niż to na spulchniaczach. Za sprawą fermentacji jest nieco lżej strawne, nie ma też ryzyka, że pozostałości sody czy proszku podrażnią wrażliwy układ trawienia.

Bułeczki ekspertki przypominają te babcine i właśnie dlatego dają tyle satysfakcji. Nie ma więc co odmawiać sobie słodkiej przyjemności, zwłaszcza że zakazy potęgują ochotę na przekąski.

Gwarantuję Wam, że pozwalając sobie czasem na taką jedną bułkę, nic Wam się nie stanie! Jak już sięgać po słodkie, to już po coś naprawdę pysznego – przekonuje autorka przepisu w swoich mediach społecznościowych.

Przygotowanie bułeczek drożdżowych z jabłkami

Pierwszym krokiem jest zrobienie rozczynu świeżych drożdży w mleku, które dają klasyczny zapach ciasta. Następnym jest łączenie mąki tortowej z cukrem, odrobiną soli, jajkami oraz mlekiem. Do tego dietetyczka dodaje na krople aromat waniliowy. Dobrym zamiennikiem jest jednak naturalny ekstrakt, którego należy odmierzyć łyżeczkę. Na koniec wtłacza natomiast miękkie masło.

Wyrabianie ciasta powinno być odpowiednio długie, by powstała silna siatka glutenowa. Dzięki temu wyrośnie lekkie i puszyste. W przypadku braku miksera z hakiem czas można skrócić sposobem. Wyrabia się je ręcznie przez 5 minut, odstawia na 10 minut, a następnie składa się je kilkukrotnie co kilka minut, aż stanie się gładkie i elastyczne. Gotowe musi wyrosnąć, a po podzieleniu na porcje dostaje kolejny kwadrans. Dopiero takie kulki spłaszcza się i nakłada jabłka podduszone z miodem i cynamonem. Na nie idzie kruszonka, po czym deser trafia na krótko do piekarnika.

Mirella Zembik zaproponowała też opcjonalny topping. To polewa z gotowego kremu Biscoff, czyli ciasteczkowego. Dwie łyżki roztapia w kąpieli wodnej i polewa nią kruszonkę na drożdżówkach. Produkt ten wygląda jak masło orzechowe, które pasuje mi tu znacznie lepiej. Wypieki są już słodkie, więc nie ma co dodawać im cukru. Natomiast porcja zdrowego tłuszczu i białka zawsze jest mile widziana, choć to również spora dawka kalorii.

Przepis: Bułeczki drożdżowe z jabłkami Pyszne wypieki z jesiennymi owocami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 40 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 9 Liczba kalorii 365 w każdej porcji Składniki 420 g mąki pszennej tortowej typ 450

150 ml mleka 1,5% tłuszczu + 2 łyżki

140 g cukru

100 g masła ekstra

3 jabłka

30 g płynnego miodu (2 płaskie łyżki)

20 g świeżych drożdży

1 jajko

1 płaska łyżeczka mielonego cynamonu

1/3 płaskiej łyżeczki soli

3 krople aromatu waniliowego Sposób przygotowania Szykowanie rozczynuPodgrzej lekko 150 ml mleka, wymieszaj z drożdżami i łyżeczką cukru. Odstaw na 10 minut. Mieszanie ciastaPrzesiej do miski 350 g mąki, dodaj 100 g cukru, sól, jajko, aromat i mleko z drożdżami. Wyrabiaj przez 5-7 minut. Dodaj porcjami 60 g miękkiego masła (resztę schłódź) i wyrabiaj jeszcze około 15 minut, aż ciasto będzie sprężyste. Uformuj kulę, włóż do natłuszczonej miski i odstaw pod przykryciem na około 90 minut. Przygotowanie dodatkówPołącz krótko pozostałe zimne masło z cukrem, mąką i połową cynamonu, uformuj kulę i schowaj do lodówki. Jabłka pokrój na kawałki, wrzuć na patelnię z pozostałym cynamonem i miodem. Podduś, aż odparuje wilgoć. Formowanie bułeczekPodziel ciasto na 9 części, uformuj kulki, lekko spłaszcz i ułóż na blaszce przykrytej pergaminem. Odstaw pod przykryciem na 15 minut. Po tym czasie zrób w każdej wgłębienie i nałóż jabłka. Posmaruj ciasto resztą mleka i posyp kruszonką. PieczenieWstaw blachę do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piecz przez 20-25 minut na złoty kolor.

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