Koniec z nudną kolacją. Te genialne kluseczki na ciepło z cynamonem zrobisz w 15 minut

Gdy na dworze jest zimno, większość z nas ma wtedy ochotę na domowe i ciepłe posiłki. Na obiad zazwyczaj przygotowujemy wtedy mięso, aromatyczne zupy czy dania jednogarnkowe. Ja jednak często mam problem z pomysłem na kolację. Ostatnio zainspirowałam się przepisem dietetyczki.

Przepis na kluski leniwe ze śliwkami

Mowa o cynamonowych leniwych ze śliwkami, ale możesz też wykorzystać inne owoce. Delikatne i miękkie kluseczki w połączeniu z sezonowymi owocami oraz aromatycznym cynamonem tworzą naprawdę wspaniały duet.

Bazą jest półtłusty twaróg w kostce Piątnica. Ma miękką, kremową i jednolitą konsystencję, nie kruszy się i świetnie sprawdza się nie tylko do leniwych. Twaróg jest też bogatym źródłem białka, wapnia i można wykorzystać go zarówno w słodkich, jak i wytrawnych daniach – wyjaśniła w opublikowanym wpisie dietetyczka Dominika Hatala.

Poza twarogiem do przygotowania tego dania będziesz potrzebować jeszcze kilku składników. Mowa między innymi o jajku, mące, maśle, jako słodzik idealnie sprawdzi się erytrytol. Należy użyć też odrobiny bułki tartej, wspomnianego cynamonu, miodu, śliwek i szczypty soli. Przygotowanie tej potrawy jest naprawdę proste i szybkie, a zobaczysz, że wszyscy będą się zajadać.

Przepis: Kluski leniwe z cynamonem i śliwkami To danie smakuje naprawdę obłędnie, musisz go spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 591 Składniki 125 g półtłustego twarogu

1 jajko

10 g erytrytolu

70 g mąki

5 g masła

5 g bułki tartej

100 g śliwek

5 g miodu

cynamon do smaku

szczypta soli Sposób przygotowania Łączenie składnikówRozgnieć twaróg widelcem lub praską, a następnie dokładnie wymieszaj go z jajkiem, erytrytolem i szczyptą soli. Dodaj mąkę i zagnieć całość na jednolite ciasto. Podziel je na dwie części, z każdej uformuj wałek, delikatnie spłaszcz i pokrój na ukośne kawałki. GotowanieWrzuć leniwe do lekko osolonego wrzątku i gotuj, aż wypłyną na powierzchnię. Dodanie masła i cynamonuNa patelni rozpuść masło, dodaj bułkę tartą, odrobinę erytrytolu i cynamon. Dorzuć ugotowane leniwe i dokładnie obtocz je w posypce. Przygotowanie śliwekPokrój śliwki na mniejsze kawałki i podpraż na osobnej patelni z miodem, aż zmiękną i puszczą sok. PodawaniePrzełóż leniwe na talerz i podaj z ciepłymi śliwkami.

Inne pomysły na jesienne kolacje

Jesienne kolacje wcale nie muszą być nudne. Warto też zrezygnować z kanapek i postawić na coś ciepłego oraz znacznie smaczniejszego. Doskonałym pomysłem będzie przygotowanie na przykład rozgrzewającej zupy krem. Będzie pyszna, a przy tym idealnie sycąca. Może to być na przykład zupa z dyni z dodatkiem pestek z tego warzywa (są pełne magnezu). Ja uwielbiam też krem z białych warzyw lub z brokułów. Warto przyrządzić też zapiekanki warzywne. Dobrym pomysłem jest też wykorzystanie kasz, które są naprawdę bardzo zdrowe. Jeśli z kolei masz ochotę na kaszę w wydaniu „na słodko”, wybierz kaszę mannę – sprawdzi się najlepiej.

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