Gotuję 5 jajek, a szóste zostawiam surowe. Te kotlety z PRL-u robię zamiast mielonych

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wegetariańskie kotlety były na porządku dziennym, ale częściej smażono dość zapomniany dziś rodzaj. Jego podstawę stanowią jajka, zapewniając świetny smak i długotrwałą sytość.

Bogate w białko i lżej strawne niż mięsne

Kotlety przygotowuje się z ugotowanych na twardo jajek, które są źródłem pełnowartościowego białka. Sztuka dostarcza ponad 6 gramów, przy czym w masie jest ich całkiem sporo, a za to mało dodatków. W efekcie porcja potrawy (2 kotleciki po około 50 g) zapewnia ponad 12 g cennego składnika. Tymczasem zwykłe mielone z wieprzowiny mają tylko o kilka gramów więcej w tej samej ilości oraz pokaźniejszą zawartość tłuszczu. Wersja jajeczna jest od nich lżej strawna i w mniejszym stopniu „siedzi” na żołądku.

Przygotowanie kotletów jajecznych

Główny składnik warto ugotować tuż przed robieniem kotletów. Takie jajka są bardziej miękkie od schłodzonych w lodówce, a co za tym idzie – łatwiejsze do rozdrobnienia i połączenia w zwartą masę.

Na 5 jajek na twardo przypada jedno surowe, choć w przepisie z książki kucharskiej z czasów PRL-u („Kuchnia polska” pod redakcją Stanisława Bergera) proporcja wynosi 7:1. W tamtej mieszance pojawia się także posiekana cebula. Podsmaża się ją na miękko na łyżce masła, a następnie przepuszcza z ostudzonymi jajami przez maszynkę do mięsa. To jednak dodatkowa praca i sprzęt, a danie można zrobić łatwiej. Białka z żółtkami starte na grubym oczu również zapewniają świetną strukturę kotletów. Cebulę zastąpi szczypiorek, jeszcze więcej smaku i aromatu zapewnią inne zioła. Jest jednak warunek: muszą być całkowicie suche i posiekane jak najdrobniej.

Do masy bez cebuli masło można dołożyć osobno, choć nie jest konieczne. Łyżka roztopionego produktu zapewni bardziej soczysty środek i sprawi, że całość będzie smaczniejsza. Natomiast jako spoiwo niezbędna jest niewielka sucha bułka, namoczona w mleku. Z kolei bułki tartej używa się do obtoczenia każdej porcji. Warto formować niewielkie sztuki, bo takie lepiej trzymają się na patelni. Smażą się też szybciej, dzięki czemu wierzch nie będzie spalony, a jajko w środku – wciąż surowe. Wystarczą 2-3 minuty na dobrze rozgrzanym oleju i średnim ogniu, by kotlety wyszły idealnie rumiane.

Przepis: Kotlety jajeczne Te kotlety będą cudownym urozmaiceniem twojego codziennego menu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 230 w każdej porcji Składniki 5 jajek ugotowanych na twardo

1 jajko surowe

sól i pieprz do smaku

1 sucha bułka namoczona w mleku

1 łyżka posiekanej natki pietruszki lub koperku

1 łyżka posiekanego szczypiorku

bułka tarta do panierowania

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówUgotowane i ostudzone jajka obierz i zetrzyj na tarce. MieszanieDodaj surowe jajko, sól, pieprz, bułkę odciśniętą z mleka, natkę pietruszki lub koperek oraz szczypiorek. Wymieszaj całość na jednolitą masę. Formowanie kotletówUformuj z masy 8 kotlecików. Każdy obtocz w bułce tartej. SmażenieRozgrzej tłuszcz na patelni. Smaż kotlety przez 2-3 minuty z każdej strony, aż się ładnie zrumienią.

Czytaj też:

Schabowe mogą poczekać. Te kotlety z cukinii mają chrupiącą skórkę, a w środku są soczyste Czytaj też:

Zapomnij o tradycyjnych mielonych. Robię te kotlety z 3 składników i znikają z talerzy ekspresowo