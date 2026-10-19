Gotuję 5 jajek, a szóste zostawiam surowe. Te kotlety z PRL-u robię zamiast mielonych

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wegetariańskie kotlety były na porządku dziennym, ale częściej smażono dość zapomniany dziś rodzaj. Jego podstawę stanowią jajka, zapewniając świetny smak i długotrwałą sytość.
Bogate w białko i lżej strawne niż mięsne
Kotlety przygotowuje się z ugotowanych na twardo jajek, które są źródłem pełnowartościowego białka. Sztuka dostarcza ponad 6 gramów, przy czym w masie jest ich całkiem sporo, a za to mało dodatków. W efekcie porcja potrawy (2 kotleciki po około 50 g) zapewnia ponad 12 g cennego składnika. Tymczasem zwykłe mielone z wieprzowiny mają tylko o kilka gramów więcej w tej samej ilości oraz pokaźniejszą zawartość tłuszczu. Wersja jajeczna jest od nich lżej strawna i w mniejszym stopniu „siedzi” na żołądku.
Przygotowanie kotletów jajecznych
Główny składnik warto ugotować tuż przed robieniem kotletów. Takie jajka są bardziej miękkie od schłodzonych w lodówce, a co za tym idzie – łatwiejsze do rozdrobnienia i połączenia w zwartą masę.
Na 5 jajek na twardo przypada jedno surowe, choć w przepisie z książki kucharskiej z czasów PRL-u („Kuchnia polska” pod redakcją Stanisława Bergera) proporcja wynosi 7:1. W tamtej mieszance pojawia się także posiekana cebula. Podsmaża się ją na miękko na łyżce masła, a następnie przepuszcza z ostudzonymi jajami przez maszynkę do mięsa. To jednak dodatkowa praca i sprzęt, a danie można zrobić łatwiej. Białka z żółtkami starte na grubym oczu również zapewniają świetną strukturę kotletów. Cebulę zastąpi szczypiorek, jeszcze więcej smaku i aromatu zapewnią inne zioła. Jest jednak warunek: muszą być całkowicie suche i posiekane jak najdrobniej.
Do masy bez cebuli masło można dołożyć osobno, choć nie jest konieczne. Łyżka roztopionego produktu zapewni bardziej soczysty środek i sprawi, że całość będzie smaczniejsza. Natomiast jako spoiwo niezbędna jest niewielka sucha bułka, namoczona w mleku. Z kolei bułki tartej używa się do obtoczenia każdej porcji. Warto formować niewielkie sztuki, bo takie lepiej trzymają się na patelni. Smażą się też szybciej, dzięki czemu wierzch nie będzie spalony, a jajko w środku – wciąż surowe. Wystarczą 2-3 minuty na dobrze rozgrzanym oleju i średnim ogniu, by kotlety wyszły idealnie rumiane.
Przepis: Kotlety jajeczne
Te kotlety będą cudownym urozmaiceniem twojego codziennego menu.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Czas gotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 230 w każdej porcji
Składniki
- 5 jajek ugotowanych na twardo
- 1 jajko surowe
- sól i pieprz do smaku
- 1 sucha bułka namoczona w mleku
- 1 łyżka posiekanej natki pietruszki lub koperku
- 1 łyżka posiekanego szczypiorku
- bułka tarta do panierowania
- tłuszcz do smażenia
Sposób przygotowania
- Przygotowanie składnikówUgotowane i ostudzone jajka obierz i zetrzyj na tarce.
- MieszanieDodaj surowe jajko, sól, pieprz, bułkę odciśniętą z mleka, natkę pietruszki lub koperek oraz szczypiorek. Wymieszaj całość na jednolitą masę.
- Formowanie kotletówUformuj z masy 8 kotlecików. Każdy obtocz w bułce tartej.
- SmażenieRozgrzej tłuszcz na patelni. Smaż kotlety przez 2-3 minuty z każdej strony, aż się ładnie zrumienią.
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