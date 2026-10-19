Kiedy robi się zimno, wracam do przepisu babci z Lublina. 100 razy lepsze niż zwykły gulasz

Jesienią, gdy robi się coraz zimniej, często mamy ochotę na rozgrzewające, a przy tym sycące potrawy. Idealnie sprawdzają się wtedy aromatyczne zupy, jednogarnkowe dania, różnego rodzaju zapiekanki. Ja jednak często wracam „do korzeni” i przyrządzam forszmak lubelski. Jestem z Lublina, więc to danie zawsze królowało u mnie w rodzinie. Robię go z przepisu mojej babci, a więc zawsze smakuje cudownie.

Przepis na forszmak lubelski

Forszmak lubelski to tradycyjne, domowe danie, które idealnie sprawdza się w chłodniejsze dni. Gdy mam ochotę na coś „konkretnego”, to przyrządzam właśnie tę potrawę. To gęsta potrawka przygotowywana z mięsa, kiełbasy i wędlin, z dodatkiem ogórków kiszonych, cebuli oraz koncentratu pomidorowego. Całość ma dość wyrazisty smak. Forszmak to również świetny sposób na wykorzystanie mięsa, które zostało nam z wcześniejszego obiadu lub rodzinnej uroczystości.

Ważne jest, żeby wybrać kilka rodzajów mięs. To nie tylko sposób na pozbycie się tego, co mamy w lodówce, ale również doskonały patent na podbicie smaku całości. Najlepiej połączyć kiełbasę, pieczoną karkówkę i kawałek boczku lub szynki. Dzięki temu forszmak będzie miał głębszy, bardziej mięsny smak. Pamiętaj też, żeby dobrze podsmażyć mięso. To wydobywa aromat i poprawia smak całego dania.

Ja, gdy robiłam tę potrawę po raz pierwszy, przypaliłam cebulę. Unikaj tego błędu. Powinna być miękka i lekko złocista. Przypalona cebula może nadać potrawie gorzki posmak. Nie przesadzaj też z koncentratem pomidorowym. Dwie łyżki powinny wystarczyć na około litr bulionu. Koncentrat ma podkreślić smak forszmaku, a nie sprawić, że będzie przypominał sos pomidorowy. To danie podaje się ze świeżym lub lekko podpieczonym chlebem.

Pomysły na inne sycące dania

Jeśli masz ochotę na inne sycące dania, możesz przygotować na przykład gulasz wieprzowy z kaszą gryczaną. To idealny pomysł na obiad dla całej rodziny. Idealnie sprawdzi się też fasolka po bretońsku z boczkiem i kiełbasą lub ekspresowy bigos z przepisu Karola Okrasy. Na chłodniejsze dni idealnie nada się grochówka na wędzonce lub gęsta zupa gulaszowa z ziemniakami. Jeśli wolisz coś prostszego, możesz zrobić zapiekankę ziemniaczaną z mięsem mielonym, cebulą i serem.

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