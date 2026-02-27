Ma więcej żelaza niż szpinak i 5 razy więcej magnezu. Ten proszek masz w kuchni

Mowa o naturalnym kakao. Nie o słodkim napoju instant z dzieciństwa, tylko o ciemnym, niealkalizowanym proszku, który dietetycy coraz częściej traktują jak skoncentrowaną żywność funkcjonalną.

Czy kakao naprawdę wygrywa ze szpinakiem i natką?

Jeśli patrzymy wyłącznie na liczby — odpowiedź jest zaskakująco jednoznaczna. Naturalne kakao należy do najbardziej skoncentrowanych roślinnych źródeł żelaza i magnezu w codziennej diecie. Porównanie na 100 g produktu:

Naturalne kakao : ok. 13,9 mg żelaza, ok. 490–500 mg magnezu

: ok. 13,9 mg żelaza, ok. 490–500 mg magnezu Natka pietruszki świeża : ok. 5–6 mg żelaza, ok. 50 mg magnezu

: ok. 5–6 mg żelaza, ok. 50 mg magnezu Szpinak świeży : ok. 2,7 mg żelaza, ok. 79 mg magnezu

: ok. 2,7 mg żelaza, ok. 79 mg magnezu Wołowina: ok. 2,6 mg żelaza, ok. 20 mg magnezu

Różnica jest wyraźna. Kakao dostarcza nawet kilka razy więcej tych minerałów niż popularne „zielone” źródła. Oczywiście nikt nie je 100 gramów kakao na raz, gdyż realna porcja to 5–10 g. Mimo to już jedna łyżeczka kakao dziennie może sensownie podbić podaż magnezu, którego niedobory są częste.

Warto jednak wiedzieć, że żelazo z kakao jest żelazem niehemowym, czyli gorzej przyswajalnym niż to z mięsa (które jest źródłem żelaza hemowego). Co więcej, kakao zawiera fityniany i szczawiany, które mogą częściowo ograniczać wchłanianie minerałów. Dlatego jeśli zależy ci na żelazie, łącz kakao z witaminą C — np. w koktajlu z kiwi, truskawkami lub z dodatkiem soku z cytryny. To realnie zwiększa jego przyswajalność.

Skąd w kakao taka siła antyoksydacyjna?

Naturalne kakao jest jednym z najbogatszych źródeł polifenoli wśród produktów roślinnych. To właśnie one odpowiadają za jego wysoką aktywność antyoksydacyjną.

Szczególnie cenne są flawonoidy kakaowe, które:

wspierają układ sercowo-naczyniowy,

działają przeciwzapalnie,

chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Choć wskaźnik ORAC (mierzący potencjał antyoksydacyjny) nie jest dziś traktowany jako bezpośrednia miara wpływu na zdrowie człowieka, wysoka zawartość polifenoli w kakao jest dobrze udokumentowana w badaniach.

Czy kakao naprawdę wpływa na mózg i nastrój?

Naturalne kakao zawiera fenyloetyloaminę (PEA), nazywaną czasem „molekułą miłości”. To związek uczestniczący w regulacji dopaminy – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego m.in. za motywację i poczucie przyjemności. Dlatego po gorzkiej czekoladzie czy kakao wiele osób odczuwa poprawę nastroju i koncentracji.

Do tego dochodzą flawonoidy, które mogą poprawiać przepływ krwi w mózgu. Badania sugerują, że regularne spożycie kakao może wspierać funkcje poznawcze, zwłaszcza u osób przemęczonych lub narażonych na stres. Nie jest to „naturalny dopalacz”. To element diety, który może wspierać organizm w dłuższej perspektywie.

Dlaczego większość kakao ze sklepu nie działa tak, jak myślisz?

Bo to często nie jest to kakao, o którym mówimy. Kluczowa różnica to alkalizacja – proces, który poprawia smak i kolor, ale jednocześnie obniża zawartość części polifenoli.

Kakao naturalne (niealkalizowane) ma jaśniejszy kolor, bardziej wytrawny, lekko kwaśny smak i wyższą zawartość związków bioaktywnych.

Kakao holenderskie (alkalizowane) jest ciemniejsze i łagodniejsze, ale część antyoksydantów zostaje w nim wyraźnie zredukowana.

A potem jest jeszcze trzecia kategoria – produkty „instant”. Dużo cukru, aromaty, emulgatory. Z prawdziwym kakao łączy je głównie nazwa na opakowaniu. Tego rodzaju unikaj jak ognia.

Jest jeszcze jedna kwestia, o której rzadko się mówi: pochodzenie ziaren kakaowca. W ostatnich latach w raportach laboratoryjnych pojawiały się informacje o podwyższonych poziomach kadmu i ołowiu w części partii kakao, zwłaszcza z niektórych rejonów Ameryki Południowej. W wielu analizach kakao z Afryki Zachodniej wykazywało niższe naturalne stężenia kadmu.

Dlatego zamiast patrzeć wyłącznie na cenę, warto zwracać uwagę na formę, kraj pochodzenia i certyfikację. W przypadku kakao różnica naprawdę zaczyna się już na etapie surowca.

Jak w praktyce włączyć kakao do diety bez nudy?

Nie musisz wracać do kubka słodkiego napoju, który pamiętasz z dzieciństwa. Oto kilka innych propozycji na kakao w diecie:

Wytrawnie – szczypta kakao dodana do chili, gulaszu czy sosu pieczeniowego pogłębia smak i nadaje potrawie głębi.

– szczypta kakao dodana do chili, gulaszu czy sosu pieczeniowego pogłębia smak i nadaje potrawie głębi. Na śniadanie – łyżeczka kakao w owsiance, jogurcie naturalnym lub koktajlu to prosty sposób na więcej magnezu bez suplementów.

– łyżeczka kakao w owsiance, jogurcie naturalnym lub koktajlu to prosty sposób na więcej magnezu bez suplementów. Do kawy – pół łyżeczki kakao dodane do kawy daje ciekawszy profil smakowy i bardziej złożony aromat.

Czy kakao to nowe superfood 2026?

Raczej… stare superfood, które odzyskuje należne miejsce. Przez lata traktowane jak deserowy dodatek, dziś wraca do łask jako jedno z najbardziej skoncentrowanych roślinnych źródeł polifenoli i magnezu w codziennej diecie. Warunek jest prosty: wybieraj ciemne, naturalne kakao bez dodatków i bez alkalizacji. Bo czasem największe dietetyczne „odkrycia” od lat stoją cicho na kuchennej półce.

