Ten suplement może blokować żelazo. Wiele osób bierze go „na wszelki wypadek”

Wiele osób sięga po suplementy diety bez wcześniejszego wykonania badań i konsultacji ze specjalistą. Często kierują się reklamą, opiniami z internetu lub modą. Zamiast zwrócić uwagę na realne potrzeby organizmu. Takie działanie może być nie tylko nieskuteczne, ale wręcz szkodliwe. Nadmiar niektórych składników może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Każdy organizm jest inny, dlatego suplementacja powinna być dobrana indywidualnie i na podstawie wyników badań i zaleceń lekarza lub dietetyka.

Ten błąd pogarsza przyswajalność żelaza

Dietetyczka Anna Reguła w opublikowanym na Instagramie nagraniu wyjaśniła, że jeden z popularnych suplementów może blokować wchłanianie żelazo. Chodzi o cynk, który – jak wyjaśniła specjalistka – część osób bierze „na wszelki wypadek”.

Nadmiar jednego składnika może prowadzić do niedoborów innych składników – powiedziała ekspertka.

Wyjaśniła, że w badaniu na grupie młodych kobiet z niską ferrytyną (<20 μg/L) suplementacja cynkiem (22 mg/d) poprawiała jego poziom, ale jednocześnie pogarszała parametry żelaza i sugerowała rozwój funkcjonalnego niedoboru. Z kolei żelazo (100 mg/d) poprawiało gospodarkę żelazową i nie obniżało statusu cynku. Chodzi o badanie pod tytułem: „Supplemental Zinc Lowers Measures of Iron Status in Young Women with Low Iron Reserves”.

Jeśli masz niską ferrytynę i „na wszelki wypadek” dorzucasz cynk, to może być dokładnie ten moment, w którym blokujesz efekty. Zanim sięgniesz po suplement „na wszystko”, sprawdź, czego naprawdę potrzebujesz – zaapelowała specjalistka od zdrowego odżywiania.

W tym kontekście szczególnie ważne jest wcześniejsze wykonanie podstawowych badań krwi, takich jak morfologia. Dopiero na podstawie rzetelnych wyników można dobrać odpowiednią suplementację i uniknąć sytuacji, w której przypadkowe przyjmowanie różnych składników (np. cynku) utrudnia wchłanianie żelaza.

Jakie objawy daje niedobór żelaza?

Niedobór żelaza może prowadzić do rozwoju niedokrwistości, której objawy narastają zwykle stopniowo. Najczęściej pojawia się przewlekłe zmęczenie, osłabienie i spadek wydolności fizycznej. Organizm ma wtedy trudności z transportem tlenu. Charakterystyczne są też bladość skóry i błon śluzowych, zawroty głowy, bóle głowy oraz uczucie duszności przy wysiłku. U niektórych osób występują również objawy bardziej specyficzne, takie jak łamliwość paznokci, wypadanie włosów czy zajady w kącikach ust. Koniecznie sprawdź, jakie produkty są bogate w żelazo.

