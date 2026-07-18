Chroni wątrobę przed stłuszczeniem. Zmniejsza ryzyko aż o 30 procent

Wątroba to jeden z najważniejszych narządów w naszym organizmie. Każdego dnia wykonuje setki istotnych funkcji, między innymi oczyszcza organizm z toksyn, bierze udział w metabolizmie składników odżywczych, magazynuje energię i wspiera prawidłowe trawienie. Choć na co dzień rzadko zastanawiamy się nad jej pracą, to właśnie od jej kondycji w dużej mierze zależy nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego warto dbać o wątrobę poprzez zbilansowaną dietę, regularną aktywność fizyczną, ograniczenie alkoholu oraz unikanie nadmiaru przetworzonej żywności.

Ten składnik wspiera pracę wątroby

Jednym ze składników działających ochronnie na wątrobę jest cholina.

W kontekście wątroby działanie choliny sprowadza się do tego, że przeciwdziała ona gromadzeniu się tłuszczu w wątrobie. I badania jasno pokazały, że na przykład wysokie spożycie choliny wiązało się z niższym ryzykiem stłuszczenia wątroby aż o 30 procent – powiedział.

Ekspert w swojej wypowiedzi bazował na badaniu pod tytułem „Spożycie choliny w diecie a niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) u dorosłych w USA: Narodowe badanie stanu zdrowia i odżywiania (NHANES) 2017–2018”.

Z kolei, jak wyjaśnił specjalista, inne doświadczenie pokazało, że u kobiet ze stłuszczoną wątrobą niskie spożycie choliny powodowało większe włóknienie wątroby, czyli powstawanie bliznowatej tkanki w wątrobie i nasilone uszkodzenie jej komórek, co zwiększało ryzyko pogorszenia kondycji wątroby.

Produkty bogate w cholinę

Cholina jest to związek, który naturalnie występuje na przykład w żółtku jaj, w wołowinie, mięsie z kurczaka, w dorszu, łososiu, migdałach, kiełkach pszenicy i brokułach – wyjaśnił dietetyk.

Choć organizm potrafi sam wytwarzać niewielkie ilości choliny, nie są one wystarczające do pokrycia dziennego zapotrzebowania. Dlatego warto regularnie sięgać po produkty będące jej dobrym źródłem i dbać o urozmaiconą dietę. Szczególnie istotne jest odpowiednie spożycie choliny w okresie ciąży i karmienia piersią, ponieważ składnik ten odgrywa ważną rolę w rozwoju mózgu i układu nerwowego dziecka.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o cholinę i zdrowie wątroby

Jak cholina wpływa na działanie wątroby?

Cholina działa ochronnie na wątrobę i zapobiega gromadzeniu się w niej tłuszczu. Badania wykazują, że wysokie spożycie tego składnika może zmniejszyć ryzyko stłuszczenia wątroby nawet o 30%. Z kolei zbyt niska ilość choliny w diecie – szczególnie u kobiet ze stłuszczeniem wątroby – może prowadzić do silniejszego uszkodzenia komórek i tzw. włóknienia wątroby, czyli powstawania w niej tkanki bliznowatej.

W jakich produktach spożywczych znajduje się najwięcej choliny?

Cholinę można znaleźć zarówno w produktach pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Do jej najlepszych, naturalnych źródeł należą:

Żółtka jaj

Mięso (wołowina, kurczak)

Ryby (dorsz, łosoś)

Brokuły

Migdały

Kiełki pszenicy

Czy organizm sam potrafi wyprodukować cholinę?

Tak, nasz organizm ma zdolność samodzielnego wytwarzania choliny, jednak robi to w niewielkich ilościach. Te zasoby są niewystarczające, aby pokryć pełne dzienne zapotrzebowanie, dlatego kluczowe jest regularne dostarczanie tego związku wraz z urozmaiconą dietą.

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